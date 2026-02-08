HILIGHT
โรงแรมเฉลย วิธีจัดการน้ำซุปบะหมี่ถ้วย ไม่ใช่เทอ่างล้างหน้า-โถส้วม แต่ง่ายกว่ามาก

 
           โรงแรมญี่ปุ่นเผยวิธีจัดการน้ำซุปในถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไม่ใช่เทอ่างล้างหน้า หรือโถส้วมในห้องน้ำ แต่ง่ายกว่านั้นมาก หลายคนคิดไม่ถึง 

โรงแรมเฉลย วิธีจัดการน้ำซุปบะหมี่ถ้วย

             บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกลายเป็นอาหารว่างยามดึกที่หลายคนปฏิเสธไม่ได้ เพราะทั้งสะดวกและง่าย โดยเฉพาะเมื่อต้องไปพักผ่อนต่างสถานที่ รวมถึงในโรงแรม อย่างไรก็ดี น้ำซุปที่เหลือจากถ้วยบะหมี่นั้นอาจจะสร้างปัญหาได้ เนื่องจากหลายคนมักจะเททิ้งลงอ่างล้างหน้าหรือชักโครก แต่แท้จริงแล้วมีวิธีจัดการที่ถูกต้อง และง่ายกว่านั้นมาก 

             เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า โรงแรม B Suites โรงแรมชื่อดังในย่านนัมบะ ของโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้แชร์เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์บนโซเชียลมีเดีย โดยเปิดเผยวิธีการจัดการปัญหายอดฮิตที่เกี่ยวกับ "บะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูป" ที่แขกเข้าพักต้องเผชิญ ซึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยมี 2 แบบคือ ไม่มีอุปกรณ์การกิน และไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับน้ำซุปที่เหลือ

             โดยพนักงานเผยว่า โรงแรมส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นจะจัดเตรียมตะเกียบแบบใช้แล้วทิ้งไว้ให้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์รับประทานอาหารที่ร้านสะดวกซื้อ ส่วนเรื่องน้ำซุปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เหลือ ทางพนักงานเน้นย้ำว่า "กรุณาอย่าเทน้ำซุปลงในชักโครกหรืออ่างล้างหน้า" เพราะอาจทำให้เกิดการอุดตันและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ 

             สำหรับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการน้ำซุปจากถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือ "วางไว้บนโต๊ะ" เพื่อให้พนักงานทำความสะอาดจัดการในวันถัดไป เรียกได้ว่าเป็นวิธีที่ง่ายจนแทบจะไม่ต้องทำอะไร สบายใจกันทุกฝ่ายเลยทีเดียว

โรงแรมเฉลย วิธีจัดการน้ำซุปบะหมี่ถ้วย
ภาพจาก TikTok @b_suites.official 

โรงแรมเฉลย วิธีจัดการน้ำซุปบะหมี่ถ้วย
ภาพจาก TikTok @b_suites.official 

โรงแรมเฉลย วิธีจัดการน้ำซุปบะหมี่ถ้วย
ภาพจาก TikTok @b_suites.official 

โรงแรมเฉลย วิธีจัดการน้ำซุปบะหมี่ถ้วย
ภาพจาก TikTok @b_suites.official 

โรงแรมเฉลย วิธีจัดการน้ำซุปบะหมี่ถ้วย
ภาพจาก TikTok @b_suites.official 

             หลังจาก "เคล็ดลับ" นี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ ได้กลายเป็นประเด็นไวรัลที่ถูกพูดถึง หลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดในหลากหลายมุมมองที่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งประหลาดใจที่เรื่องน้ำซุปในถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะกลายมาเป็นประเด็นที่จริงจังได้ขนาดนี้ เพราะหลายคนกินหมดจนแทบไม่เหลือน้ำซุปสักหยด 

             "โอ้โห ที่ตกใจคือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะมีน้ำซุปเหลือได้ยังไง ?!"
             "ฉันดื่มน้ำซุปหมดทุกหยดเสมอ !" 
             "เคล็ดลับจริง ๆ ลับจนคิดไม่ถึงเลย"
             "วิธีการที่ดีที่สุดคือ ไม่ต้องทำอะไรเลย"
             "เข้าใจแล้ว ! ครั้งหน้าจะไม่ทิ้งลงชักโครกอีกแล้ว" 



ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media


 



