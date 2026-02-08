HILIGHT
อนุทิน เข้าเฝ้าฯ ในหลวง ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก

 
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อนุทิน ชาญวีรกูล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก และหนังสือ เหรียญรัชกาลที่ ๑๐




ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก พระลาน รายงานว่า เมื่อเวลา 18.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เหรียญเฉลิมพระเกียรติ และหนังสือ "เหรียญรัชกาลที่ ๑๐" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน




