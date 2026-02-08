ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร

ในหลวง และพระราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ณ เมรุหลวง วัดเทพศิรินทราวาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก พระลาน รายงานว่า เมื่อเวลา 17.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ท.จ.ว.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
