ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร


          ในหลวง และพระราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ณ เมรุหลวง วัดเทพศิรินทราวาส

ในหลวง พระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก พระลาน รายงานว่า เมื่อเวลา 17.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ท.จ.ว.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
          
          ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

อัปเดตล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:00:54
