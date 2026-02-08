HILIGHT
พิธา ไปเลือกตั้งก่อนกลับอเมริกา ตอบชัดมีแฟนแล้ว ไม่ใช่คนคุย ไม่หวั่นคะแนนนิยมตก

 
             พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไปเลือกตั้ง 2569 ก่อนบินกลับอเมริกา ตอบเรื่องหัวใจ ตอบชัดมีแฟนแล้ว ไม่ใช่คนคุย ไม่หวั่นจะคะแนนนิยมตก 



พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ภาพจาก Instagram tim_pita

            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ประชาชนชาวไทยต่างพากันทยอยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงลงประชามติกันอย่างคึกคัก รวมถึง พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ซึ่งได้เดินทางไปใช้สิทธิตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา 

            โดยสำนักข่าวไทย รายงานว่า หลังจากเลือกตั้ง พิธาและลูกสาว จะรีบเดินทางไปสหรัฐฯ เนื่องจากลูกสาวต้องกลับไปเรียน เพราะเปิดเทอมมา 2-3 สัปดาห์แล้ว โดยตั้งใจจะมาเลือกตั้งแต่เช้า เพราะกลัวว่าจะไปขึ้นเครื่องไม่ทัน พร้อมเชิญชวนทุกคนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 

            ในวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2569) พิธา ยังได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องหัวใจ ที่กำลังได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดีย หลังจากเคยพูดในรายการซานิเบาได้เบาก่อนหน้านี้ ซึ่งทำเอาสาว ๆ หลายคนอกหักไปตาม ๆ กันเลยทีเดียว 

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ภาพจาก @TNAMCOT 

            โดยพิธา เผยว่า ไม่ได้ปิดอะไร เดี๋ยวไว้ถึงเวลาก็จะเปิด เมื่อถามว่าเป็นคนไทยหรือต่างประเทศ พิธาตอบว่า บางทีก็ไทย บางทีก็ต่างประเทศ แต่เป็นคนเดียวกัน แต่เดินทางไปมา 

            ตอนนี้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า "สถานะหัวใจไม่ว่าง" เรียกว่าเป็นแฟน ไม่ใช่คนคุย ไม่ชอบคำนี้ แต่เป็น Long Distance Relationship (ความสัมพันธ์ทางไกล) เพราะยังต้องไปอยู่และทำงานที่อเมริกาอีกนาน 

            ตอบชัดเจนขนาดนี้ ถามว่าสาว ๆ จะอกหักไหม พิธาบอกว่า อายุขนาดนี้แล้วจะมีใครมาสนใจอะไร เดี๋ยวก็กลับไปทำงานเมืองนอก ไม่กลัวว่าเปิดใจเรื่องคนรักในวันเลือกตั้งจะทำให้คะแนนความนิยมลดลง แต่กลัวการตอบคำถามกับนักข่าวมากกว่า (ยิ้ม) 

            หลังจากนี้ พิธาอาจจะไม่ได้กลับมาไทยบ่อย ๆ เพราะอยู่ที่อเมริกากับลูกสาว 2 คน หากตนกลับมาลูกจะต้องอยู่คนเดียว จำเป็นต้องอยู่กับลูกที่นั่น ถามว่าจะกลับไทยมาหาแฟนไหม พิธาตอบว่า คงไปเจอกันที่อื่น (หัวเราะ) และหากพร้อมจะเปิดตัว 

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ภาพจาก Instagram tim_pita

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ภาพจาก Instagram tim_pita


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย Online


