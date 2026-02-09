HILIGHT
พรรคประชาชน แถลงรับผลเลือกตั้ง จับตาบัตรเสีย - บัตรเขย่ง เรียกร้อง กกต. ตรวจสอบบางเขต

          ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงจุดยืนหลังทราบผลการเลือกตั้ง ยอมรับผลในภาพรวม พร้อมเรียกร้อง กกต. ตรวจสอบความผิดปกติการนับคะแนน หลังพบบัตรเสียและบัตรเขย่งจำนวนมาก
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party

          ภายหลังการเลือกตั้ง 2569 พรรคประชาชนได้ออกมาแถลงท่าทีต่อผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดย เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่า พรรคขอน้อมรับผลการเลือกตั้งในภาพรวม พร้อมยืนยันว่าทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย และพรรคประชาชนยังคงยึดมั่นในภารกิจการปกป้องเสียงของประชาชนอย่างเต็มที่

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party

          เท้ง ณัฐพงษ์ ระบุว่า แม้พรรคประชาชนจะยอมรับผลเลือกตั้ง 2569 แต่จากการติดตามข้อมูลเบื้องต้น พบความผิดปกติในการนับคะแนนบางพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งพบว่ามีบัตรเสียมากกว่า 7,000 ใบ ขณะที่ผลแพ้ชนะกันเพียงราว 2,000 คะแนนเท่านั้น กรณีดังกล่าว พรรคประชาชนจะดำเนินการขอให้นับคะแนนใหม่ เพื่อความชัดเจนและความโปร่งใส

          นอกจากนี้ ในจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งมี นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ผู้สมัคร สส.ขอนแก่น พรรคประชาชน เป็นผู้ลงแข่งขัน พบว่าผลคะแนนแพ้ชนะกันเพียงหลักร้อยคะแนน แต่กลับมีจำนวนบัตรเสียและบัตรเขย่งในสัดส่วนที่สูง พรรคประชาชนจึงเตรียมยื่นขอให้นับคะแนนใหม่ในเขตดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party

          หัวหน้าพรรคประชาชนยังได้เชิญชวนประชาชนที่พบเห็นเหตุผิดปกติหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2569 ให้แจ้งข้อมูลมายังพรรคโดยตรง รวมถึงประสานกับหน่วยงานภาคประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

          ในส่วนของความรู้สึกของประชาชน เท้ง ณัฐพงษ์ ยอมรับว่าการเลือกตั้ง 2569 อาจทำให้ประชาชนบางส่วนรู้สึกผิดหวังจากผลที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง แต่ขอให้ยังคงมีความหวัง และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังมีทางออก โดยพรรคประชาชนพร้อมเดินหน้าผลักดันวาระทางการเมือง และยืนหยัดเคียงข้างประชาชนต่อไป

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party

          สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความแพ้ชนะในการเลือกตั้ง 2569 พรรคประชาชนมองว่าเกิดจากหลายองค์ประกอบ และจำเป็นต้องนำมาทบทวน ถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อปรับการทำงานให้เข้มข้นมากขึ้น รวมถึงการเรียนรู้และรับมือกับกลยุทธ์ทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามในอนาคต

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party

