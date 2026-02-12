สรุปเหตุชายคลั่งชิงปืนตำรวจบุกกราดยิงกลางโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชิงปืนก่อนจับนักเรียนเป็นตัวประกัน - กราดยิงจน ผอ. เสียชีวิต พบประวัติเพิ่งออกจากโรงพยาบาลจิตเวช คาดปมแค้นส่วนตัวแทนน้องสาว
จากกรณี นายเขมนันท์ อายุ 18 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 1 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อเหตุบุกเข้าไปในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนจะใช้อาวุธปืนกราดยิง พร้อมกับควบคุมตัวครูและนักเรียนบางส่วนไว้เป็นตัวประกันภายในอาคารเรียน ส่งผลให้มีครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักข่าวไทย รายงานว่า ช่วง 16.00 น. ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายคลุ้มคลั่งถือมีดพร้าไล่ฟันตำรวจและผู้ใหญ่บ้าน มีตำรวจถูกฟันขณะเข้าระงับเหตุ 1 นาย แต่โดนเสื้อเกราะ ส่วนผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะชุลมุนเข้าไปเอาอาวุธปืนของตำรวจที่อยู่ภายในรถ ยิงใส่ตำรวจ ก่อนขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปภายในโรงเรียน
จากนั้นใช้ปืนจี้ภารโรงและยิงใส่ 1 นัด แต่ไม่โดน ก่อนบังคับให้นักเรียนพาไปยังห้อง ผอ.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ แล้วใช้อาวุธปืนยิงนางศศิพัชร ผอ.โรงเรียน รวมถึงยิงนักเรียน ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุประกาศตามหา "ครูเจ" ซึ่งมีปัญหากับน้องสาวของผู้ก่อเหตุ และขู่จะยิงตัวประกันหากมีการบุกเข้ามา
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เผยว่า ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนชายวัยรุ่น มีอาการคลุ้มคลั่ง และเพิ่งผ่านการรักษาอาการทางจิต จากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ออกมาเมื่อเดือนธันวาคม 2568
ขณะที่ พล.ต.ต. ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการสอบสวนพบว่าคนร้ายมีน้องสาวแท้ ๆ เรียนอยู่ในโรงเรียนดังกล่าว ส่วนมูลเหตุจูงใจมาจากความไม่พอใจคณะครูหรือไม่นั้น ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
