HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สรยุทธ เผย กกต. คอนเฟิร์มมาออกรายการ ก่อนจู่ ๆ ยกเลิกกะทันหัน เดาเพราะสาเหตุอะไร

          สรยุทธ สุทัศนะจินดา เผย กกต. ยกเลิกนัดออกรายการกะทันหัน ทั้งที่เตรียมยกคณะมาชี้แจงปมเลือกตั้ง 2569 คาดเทคิวเพราะสาเหตุอะไร  

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          แม้จะผ่านการเลือกตั้ง 2569 มาแล้วหลายวัน แต่ดูเหมือนจะยังคงมีประเด็นปัญหาตามมาอย่างต่อเนื่อง จนวานนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2569) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องออกมาแถลงเรื่องการไม่นับคะแนนใหม่ที่ เขต 1 จ.ชลบุรี เนื่องจากไม่พบการทุจริต แต่ก็เกิดประเด็นใหม่เรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งที่ส่อแววระบุตัวตนของผู้ลงคะแนนได้ ซึ่งอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย พ.ร.ป. เลือกตั้ง และรัฐธรรมนูญ หรือไม่



เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เปิดเผยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 ระบุว่า วานนี้ (12 กุมภาพันธ์) ทีมงานรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ได้คอนเฟิร์มนัดหมายกับ กกต. ให้มาออกรายการแล้ว โดยทาง กกต. เผยว่าจะเดินทางมายกคณะเพื่อมาชี้แจงถึงผลการประชุมของ กกต.

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          เดิมทีนัดกันไว้ประมาณ 21.00 น. แต่สุดท้ายมีการยกเลิกมาออกรายการ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะสาเหตุเรื่องใหม่ (บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง) ที่กำลังพูดถึงกันอยู่นี้หรือเปล่า


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรยุทธ เผย กกต. คอนเฟิร์มมาออกรายการ ก่อนจู่ ๆ ยกเลิกกะทันหัน เดาเพราะสาเหตุอะไร อัปเดตล่าสุด 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:53:25 3,614 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย