สรยุทธ เผย กกต. คอนเฟิร์มมาออกรายการ ก่อนจู่ ๆ ยกเลิกกะทันหัน เดาเพราะสาเหตุอะไร

สรยุทธ สุทัศนะจินดา เผย กกต. ยกเลิกนัดออกรายการกะทันหัน ทั้งที่เตรียมยกคณะมาชี้แจงปมเลือกตั้ง 2569 คาดเทคิวเพราะสาเหตุอะไร
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
แม้จะผ่านการเลือกตั้ง 2569 มาแล้วหลายวัน แต่ดูเหมือนจะยังคงมีประเด็นปัญหาตามมาอย่างต่อเนื่อง จนวานนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2569) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องออกมาแถลงเรื่องการไม่นับคะแนนใหม่ที่ เขต 1 จ.ชลบุรี เนื่องจากไม่พบการทุจริต แต่ก็เกิดประเด็นใหม่เรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งที่ส่อแววระบุตัวตนของผู้ลงคะแนนได้ ซึ่งอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย พ.ร.ป. เลือกตั้ง และรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เปิดเผยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 ระบุว่า วานนี้ (12 กุมภาพันธ์) ทีมงานรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ได้คอนเฟิร์มนัดหมายกับ กกต. ให้มาออกรายการแล้ว โดยทาง กกต. เผยว่าจะเดินทางมายกคณะเพื่อมาชี้แจงถึงผลการประชุมของ กกต.
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
เดิมทีนัดกันไว้ประมาณ 21.00 น. แต่สุดท้ายมีการยกเลิกมาออกรายการ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะสาเหตุเรื่องใหม่ (บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง) ที่กำลังพูดถึงกันอยู่นี้หรือเปล่า