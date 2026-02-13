จับตา บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง หากสามารถระบุตัวตนคนกาได้จริง ส่อแววผิดมาตราไหนบ้าง

จับตา ปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง 2569 หากสืบย้อนถึงตัวตนคนกาได้จริง อาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายเลือกตั้งหลายมาตรา
จากประเด็นใหญ่หลังการเลือกตั้ง 2569 หลังมีการตั้งคำถามถึงแถบบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งว่า อาจเชื่อมโยงถึงต้นขั้วบัตรและทำให้สืบย้อนรู้ได้ว่าใครลงคะแนนให้หมายเลขใด ซึ่ง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า หากบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสามารถระบุตัวตนผู้เลือกได้จริง อาจกลายเป็นประเด็นร้อนที่ขัดต่อหลักการเลือกตั้งโดยตรงและลับ ตามมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญนั้น
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก ลองวิเคราะห์ดู โพสต์ระบุว่า กรณีปรากฏบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง หาก track ได้จริง ย่อมกระทบหลักการสำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะมาตรา 92 ที่กำหนดให้การออกเสียงต้องเป็นไปโดยตรงและลับ มาตรา 93 ที่ให้พับบัตรเพื่อปกปิดการลงคะแนน และมาตรา 96 ที่ห้ามทำเครื่องหมายใด ๆ บนบัตรซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงผู้ใช้สิทธิได้ ดังนั้น หากบาร์โค้ดสามารถเชื่อมโยงถึงบุคคลได้จริง ประเด็นก็จะไปแตะมาตรา 92 และ 96 โดยตรง
มาตรา 92 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพ ทำให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทำการแทน โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจกำหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งหน้า ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้วให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด การลงทะเบียนดังกล่าว การอำนวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องคำนึงถึงความสะดวกของผู้ขอลงทะเบียนด้วย
มาตรา 93 เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใด หรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด นำบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
มาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง
