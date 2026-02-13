HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับตา บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง หากสามารถระบุตัวตนคนกาได้จริง ส่อแววผิดมาตราไหนบ้าง

 
           จับตา ปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง 2569 หากสืบย้อนถึงตัวตนคนกาได้จริง อาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายเลือกตั้งหลายมาตรา


จับตา บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไมค์ - ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ - Prasit Puttamapadungsak

             จากประเด็นใหญ่หลังการเลือกตั้ง 2569 หลังมีการตั้งคำถามถึงแถบบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งว่า อาจเชื่อมโยงถึงต้นขั้วบัตรและทำให้สืบย้อนรู้ได้ว่าใครลงคะแนนให้หมายเลขใด ซึ่ง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า หากบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสามารถระบุตัวตนผู้เลือกได้จริง อาจกลายเป็นประเด็นร้อนที่ขัดต่อหลักการเลือกตั้งโดยตรงและลับ ตามมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญนั้น

             อ่านข่าว : อดีต กกต. แฉบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ด ส่อพา กกต. ได้ย้ายที่นอน สเปกไม่ธรรมดา

             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก ลองวิเคราะห์ดู โพสต์ระบุว่า กรณีปรากฏบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง หาก track ได้จริง ย่อมกระทบหลักการสำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะมาตรา 92 ที่กำหนดให้การออกเสียงต้องเป็นไปโดยตรงและลับ มาตรา 93 ที่ให้พับบัตรเพื่อปกปิดการลงคะแนน และมาตรา 96 ที่ห้ามทำเครื่องหมายใด ๆ บนบัตรซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงผู้ใช้สิทธิได้ ดังนั้น หากบาร์โค้ดสามารถเชื่อมโยงถึงบุคคลได้จริง ประเด็นก็จะไปแตะมาตรา 92 และ 96 โดยตรง

จับตา บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไมค์ - ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ - Prasit Puttamapadungsak

             จากการตรวจสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 พบว่า

             มาตรา 92 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพ ทำให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทำการแทน โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

             ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจกำหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งหน้า ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้วให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่

             ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด การลงทะเบียนดังกล่าว การอำนวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง การจัดที่เลือกตั้งและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องคำนึงถึงความสะดวกของผู้ขอลงทะเบียนด้วย

             มาตรา 93 เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใด หรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด นำบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

             มาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง 

จับตา บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไมค์ - ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ - Prasit Puttamapadungsak



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จับตา บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง หากสามารถระบุตัวตนคนกาได้จริง ส่อแววผิดมาตราไหนบ้าง อัปเดตล่าสุด 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:59:10 2,194 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย