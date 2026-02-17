เบอร์โทรศัพท์ปริศนา 0961750698 โทร. เข้ามา นึกว่ามิจฉาชีพ แต่สืบจนรู้ว่าคืออะไร

เบอร์โทรศัพท์ปริศนา 0961750698 โทร. เข้ามา สงสัยว่ามิจฉาชีพหรือไม่ ก่อนตรวจสอบจนรู้ว่า เป็นเบอร์โทรศัพท์ของอะไร
ปัจจุบันมิจฉาชีพมีมาก และมักใช้วิธีการโทรศัพท์เข้ามาหลอกล่อขอข้อมูล หากใครหลงเชื่อทำตามก็มีโอกาสตกเป็นเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินได้ ดังนั้น ทางเลี่ยงเบื้องต้นคือ พยายามงดรับเบอร์โทรศัพท์แปลกประหลาด
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 คุณ สมาชิกหมายเลข 9267258 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้เรื่องการเจอเบอร์โทรศัพท์ 0961750698 โทร. เข้ามา ระบุว่า เป็นเบอร์ของทางทรู พร้อมกับถามรายละเอียดส่วนตัว ทำให้เธอไม่แน่ใจว่าใช่เบอร์ทรูหรือมิจฉาชีพ อยากให้บริษัทตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
ต่อมายูสเซอร์ intelligence เข้ามาตอบว่า หมายเลข 0961750698 เป็นเจ้าหน้าที่ของทางทรู ติดต่อไปเพื่อแนะนำข้อมูลโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม
ดังนั้น สรุปได้ว่า เบอร์ 0961750698 คือเบอร์ของทรูจริง ๆ