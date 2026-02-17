HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ปริศนา 0961750698 โทร. เข้ามา นึกว่ามิจฉาชีพ แต่สืบจนรู้ว่าคืออะไร

          เบอร์โทรศัพท์ปริศนา 0961750698 โทร. เข้ามา สงสัยว่ามิจฉาชีพหรือไม่ ก่อนตรวจสอบจนรู้ว่า เป็นเบอร์โทรศัพท์ของอะไร

เบอร์โทรศัพท์ปริศนา

          ปัจจุบันมิจฉาชีพมีมาก และมักใช้วิธีการโทรศัพท์เข้ามาหลอกล่อขอข้อมูล หากใครหลงเชื่อทำตามก็มีโอกาสตกเป็นเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินได้ ดังนั้น ทางเลี่ยงเบื้องต้นคือ พยายามงดรับเบอร์โทรศัพท์แปลกประหลาด

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 คุณ สมาชิกหมายเลข 9267258 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้เรื่องการเจอเบอร์โทรศัพท์ 0961750698 โทร. เข้ามา ระบุว่า เป็นเบอร์ของทางทรู พร้อมกับถามรายละเอียดส่วนตัว ทำให้เธอไม่แน่ใจว่าใช่เบอร์ทรูหรือมิจฉาชีพ อยากให้บริษัทตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย

เบอร์โทรศัพท์ปริศนา

          ต่อมายูสเซอร์ intelligence เข้ามาตอบว่า หมายเลข 0961750698 เป็นเจ้าหน้าที่ของทางทรู ติดต่อไปเพื่อแนะนำข้อมูลโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม

          ดังนั้น สรุปได้ว่า เบอร์ 0961750698 คือเบอร์ของทรูจริง ๆ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เบอร์โทรศัพท์ปริศนา 0961750698 โทร. เข้ามา นึกว่ามิจฉาชีพ แต่สืบจนรู้ว่าคืออะไร อัปเดตล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:21:16 12,084 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เต้ย พงศกร calendar 2569 อินฟลูตัดกระเพาะ ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย