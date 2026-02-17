หนุ่มเซอร์ไพรส์แฟน พลาดแรง เงินลอยหายไปต่อหน้า รีแอ็คสาวทำคนเมนต์เพียบ

หนุ่มเซอร์ไพรส์แฟน หวังสร้างโมเมนต์พิเศษ สาวว้าวจริงแต่จบพีค งานนี้ไม่รู้ใครเซอร์ไพรส์กว่า คนเมนต์กันเฮฮา
ภาพจาก Instagram hyoga.x
กลายเป็นโมเมนต์เซอร์ไพรส์ที่แฟนหนุ่มกลับเจอเซอร์ไพรส์ซะเอง เมื่อหนุ่มเยอรมันรายหนึ่ง วางแผนสุดโรแมนติกเซอร์ไพรส์แฟนสาวในวันครบรอบ โดยเตรียมของขวัญพิเศษไว้กล่องใหญ่ไว้ให้ พร้อมด้วยลูกโป่งสีแดงพวงใหญ่ กับเงินสดอีกร่วม 2,000 ดอลลาร์ (ราว 62,000 บาท) หวังสร้างความทรงจำสุดพิเศษที่ไม่มีวันลืม
ภาพจาก Instagram hyoga.x
ซึ่งเมื่อแฟนสาวเปิดกล่องของขวัญ ก็ได้เห็นสีหน้าสุดเซอร์ไพรส์สมใจ เมื่อได้เห็นลูกโป่งสวรรค์ลอยทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้า พร้อมกับเชือกที่ติดเงินสดไว้เป็นทางยาว แฟนสาวมองภาพตรงหน้าอย่างสุดอึ้ง ก่อนจะพุ่งเข้าไปกอดแฟนหนุ่ม แต่ทันใดนั้นเองเหตุการณ์กลับพลิกแบบสุดพีค
ภาพจาก Instagram hyoga.x
กลายเป็นว่าปลายเชือกที่ควรติดไว้กับก้นกล่อง ดันหลุดอย่างไม่คาดคิด ทำให้ลูกโป่งนั้นลอยไปเรื่อย ๆ พร้อมกับเงิน 2,000 ดอลลาร์ ชนิดที่แม้แต่ตัวชายหนุ่มเองก็คว้าไว้ไม่ทัน
ภาพจาก Instagram hyoga.x
สุดท้ายพ่อหนุ่มคลั่งรักก็ได้แต่กุมหัว เข่าทรุดด้วยความสิ้นหวัง ซึ่งเมื่อแฟนสาวเข้าไปปลอบ หนุ่มคนนี้ก็พูดออกมาว่า "ที่รัก นั่นเงินเดือนผม"
งานนี้ไม่รู้เลยว่าใครเซอร์ไพรส์กว่าใคร ขณะที่แฟนสาวก็ปลอบใจแบบไม่อ่อนโยนว่า "หาเงินเพิ่มอีกละกันนะ"
ภาพจาก Instagram hyoga.x
ขณะที่ชาวเน็ตพากันคอมเมนต์อย่างเฮฮา เช่น
- นึกภาพใครสักคนเดิน ๆ อยู่แล้วจู่ ๆ ลูกโป่งนี่ก็ตกลงมาใส่เขาสิ
- หาเงินเพิ่มอีก
- ม่ายยยยยยย
- ในที่สุดก็ได้ใช้อีโมจินี่ (เงินบิน)
- รู้เลยว่าคำขอพรจากใครสักคน ที่อยากให้มีเงินตกลงมาจากฟ้า ได้รับการตอบรับแล้ว
- อย่างน้อยเธอก็เลือกคุณมากกว่าเงินนะ
- ยังไงซะเขาก็โชคดีมากนะ ที่สาวคนนี้ไม่ใส่ใจเรื่องเงิน แต่ใส่ใจแค่ผู้ชายของเธอ