หนุ่มเซอร์ไพรส์แฟน พลาดแรง เงินลอยหายไปต่อหน้า รีแอ็คสาวทำคนเมนต์เพียบ

          หนุ่มเซอร์ไพรส์แฟน หวังสร้างโมเมนต์พิเศษ สาวว้าวจริงแต่จบพีค งานนี้ไม่รู้ใครเซอร์ไพรส์กว่า คนเมนต์กันเฮฮา 

หนุ่มเซอร์ไพรส์แฟน
ภาพจาก Instagram hyoga.x

          กลายเป็นโมเมนต์เซอร์ไพรส์ที่แฟนหนุ่มกลับเจอเซอร์ไพรส์ซะเอง เมื่อหนุ่มเยอรมันรายหนึ่ง วางแผนสุดโรแมนติกเซอร์ไพรส์แฟนสาวในวันครบรอบ โดยเตรียมของขวัญพิเศษไว้กล่องใหญ่ไว้ให้ พร้อมด้วยลูกโป่งสีแดงพวงใหญ่ กับเงินสดอีกร่วม 2,000 ดอลลาร์ (ราว 62,000 บาท) หวังสร้างความทรงจำสุดพิเศษที่ไม่มีวันลืม 

หนุ่มเซอร์ไพรส์แฟน
ภาพจาก Instagram hyoga.x

          ซึ่งเมื่อแฟนสาวเปิดกล่องของขวัญ ก็ได้เห็นสีหน้าสุดเซอร์ไพรส์สมใจ เมื่อได้เห็นลูกโป่งสวรรค์ลอยทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้า พร้อมกับเชือกที่ติดเงินสดไว้เป็นทางยาว แฟนสาวมองภาพตรงหน้าอย่างสุดอึ้ง ก่อนจะพุ่งเข้าไปกอดแฟนหนุ่ม แต่ทันใดนั้นเองเหตุการณ์กลับพลิกแบบสุดพีค 

หนุ่มเซอร์ไพรส์แฟน
ภาพจาก Instagram hyoga.x

          กลายเป็นว่าปลายเชือกที่ควรติดไว้กับก้นกล่อง ดันหลุดอย่างไม่คาดคิด ทำให้ลูกโป่งนั้นลอยไปเรื่อย ๆ พร้อมกับเงิน 2,000 ดอลลาร์ ชนิดที่แม้แต่ตัวชายหนุ่มเองก็คว้าไว้ไม่ทัน 

หนุ่มเซอร์ไพรส์แฟน
ภาพจาก Instagram hyoga.x

          สุดท้ายพ่อหนุ่มคลั่งรักก็ได้แต่กุมหัว เข่าทรุดด้วยความสิ้นหวัง ซึ่งเมื่อแฟนสาวเข้าไปปลอบ หนุ่มคนนี้ก็พูดออกมาว่า "ที่รัก นั่นเงินเดือนผม"

          งานนี้ไม่รู้เลยว่าใครเซอร์ไพรส์กว่าใคร ขณะที่แฟนสาวก็ปลอบใจแบบไม่อ่อนโยนว่า "หาเงินเพิ่มอีกละกันนะ" 

หนุ่มเซอร์ไพรส์แฟน
ภาพจาก Instagram hyoga.x

          ขณะที่ชาวเน็ตพากันคอมเมนต์อย่างเฮฮา เช่น 

          - นึกภาพใครสักคนเดิน ๆ อยู่แล้วจู่ ๆ ลูกโป่งนี่ก็ตกลงมาใส่เขาสิ 
          - หาเงินเพิ่มอีก
          - ม่ายยยยยยย
          - ในที่สุดก็ได้ใช้อีโมจินี่ (เงินบิน)
          - รู้เลยว่าคำขอพรจากใครสักคน ที่อยากให้มีเงินตกลงมาจากฟ้า ได้รับการตอบรับแล้ว
          - อย่างน้อยเธอก็เลือกคุณมากกว่าเงินนะ
          - ยังไงซะเขาก็โชคดีมากนะ ที่สาวคนนี้ไม่ใส่ใจเรื่องเงิน แต่ใส่ใจแค่ผู้ชายของเธอ

 


อัปเดตล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:02:03
