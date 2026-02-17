ลูกค้าซื้อทูน่ากระป๋อง เปิดออกถึงกับขยี้ตา แต่ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสะอาด

ลูกค้าซื้อทูน่าก้อนในน้ำเกลือจากแบรนด์ดังในงานอีเวนต์ แต่เปิดมาเจอผิดสูตรแถมคนละชนิดปลา ล่าสุดแบรนด์ชี้แจงแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanadon Chandee
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เล่าประสบการณ์ซื้อปลาทูน่ากระป๋อง ฉลากระบุชัดว่าเป็น ทูน่าก้อนในน้ำเกลือ แต่เมื่อเปิดออกมากลับพบว่าไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้
จากภาพข้างกระป๋องเขียนว่า ทูน่าก้อนในน้ำเกลือ แต่เมื่อเปิดฝากระป๋องออก กลับพบว่า เนื้อปลาด้านในถูกแช่อยู่ในซอสมะเขือเทศ และก็ไม่ใช่ทูน่าก้อน โดยลักษณะเป็นปลากระป๋องในซอสที่คุ้นตา แต่ฉลากกลับระบุว่าเป็นอีกแบบหนึ่ง สร้างความงุนงงให้กับเจ้าตัวอย่างมาก พร้อมตั้งคำถามว่าเกิดจากความเข้าใจผิดของตัวเอง หรือเป็นความผิดพลาดจากสินค้ากันแน่
ผู้โพสต์ยังยืนยันว่า สินค้าซื้อมาจากบูธของแบรนด์โดยตรงในงานอีเวนต์ ทำให้มั่นใจว่าไม่ใช่ของปลอม โดยหลังพบความผิดปกติ ได้แจ้งเรื่องไปยังแบรนด์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางบริษัทตอบกลับอย่างรวดเร็วและสุภาพ พร้อมแจ้งว่ากำลังตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ เบื้องต้นพบว่า สินค้าที่ผลิตวันที่ 22–31 มกราคม 2569 มีความเป็นไปได้ว่า ฉลากบนกระป๋องบางส่วนอาจไม่ตรงกับสินค้าภายใน โดยบริษัทจะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตถึงกับแปลกใจที่เจอสินค้าภายในกระป๋องไม่ตรงกับฉลากเช่นนี้ มองว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพ (QC) บ้างก็แซวว่ารุ่นนี้เป็น "ตัวซีเคร็ต" ขณะที่เจ้าของเรื่องราวยืนยันว่า มีคนสนิทซื้อจากบูธในงานเดียวกัน และได้รับสินค้าไม่ตรงฉลากในลักษณะเดียวกันเช่นกัน