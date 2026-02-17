HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รู้หรือไม่ ทำไมต้องมีกระเป๋าจิ๋วในกางเกงยีนส์ ล้วงหยิบก็ยาก ที่แท้ไม่ได้ออกแบบไว้ใส่เหรียญ

           กระเป๋าจิ๋วของกางเกงยีนส์ มีไว้ทำอะไร จะล้วงหยิบก็แสนยาก พาไปรู้จักที่มาพร้อมเฉลย ไม่ได้ออกแบบเพื่อใส่เศษเหรียญ - ถุงยาง 

กางเกงยีนส์

           กางเกงยีนส์เป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมมาต่อเนื่องทุกยุคสมัย นอกจากความสวยเก๋ที่สร้างสไตล์ได้หลากหลายแล้ว ยีนส์คุณภาพดีก็ยังมีความคงทนที่ทำให้เก็บรักษาและใช้งานได้อย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม เราเคยสงสัยกันหรือไม่ว่ากระเป๋าเล็ก ๆ ที่กางเกงยีนส์นั้นมีไว้ทำอะไร ?

           บางคนเดาว่าช่องจิ๋ว ๆ นี้ถูกออกแบบไว้เก็บเศษเหรียญ หรือกุญแจ ตั๋ว ไฟแช็ก หรือของชิ้นเล็ก ๆ ต่าง ๆ แต่กระเป๋าจิ๋วนี้กลับแคบและลึกเกินกว่าจะแหย่นิ้วลงไปหยิบของออกมาได้ และจริง ๆ มันมีไว้ทำอะไรกันแน่ มีไว้เก็บเหรียญจริงหรือไม่ 

           แท้จริงแล้วกระเป๋าจิ๋ว ๆ ช่องนี้ มีชื่อเรียกว่า "กระเป๋านาฬิกา" (Watch Pocket) ซึ่งก็บอกความหมายตรงตัวว่ามีไว้สำหรับใส่นาฬิกานั่นเอง โดยทาง Levi Strauss & Co. บริษัทเจ้าของแบรนด์ Levi's อธิบายว่า กางเกงยีนส์สีน้ำเงินรุ่นแรก ๆ จะมีกระเป๋าทั้งหมด 4 ช่อง คือ ด้านหลัง 1 ช่องด้านหน้า 2 ช่อง พร้อมด้วย 1 ช่องเล็ก ๆ เป็นกระเป๋านาฬิกา

           เดิมกระเป๋านาฬิกามีไว้เพื่อใส่นาฬิกาพก จึงเป็นที่มาของชื่อนี้ แม้ต่อมาผู้คนจะไม่นิยมใช้นาฬิกาพกอีกต่อไป แต่กระเป๋าเล็ก ๆ นี้ยังคงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเก็บของชิ้นเล็ก ๆ และถูกนำมาใช้งานหลากหลาย จนเกิดเป็นชื่อเรียกเล่น ๆ มากมาย เช่น กระเป๋าหน้า กระเป๋าใส่ถุงยาง กระเป๋าใส่เหรียญ กระเป๋าเก็บไม้ขีด และกระเป๋าใส่ตั๋ว 

ความเป็นมา กระเป๋าจิ๋วของกางเกงยีนส์


           สำหรับความเป็นมานั้น ต้องย้อนกลับไปช่วงศตวรรษที่ 19 ที่ผู้ชายส่วนมากจะมีนาฬิกาพกติดตัว ซึ่งปกติก็มักจะเก็บไว้ในเสื้อกั๊ก โดยมีโซ่คล้องกับส่วนอื่น แต่สำหรับกลุ่มคนใช้แรงงานที่ไม่ได้สวมเสื้อกั๊ก เช่น คนงานเหมือง หรือคาวบอย ก็จะต้องเก็บใส่กระเป๋ากางเกงแทน ซึ่งก็เสี่ยงที่จะโดยเหรียญหรือของอื่น ๆ ทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือได้รับความเสียหาย แถมกระเป๋ากางเกงทั่ว ๆ ไปยังฉีกขาดง่าย

           กระทั่งต่อมาเมื่อ Levi Strauss & Co. นำผ้าที่มีความคงทนมาผลิตกางเกงซึ่งได้รับความนิยมในหมู่แรงงาน ในปี ค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) พวกเขาก็ได้เพิ่มกระเป๋านาฬิกา ซึ่งเป็นช่องเล็ก ๆ เหนือกระเป๋ากางเกงด้านหน้า ฝั่งขวา เพื่อเป็นช่องสำหรับเก็บนาฬิกาพก ป้องกันไม่ให้นาฬิกาหลุดออกจากกระเป๋าได้ง่าย และยังดึงออกมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 

ขอบคุณข้อมูลจาก 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้หรือไม่ ทำไมต้องมีกระเป๋าจิ๋วในกางเกงยีนส์ ล้วงหยิบก็ยาก ที่แท้ไม่ได้ออกแบบไว้ใส่เหรียญ อัปเดตล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:59:06 4,297 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เต้ย พงศกร calendar 2569 อินฟลูตัดกระเพาะ ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย