กระเป๋าจิ๋วของกางเกงยีนส์ มีไว้ทำอะไร จะล้วงหยิบก็แสนยาก พาไปรู้จักที่มาพร้อมเฉลย
กางเกงยีนส์เป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมมาต่อเนื่องทุกยุคสมัย นอกจากความสวยเก๋ที่สร้างสไตล์ได้หลากหลายแล้ว ยีนส์คุณภาพดีก็ยังมีความคงทนที่ทำให้เก็บรักษาและใช้งานได้อย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม เราเคยสงสัยกันหรือไม่ว่ากระเป๋าเล็ก ๆ ที่กางเกงยีนส์นั้นมีไว้ทำอะไร ?
บางคนเดาว่าช่องจิ๋ว ๆ นี้ถูกออกแบบไว้เก็บเศษเหรียญ หรือกุญแจ ตั๋ว ไฟแช็ก หรือของชิ้นเล็ก ๆ ต่าง ๆ แต่กระเป๋าจิ๋วนี้กลับแคบและลึกเกินกว่าจะแหย่นิ้วลงไปหยิบของออกมาได้ และจริง ๆ มันมีไว้ทำอะไรกันแน่ มีไว้เก็บเหรียญจริงหรือไม่
แท้จริงแล้วกระเป๋าจิ๋ว ๆ ช่องนี้ มีชื่อเรียกว่า "กระเป๋านาฬิกา" (Watch Pocket) ซึ่งก็บอกความหมายตรงตัวว่ามีไว้สำหรับใส่นาฬิกานั่นเอง โดยทาง Levi Strauss & Co. บริษัทเจ้าของแบรนด์ Levi's อธิบายว่า กางเกงยีนส์สีน้ำเงินรุ่นแรก ๆ จะมีกระเป๋าทั้งหมด 4 ช่อง คือ ด้านหลัง 1 ช่องด้านหน้า 2 ช่อง พร้อมด้วย 1 ช่องเล็ก ๆ เป็นกระเป๋านาฬิกา
เดิมกระเป๋านาฬิกามีไว้เพื่อใส่นาฬิกาพก จึงเป็นที่มาของชื่อนี้ แม้ต่อมาผู้คนจะไม่นิยมใช้นาฬิกาพกอีกต่อไป แต่กระเป๋าเล็ก ๆ นี้ยังคงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเก็บของชิ้นเล็ก ๆ และถูกนำมาใช้งานหลากหลาย จนเกิดเป็นชื่อเรียกเล่น ๆ มากมาย เช่น กระเป๋าหน้า กระเป๋าใส่ถุงยาง กระเป๋าใส่เหรียญ กระเป๋าเก็บไม้ขีด และกระเป๋าใส่ตั๋ว
ความเป็นมา กระเป๋าจิ๋วของกางเกงยีนส์
สำหรับความเป็นมานั้น ต้องย้อนกลับไปช่วงศตวรรษที่ 19 ที่ผู้ชายส่วนมากจะมีนาฬิกาพกติดตัว ซึ่งปกติก็มักจะเก็บไว้ในเสื้อกั๊ก โดยมีโซ่คล้องกับส่วนอื่น แต่สำหรับกลุ่มคนใช้แรงงานที่ไม่ได้สวมเสื้อกั๊ก เช่น คนงานเหมือง หรือคาวบอย ก็จะต้องเก็บใส่กระเป๋ากางเกงแทน ซึ่งก็เสี่ยงที่จะโดยเหรียญหรือของอื่น ๆ ทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือได้รับความเสียหาย แถมกระเป๋ากางเกงทั่ว ๆ ไปยังฉีกขาดง่าย
กระทั่งต่อมาเมื่อ Levi Strauss & Co. นำผ้าที่มีความคงทนมาผลิตกางเกงซึ่งได้รับความนิยมในหมู่แรงงาน ในปี ค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) พวกเขาก็ได้เพิ่มกระเป๋านาฬิกา ซึ่งเป็นช่องเล็ก ๆ เหนือกระเป๋ากางเกงด้านหน้า ฝั่งขวา เพื่อเป็นช่องสำหรับเก็บนาฬิกาพก ป้องกันไม่ให้นาฬิกาหลุดออกจากกระเป๋าได้ง่าย และยังดึงออกมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
