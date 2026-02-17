จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่เปิดโหมดเครื่องบินตอนเดินทาง นักบินมาตอบให้ เครื่องจะตกไหม ?

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่ใช้โหมดเครื่องบินระหว่างเที่ยวบิน นักบินมาเฉลยให้แล้ว ถ้าไม่เปิด เครื่องบินจะตกไหม ระบบรวนหรือไม่ คนรู้แล้วประหลาดใจ ยืนยันควรเปิดจริง ๆ
สำหรับใครที่เคยเดินทางโดยเครื่องบินก็คงจะคุ้นชินกับเสียงประกาศ ขอให้ปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเปลี่ยนมาใช้โหมดเครื่องบิน (airplane mode) บนโทรศัพท์มือถือ แต่คำถามคือ จริง ๆ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเราไม่เปลี่ยนมาใช้โหมดเครื่องบินระหว่างการเดินทาง
ภาพจาก TikTok @Perchpoint
จากรายงานของเว็บไซต์ Indy100 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เผยว่า ในขณะที่ผู้คนมากมายคาดเดาว่าการไม่เปิดโหมดเครื่องบินระหว่างเที่ยวบินอาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัย แต่ความจริงนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจและทำให้คนประหลาดใจไปตาม ๆ กัน เมื่อนักบินตัวจริงได้ออกมาไขข้อสงสัยนี้ผ่านทาง TikTok @Perchpoint ซึ่งคลิปของเขากลายมาเป็นไวรัลกว่า 1 ล้านวิว
โดยนักบินรายนี้เน้นย้ำว่า นโยบายเกี่ยวกับการใช้โหมดเครื่องบิน ไม่ใช่แค่ทฤษฎีสมคบคิด แม้เขาจะรีบปฏิเสธทฤษฎีแปลกอื่น ๆ ว่า "ไม่…เครื่องบินจะไม่ตกจากฟ้าครับ ไม่แม้แต่จะรบกวนระบบต่าง ๆ บนเครื่องบินด้วยซ้ำ"
แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือ มันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่….
"มันมีศักยภาพที่จะรบกวนชุดหูฟังครับ" นักบินเผย พร้อมยกตัวอย่างว่า หากเราอยู่บนเครื่องบินที่มีผู้โดยสารราว 70, 80 หรือ 150 คน บนเครื่อง และมีโทรศัพท์แค่สัก 3-4 เครื่อง พยายามจะเชื่อมสัญญาณกับสถานีวิทยุเพื่อรับสายเรียกเข้า มันจะส่งคลื่นวิทยุออกมา
ภาพจาก TikTok @Perchpoint
โดยเขาเปรียบเทียบเสียงรบกวนนี้ว่าเหมือนกับเสียงหึ่ง ๆ ของยุง ที่จะดังอยู่ในชุดหูฟัง ซึ่งแม้จะไม่ใช่ปัญหาที่ถึงขั้นทำให้โลกแตก แต่มันค่อนข้างน่ารำคาญทีเดียวหากเขาพยายามจะจดบันทึกคำแนะนำอะไรสักอย่างจากศูนย์ควบคุมภาคพื้นดิน แล้วมันฟังดูเหมือนมีฝูงอะไรสักอย่างบินอยู่รอบตัว
แม้ว่านักบินจะบอกว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่มาก แต่จากการยกตัวอย่างของเขาก็ทำให้ชาวเน็ตพอจะเห็นภาพขึ้นมาทันที ว่าการใช้โหมดเครื่องบินเป็นเรื่องจำเป็นยังไง โดยมีคอมเมนต์ เช่น
"ฉันภูมิใจที่ตัวเองเคารพนักบิน และความจริงที่พวกเขากำลังควบคุมเครื่องบินโลหะหนัก 500 ตัน อยู่บนฟ้าโดยที่ฉันกำลังนั่งอยู่ ดังนั้น…ใช่จ้ะ ฉันจะเปิดโหมดเครื่องบิน"
"ลองนึกภาพดูว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นระหว่างมีเหตุฉุกเฉิน.. ใช่แล้วทุกคน เปิดโหมดเครื่องบินเถอะ"
อีกสิ่งที่คนสงสัยคือ นักบินจะได้ยินเสียงอะไรแทรกมาจากคลื่นรบกวนหรือไม่ ทางนักบินก็ได้ให้คำตอบว่า "เราไม่สามารถได้ยินเสียงทางโทรศัพท์ที่เกิดขึ้น เราได้ยินเพียงเสียงแทรกจากคลื่นวิทยุเท่านั้น"
ขอบคุณข้อมูลจาก Indy100