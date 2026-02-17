HILIGHT
อุทาหรณ์ โดนห้ามออกนอกประเทศคาสนามบิน เพราะละเลยความผิดคดีเล็ก ๆ ที่ไม่คิดว่ามีผล

          อุทาหรณ์เดินทางออกนอกประเทศไม่ได้ เพราะละเลยความผิดคดีเล็ก ๆ จนโดนหมาย เสียค่าตั๋วไปฟรี ๆ ต้องไปทำเรื่องก่อน

อุทาหรณ์เดินทางออกนอกประเทศไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮอกไกโดตะวันออก-East Hokkaido

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ฮอกไกโดตะวันออก-East Hokkaido มีการเล่าประสบการณ์ของบุคคลหนึ่งที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น สุดท้ายออกนอกประเทศไม่ได้ เพราะละเลยคดีเล็ก ๆ จนถูกสั่งห้ามไม่รู้ตัว เสียเงินค่าตั๋วฟรี มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

          เพื่อนเจ้าของเพจเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น เช็กอินได้รับบอร์ดดิ้งพาสเรียบร้อย กระทั่งเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก กลับถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศ เนื่องจากเคยทำผิดกฎหมายจนถูกหมายจับในข้อหาขับรถในขณะมึนเมา, ดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด

          สุดท้ายเรื่องนี้ต้องแก้ไขโดยการไปศาลเพื่อเพิกถอนหมายจับ พอได้ใบถอนเพิกเฉยก็สามารถออกนอกประเทศได้

          ทว่าเคสนี้คือเช็กอินตั๋วไปเรียบร้อย ทำให้เดินทางไปไม่ได้อีก แล้วตั๋วใหม่ก็ราคาแพง ทำให้ทริปต้องยกเลิก ดังนั้น ใครมีคดีอะไรติดตัว แม้จะเล็กแค่ไหนก็ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนมาเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้

อุทาหรณ์เดินทางออกนอกประเทศไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮอกไกโดตะวันออก-East Hokkaido

          ด้านชาวเน็ตมองว่า คนปกติไม่มีคดีติดตัวกันอยู่แล้ว ส่วนคดีนี้น่าจะละเลยมานานจนเจ้าหน้าที่คิดว่าหนี นำไปสู่หมายจับ

โพสต์เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:17:17
