ของกินไทย กลายเป็นไวรัลในญี่ปุ่น 2 อย่างที่ดูไม่น่าจะเข้ากัน แต่ชิมแล้ว ติดใจมาก

ไอศกรีมไทย กลายเป็นไวรัลในญี่ปุ่น หลายคนมองว่าแปลก ใส่ข้าวเหนียวไม่น่าจะเข้ากัน ลองกินดูจริงถึงกับติดใจ ของดี อร่อย ว้าวอีกที่ราคา
ภาพจาก X @DotabataGG
"ฉันซื้อไอศกรีมกะทิสดจากร้านข้างถนนในไทย และพวกเขาก็ใส่ข้าวเหนียวมาด้วย ฉันก็สงสัยว่าทำไมจะต้องกินไอศกรีมหวาน ๆ กับข้าวเหนียวด้วยล่ะ แต่หลังจากได้ลองชิมจริง ๆ มันอร่อยสุด ๆ ไปเลย"
เจ้าของโพสต์ยังบอกอีกว่า "นี่ราคาแค่ 10 บาทเท่านั้น จะซื้อซ้ำอีกแน่นอน"
รวมถึงเล่าอีกว่า เขากินไอศกรีมโคนนี้กับคนอิตาเลียนที่จู้จี้เกี่ยวกับเรื่องไอศกรีมเจลาโต้ แต่คนคนนั้นก็ยังชมเปาะว่าอร่อยมาก
- "ข้าวเหนียวกับไอศกรีมดูไม่น่าจะเข้ากันเลยนะ"
- "ดูน่าอร่อยนะ"
- "ข้าวเหนียวกับมะม่วงคือที่สุด ฉันเคยกินเยอะมากตอนไปเชียงใหม่"
- "มีแบบใส่ขนมปังด้วยนะ ลองดูสิ"
- "มาคิด ๆ ดู ในไทยก็กินข้าวเหนียวมะม่วงและนมข้นใช่ไหม เดาว่าพวกเขาน่าจะชอบของหวานกัน"
นอกจากนี้ยังมีคนแนะนำให้ชาวญี่ปุ่นคนนี้ลองกินเมนูอร่อยจากข้าวเหนียวอีกอย่าง คือข้าวเหนียวมะม่วง
"คนไทยชอบกินไอศกรีมกับข้าวเหนียวมาก ซึ่งมักจะมีรสหวานของกะทิและน้ำตาล และมันเข้ากันได้ดีกับไอศกรีมรสมะพร้าวหรือมะม่วง"
ทั้งนี้ มีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาบอกว่า จริง ๆ ไอศกรีมแบบนี้ที่จีนก็มี แต่จากนั้นทางเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามาตอบในทำนองว่า แม้ที่จีนจะมีเหมือนกัน แต่นี่คือที่แรกที่เขาเห็นว่ามีการใส่ข้าวเหนียวลงไปด้วย
ภาพจาก X @DotabataGG
กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลฝั่งญี่ปุ่นขึ้นมาอีกครั้งสำหรับของกินแบบไทย ๆ เมื่อล่าสุดชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งใช้บัญชี X @DotabataGG ได้โพสต์ภาพไอศกรีมกะทิสดใส่ข้าวเหนียวในโคนแบบที่เราคุ้นเคยดี พร้อมบรรยายความแปลกใจว่า
"ฉันซื้อไอศกรีมกะทิสดจากร้านข้างถนนในไทย และพวกเขาก็ใส่ข้าวเหนียวมาด้วย ฉันก็สงสัยว่าทำไมจะต้องกินไอศกรีมหวาน ๆ กับข้าวเหนียวด้วยล่ะ แต่หลังจากได้ลองชิมจริง ๆ มันอร่อยสุด ๆ ไปเลย"
เจ้าของโพสต์ยังบอกอีกว่า "นี่ราคาแค่ 10 บาทเท่านั้น จะซื้อซ้ำอีกแน่นอน"
รวมถึงเล่าอีกว่า เขากินไอศกรีมโคนนี้กับคนอิตาเลียนที่จู้จี้เกี่ยวกับเรื่องไอศกรีมเจลาโต้ แต่คนคนนั้นก็ยังชมเปาะว่าอร่อยมาก
หลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์เมื่อคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ก็กลายมาเป็นไวรัลกว่า 5.1 แสนวิว โดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย คนญี่ปุ่นบางส่วนยอมรับว่าเป็นส่วนผสมที่ดูประหลาด ไม่น่าจะเข้ากันได้ แต่ก็มีหลายคนที่เคยชิมแล้วยืนยันว่า ไอศกรีมกะทิใส่ข้าวเหนียวนั้นอร่อยสุด ๆ
- "ข้าวเหนียวกับไอศกรีมดูไม่น่าจะเข้ากันเลยนะ"
- "ดูน่าอร่อยนะ"
- "ข้าวเหนียวกับมะม่วงคือที่สุด ฉันเคยกินเยอะมากตอนไปเชียงใหม่"
- "มีแบบใส่ขนมปังด้วยนะ ลองดูสิ"
- "มาคิด ๆ ดู ในไทยก็กินข้าวเหนียวมะม่วงและนมข้นใช่ไหม เดาว่าพวกเขาน่าจะชอบของหวานกัน"
นอกจากนี้ยังมีคนแนะนำให้ชาวญี่ปุ่นคนนี้ลองกินเมนูอร่อยจากข้าวเหนียวอีกอย่าง คือข้าวเหนียวมะม่วง
"คนไทยชอบกินไอศกรีมกับข้าวเหนียวมาก ซึ่งมักจะมีรสหวานของกะทิและน้ำตาล และมันเข้ากันได้ดีกับไอศกรีมรสมะพร้าวหรือมะม่วง"
ทั้งนี้ มีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาบอกว่า จริง ๆ ไอศกรีมแบบนี้ที่จีนก็มี แต่จากนั้นทางเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามาตอบในทำนองว่า แม้ที่จีนจะมีเหมือนกัน แต่นี่คือที่แรกที่เขาเห็นว่ามีการใส่ข้าวเหนียวลงไปด้วย