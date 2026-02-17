HILIGHT
ของกินไทย กลายเป็นไวรัลในญี่ปุ่น 2 อย่างที่ดูไม่น่าจะเข้ากัน แต่ชิมแล้ว ติดใจมาก

          ไอศกรีมไทย กลายเป็นไวรัลในญี่ปุ่น หลายคนมองว่าแปลก ใส่ข้าวเหนียวไม่น่าจะเข้ากัน ลองกินดูจริงถึงกับติดใจ ของดี อร่อย ว้าวอีกที่ราคา 

ไอติมกะทิข้าวเหนียว
ภาพจาก X @DotabataGG

          กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลฝั่งญี่ปุ่นขึ้นมาอีกครั้งสำหรับของกินแบบไทย ๆ เมื่อล่าสุดชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งใช้บัญชี X @DotabataGG ได้โพสต์ภาพไอศกรีมกะทิสดใส่ข้าวเหนียวในโคนแบบที่เราคุ้นเคยดี พร้อมบรรยายความแปลกใจว่า 

          "ฉันซื้อไอศกรีมกะทิสดจากร้านข้างถนนในไทย และพวกเขาก็ใส่ข้าวเหนียวมาด้วย ฉันก็สงสัยว่าทำไมจะต้องกินไอศกรีมหวาน ๆ กับข้าวเหนียวด้วยล่ะ แต่หลังจากได้ลองชิมจริง ๆ มันอร่อยสุด ๆ ไปเลย"

          เจ้าของโพสต์ยังบอกอีกว่า "นี่ราคาแค่ 10 บาทเท่านั้น จะซื้อซ้ำอีกแน่นอน" 

          รวมถึงเล่าอีกว่า เขากินไอศกรีมโคนนี้กับคนอิตาเลียนที่จู้จี้เกี่ยวกับเรื่องไอศกรีมเจลาโต้ แต่คนคนนั้นก็ยังชมเปาะว่าอร่อยมาก 

          หลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์เมื่อคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ก็กลายมาเป็นไวรัลกว่า 5.1 แสนวิว โดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย คนญี่ปุ่นบางส่วนยอมรับว่าเป็นส่วนผสมที่ดูประหลาด ไม่น่าจะเข้ากันได้ แต่ก็มีหลายคนที่เคยชิมแล้วยืนยันว่า ไอศกรีมกะทิใส่ข้าวเหนียวนั้นอร่อยสุด ๆ 

          - "ข้าวเหนียวกับไอศกรีมดูไม่น่าจะเข้ากันเลยนะ"

          - "ดูน่าอร่อยนะ"

          - "ข้าวเหนียวกับมะม่วงคือที่สุด ฉันเคยกินเยอะมากตอนไปเชียงใหม่"

          - "มีแบบใส่ขนมปังด้วยนะ ลองดูสิ"

          - "มาคิด ๆ ดู ในไทยก็กินข้าวเหนียวมะม่วงและนมข้นใช่ไหม เดาว่าพวกเขาน่าจะชอบของหวานกัน"

          นอกจากนี้ยังมีคนแนะนำให้ชาวญี่ปุ่นคนนี้ลองกินเมนูอร่อยจากข้าวเหนียวอีกอย่าง คือข้าวเหนียวมะม่วง 

          "คนไทยชอบกินไอศกรีมกับข้าวเหนียวมาก ซึ่งมักจะมีรสหวานของกะทิและน้ำตาล และมันเข้ากันได้ดีกับไอศกรีมรสมะพร้าวหรือมะม่วง"

          ทั้งนี้ มีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาบอกว่า จริง ๆ ไอศกรีมแบบนี้ที่จีนก็มี แต่จากนั้นทางเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามาตอบในทำนองว่า แม้ที่จีนจะมีเหมือนกัน แต่นี่คือที่แรกที่เขาเห็นว่ามีการใส่ข้าวเหนียวลงไปด้วย 

