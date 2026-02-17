ภาพที่จอดรถที่ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่กลายเป็นที่จอดรถในฝัน อยากให้ทุกจุดเป็นแบบนี้

ภาพที่จอดรถที่ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่กลายเป็นที่จอดรถในฝันของคนใช้รถใช้ถนน อยากให้ทุกที่มีแบบนี้ มองเส้นแล้วรู้เลย กว้างมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฉิบหายแล้วบ้านกู
สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่มีรถแล้วออกไปไหนมาไหน นั่นคือ ที่จอด ถ้าหาที่จอดไม่ได้ การจะไปที่ไหนก็ย่อมยาก ต้องไปหาที่จอดรถก่อนถึงจะลงไปได้
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ฉิบหายแล้วบ้านกู ลงภาพที่จอดรถแห่งหนึ่งที่กำลังเป็นไวรัล มองเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่ถ้าเพ่งตรงเส้นที่ตีจะพบว่า เส้นกั้นระหว่างคันนั้นขยายใหญ่กว่าที่จอดอื่น ป้องกันการจอดรถชิดกัน แบบนี้เป็นที่จอดรถในฝัน ไม่มีปัญหาการเปิดประตูขึ้นลงรถ หรืออุบัติเหตุเปิดประตูชนกัน
พร้อมกันนั้น ทางเพจสนับสนุนให้ที่จอดรถที่อื่น ทำแบบนี้ โดยที่จอดดังกล่าว คาดว่าอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
