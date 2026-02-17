HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ภาพที่จอดรถที่ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่กลายเป็นที่จอดรถในฝัน อยากให้ทุกจุดเป็นแบบนี้

          ภาพที่จอดรถที่ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่กลายเป็นที่จอดรถในฝันของคนใช้รถใช้ถนน อยากให้ทุกที่มีแบบนี้ มองเส้นแล้วรู้เลย กว้างมาก

ที่จอดรถในฝัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฉิบหายแล้วบ้านกู

          สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่มีรถแล้วออกไปไหนมาไหน นั่นคือ ที่จอด ถ้าหาที่จอดไม่ได้ การจะไปที่ไหนก็ย่อมยาก ต้องไปหาที่จอดรถก่อนถึงจะลงไปได้

ที่จอดรถในฝัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฉิบหายแล้วบ้านกู

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ฉิบหายแล้วบ้านกู ลงภาพที่จอดรถแห่งหนึ่งที่กำลังเป็นไวรัล มองเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่ถ้าเพ่งตรงเส้นที่ตีจะพบว่า เส้นกั้นระหว่างคันนั้นขยายใหญ่กว่าที่จอดอื่น ป้องกันการจอดรถชิดกัน แบบนี้เป็นที่จอดรถในฝัน ไม่มีปัญหาการเปิดประตูขึ้นลงรถ หรืออุบัติเหตุเปิดประตูชนกัน

          พร้อมกันนั้น ทางเพจสนับสนุนให้ที่จอดรถที่อื่น ทำแบบนี้ โดยที่จอดดังกล่าว คาดว่าอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

ที่จอดรถในฝัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฉิบหายแล้วบ้านกู

ที่จอดรถในฝัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฉิบหายแล้วบ้านกู


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภาพที่จอดรถที่ดูเผิน ๆ ไม่มีอะไร แต่กลายเป็นที่จอดรถในฝัน อยากให้ทุกจุดเป็นแบบนี้ อัปเดตล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:58:25 2,320 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ก้อย พิธา แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2569 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 เต้ย พงศกร calendar 2569 อินฟลูตัดกระเพาะ ลัคนา 12 ราศี
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร วันสำคัญ 2569 ก้อย อรัชพร ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์ โปรแกรมหนังใหม่
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย