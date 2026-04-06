เปิดเหตุผลที่ฟ้า ไม่ยอมทำศัลยกรรมต่อ แม้งานยังไม่เสร็จ พี่หนุ่ม เปิดรูปที่ยังไม่ได้แต่ง

เปิดเหตุผลที่ฟ้า ไม่ยอมทำศัลยกรรมต่อ หลังจากที่มีการเผยรูปว่าหล่อมาก พร้อมเปิดเผยใบหน้าที่ไม่ได้ตัดแต่ง หวั่นมีคนเข้าใจผิด
ก่อนหน้านี้มีการโพสต์น้องฟ้า เหยื่อถูกทำร้ายร่างกายจนเสียโฉม ได้รับการศัลยกรรมใหม่จนใบหน้าหล่อเหลา ซึ่งคนก็ชื่นชมหมอศัลยกรรมว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
ล่าสุด วันที่ 6 เมษายน 2569 หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยเรื่องนี้ใน รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า รูปที่เห็นนั้น เป็นรูปที่ผ่านการแต่งหน้า จัดแสงและเงา รีทัช การแต่งจากเอไอ ที่ต้องออกมาพูดเพราะกลัวสังคมเข้าใจผิด ไปทักว่าไม่เหมือนภาพที่ลง
ตอนนี้ เราช่วยเหลือน้องในการกลับคืนสู่สังคมได้แล้ว อาจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมกับเผยภาพที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่งมานำเสนอด้วย แม้จะมีความต่าง แต่ก็ดูดีขึ้นมาก
ทั้งนี้ ฟ้าหยุดการศัลยกรรมเพิ่มเติม เนื่องจากรู้สึกเจ็บ อยากกลับไปใช้ชีวิตของตัวเอง คือการเลี้ยงไก่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการให้ และเจ้าตัวยอมรับกับสภาพปัจจุบันได้แล้ว ทั้งที่ยังเหลือการทำฟัน
ขณะที่ เฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์เพิ่มเติมว่า รูปที่เอไอเจนนั้น ไม่ได้มาจากโรงพยาบาลศัลยกรรม แต่เพจต่าง ๆ เป็นคนทำ เพื่อต้องการให้เห็นหน้าฟ้าชัด ๆ แล้วก็มีคนพยายามเจนเพิ่มเติมจนให้คล้ายดาราเกาหลี ทำให้เรื่องไปกันใหญ่
