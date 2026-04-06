HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดเหตุผลที่ฟ้า ไม่ยอมทำศัลยกรรมต่อ แม้งานยังไม่เสร็จ พี่หนุ่ม เปิดรูปที่ยังไม่ได้แต่ง

          เปิดเหตุผลที่ฟ้า ไม่ยอมทำศัลยกรรมต่อ หลังจากที่มีการเผยรูปว่าหล่อมาก พร้อมเปิดเผยใบหน้าที่ไม่ได้ตัดแต่ง หวั่นมีคนเข้าใจผิด


ฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ก่อนหน้านี้มีการโพสต์น้องฟ้า เหยื่อถูกทำร้ายร่างกายจนเสียโฉม ได้รับการศัลยกรรมใหม่จนใบหน้าหล่อเหลา ซึ่งคนก็ชื่นชมหมอศัลยกรรมว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาก

          อ่านข่าว : ไขปริศนาฟ้า เหยื่อถูกทำร้ายจนเสียโฉม ศัลยกรรมตรงไหนบ้างจนหล่อ พี่หนุ่มโพสต์สั้น ๆ

          ล่าสุด วันที่ 6 เมษายน 2569 หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยเรื่องนี้ใน รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า รูปที่เห็นนั้น เป็นรูปที่ผ่านการแต่งหน้า จัดแสงและเงา รีทัช การแต่งจากเอไอ ที่ต้องออกมาพูดเพราะกลัวสังคมเข้าใจผิด ไปทักว่าไม่เหมือนภาพที่ลง

          ตอนนี้ เราช่วยเหลือน้องในการกลับคืนสู่สังคมได้แล้ว อาจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมกับเผยภาพที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่งมานำเสนอด้วย แม้จะมีความต่าง แต่ก็ดูดีขึ้นมาก



          ทั้งนี้ ฟ้าหยุดการศัลยกรรมเพิ่มเติม เนื่องจากรู้สึกเจ็บ อยากกลับไปใช้ชีวิตของตัวเอง คือการเลี้ยงไก่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการให้ และเจ้าตัวยอมรับกับสภาพปัจจุบันได้แล้ว ทั้งที่ยังเหลือการทำฟัน

          ขณะที่ เฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์เพิ่มเติมว่า รูปที่เอไอเจนนั้น ไม่ได้มาจากโรงพยาบาลศัลยกรรม แต่เพจต่าง ๆ เป็นคนทำ เพื่อต้องการให้เห็นหน้าฟ้าชัด ๆ แล้วก็มีคนพยายามเจนเพิ่มเติมจนให้คล้ายดาราเกาหลี ทำให้เรื่องไปกันใหญ่

ฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์





เปิดเหตุผลที่ฟ้า ไม่ยอมทำศัลยกรรมต่อ แม้งานยังไม่เสร็จ พี่หนุ่ม เปิดรูปที่ยังไม่ได้แต่ง โพสต์เมื่อ 6 เมษายน 2569 เวลา 19:02:30
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย