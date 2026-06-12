เปิดเส้นทางขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จาก รพ.จุฬาฯ สู่พระบรมมหาราชวัง

บช.น. แจ้งเส้นทางขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 13 มิถุนายน 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์
ตามกำหนดการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 15.30 น. ก่อนจะมีการเชิญพระศพไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาตามขั้นตอนพระราชพิธี
การประชาสัมพันธ์เส้นทางในครั้งนี้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องสัญจรผ่านพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนสายสำคัญในเขตพระนคร และบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบด้านการจราจรในช่วงเวลาที่ขบวนเคลื่อนผ่าน
ทั้งนี้ ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจร
อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางขบวนเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมด้านการเดินทาง
ตามกำหนดการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 15.30 น. ก่อนจะมีการเชิญพระศพไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาตามขั้นตอนพระราชพิธี
การประชาสัมพันธ์เส้นทางในครั้งนี้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องสัญจรผ่านพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนสายสำคัญในเขตพระนคร และบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบด้านการจราจรในช่วงเวลาที่ขบวนเคลื่อนผ่าน
รายละเอียดมีดังนี้
- เริ่มต้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังต์
- เลี้ยวขวาออกถนนพระราม 4
- แยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท
- แยกพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา
- ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอก
- ถนนราชดำเนินกลาง
- ถนนราชดำเนินใน
- เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน
- เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี
- ที่หมาย พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจร
อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่อง
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ขอบคุณข้อมูลจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล