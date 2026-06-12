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เปิดเส้นทางขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จาก รพ.จุฬาฯ สู่พระบรมมหาราชวัง

          บช.น. แจ้งเส้นทางขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 13 มิถุนายน 2569

เส้นทางขบวนเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์﻿ 

          กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางขบวนเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมด้านการเดินทาง

          ตามกำหนดการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 15.30 น. ก่อนจะมีการเชิญพระศพไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาตามขั้นตอนพระราชพิธี

          การประชาสัมพันธ์เส้นทางในครั้งนี้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องสัญจรผ่านพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนสายสำคัญในเขตพระนคร และบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบด้านการจราจรในช่วงเวลาที่ขบวนเคลื่อนผ่าน 

          รายละเอียดมีดังนี้

          - เริ่มต้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
          - เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังต์
          - เลี้ยวขวาออกถนนพระราม 4
          - แยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท
          - แยกพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา
          - ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
          - ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
          - เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอก
          - ถนนราชดำเนินกลาง
          - ถนนราชดำเนินใน
          - เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน
          - เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี
          - ที่หมาย พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง

          ทั้งนี้ ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจร 

          อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่อง

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ขอบคุณข้อมูลจาก  กองบัญชาการตำรวจนครบาล 





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