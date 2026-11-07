ยังไง ? บุ๋ม บอกแยกกันอยู่ ก๊อต ตั้งแต่ปี 67 สืบสวนพบยังเป็นผัวเมีย ทั้งพฤตินัย-นิตินัย

ยังไง ? ตำรวจชี้ บุ๋ม ปนัดดา - ก๊อต อธิป ยังเป็นผัวเมียทั้งพฤตินัยและนิตินัย หลังให้สัมภาษณ์แยกกันอยู่มาตั้งแต่ปี 67 - โบ้ยแอดมิน โพสต์ชวนคนบริจาค
จากการแถลงของ ผบก.ปอศ. วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2569) กรณีคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งพบว่า บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มีการเปิดบัญชีรับเงินบริจาค 3 บัญชี พบมียอดเงินบริจาค 850 กว่าล้าน ถูกนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวกว่า 585 ล้าน ทั้งซื้อกองทุน จ่ายหนี้บัตรเครดิต ซื้อประกันชีวิต ถอนเงินสด โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวเองและ ก๊อต อธิป ผู้เป็นสามี
ซึ่งในทางการสอบสวน บุ๋ม ปนัดดา ให้การปฏิเสธ แต่ยอมรับว่าเป็นคนทำธุรกรรมทางการเงินและใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ แต่อ้างว่ามีความสับสนในการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากฑธุรกรรมที่ทำมีจำนวนมาก ส่วน ก๊อต อธิป ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อ้างว่าธุรกรรมที่ทำไป เป็นการทำโดยเชื่อตามคำสั่งของ บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Instagram boompanadda
ทาง พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) ยังระบุถึงความสัมพันธ์ของ บุ๋ม ปนัดดา กับ ก๊อต อธิป จากการสอบสวนสืบสวนพบว่า ทั้ง 2 คนยังมีพฤติกรรมอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา ทั้งพฤตินัยและนิตินัย ดังนั้นข้ออ้างของก๊อตเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารับฟัง แต่ผลการสืบสวนก็ต้องว่ากันอีกครั้ง
ส่วนประเด็นการสร้างพูลวิลล่า ที่ภูเก็ต แม้ บุ๋ม ปนัดดา จะอ้างว่าไม่ทราบเรื่อง แต่ตำรวจระบุว่า จากแนวทางการสอบสวนเห็นว่าบุ๋มน่าจะรับรู้ เพราะการสร้างพูลวิลลาต้องมีการซื้อที่ดิน ขออนุญาต และตกลงเรื่องราคาค่างวด แต่กลับพบว่ามียอดการโอนเงินแก่ผู้รับเหมามากเกินกว่าค่าจ้างที่ตกลงกันไว้มาก รวมถึงมีการโอนเงินกลับมาทอนเข้าบัญชีคนใกล้ชิด
ภาพจาก โหนกระแส
พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ ระบุว่า คดีนี้ไม่มีลาสบอส ทุกคนที่รับเงินก็เป็นบอสหมด
ส่วนกระแสข่าวที่ บุ๋ม ปนัดดา ให้การว่ามีแอดมินเป็นคนโพสต์เรื่องบัญชีรับบริจาค บุ๋มไม่ได้โพสต์นั้น ทาง พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ ระบุว่า ก็อ้างไป จะให้ใครโพสต์ก็เหมือนกัน ถ้าผลการกระทำมีบุคคลใดได้ประโยชน์ หลังจากนี้ก็จะเรียกตัว 2 คนที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นแอดมินเพจเข้ามาให้ปากคำต่อไป
ส่วนเรื่องที่โพสต์ของบุ๋มหายไป ก่อนจะหายไปก็ได้เก็บเข้าสำนวนการสอบสวนไว้หมดแล้ว
ภาพจาก โหนกระแส