วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569|
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วันหยุด 2570 ลาเพิ่มวันไหนคุ้มสุด เช็กวันลาต่อวันหยุดยาว วางแผนเที่ยวทั้งปี !

แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13:40 น.

วันหยุด 2570 ลาเพิ่มวันไหนคุ้มสุด เช็กวันลาต่อวันหยุดยาว วางแผนเที่ยวทั้งปี !

แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13:40 น.

          วันหยุด 2570 มีวันทำงานโผล่มาคั่นกลางวันหยุดอยู่หลายช่วง ถ้าเลือกลาให้ถูกจังหวะ วันลาไม่กี่วันก็กลายเป็นทริปยาวได้
วันหยุดยาว 2570
          มีวันลาพักร้อนเหลืออยู่ แต่ยังไม่รู้จะใช้ช่วงไหนให้คุ้ม ลองกางปฏิทิน 2570 ดูจะเห็นว่าวันหยุด 2570 มีหลายช่วงที่วันทำงานคั่นอยู่เพียงไม่กี่วัน หากเลือกลาให้ตรงจังหวะ ก็สามารถเปลี่ยนวันหยุดสั้น ๆ ให้กลายเป็นวันหยุดยาวได้แบบคุ้ม ๆ ส่วนช่วงไหนที่หยุดยาวได้โดยไม่ต้องลางาน สามารถเช็กได้ที่ วันหยุดยาว 2570 แต่สำหรับคนที่พร้อมใช้วันลาแล้ว มาดูกันว่าตลอดปี 2570 ควรลาเพิ่มวันไหนบ้าง ถึงจะได้พักยาวและวางแผนเที่ยวได้เต็มที่

ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2569 - มกราคม 2570

วันสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่ ลาเพิ่ม 3 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน

          ปลายปี 2569 มีวันทำงานคั่นอยู่ 3 วันระหว่างเสาร์-อาทิตย์กับวันสิ้นปี ถ้าลาอุดตรงนี้ได้ ก็ฉลองปีใหม่ยาวกันไปเลย

  • วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2569 วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2569 วันหยุด
  • วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2569 (ลาเพิ่ม)
  • วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2569 (ลาเพิ่ม)
  • วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2569 (ลาเพิ่ม)
  • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 วันสิ้นปี
  • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2570 วันขึ้นปีใหม่
  • วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2570 วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2570 วันหยุด

ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2570

ทางเลือกที่ 1 : วันมาฆบูชา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันศุกร์)

          วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ เลยได้วันหยุดชดเชยในวันจันทร์ ถ้าอยากออกเดินทางตั้งแต่ก่อนสุดสัปดาห์ ก็ลาวันศุกร์ไปเลย

  • วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ (ลาเพิ่ม)
  • วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
  • วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

ทางเลือกที่ 2 : วันมาฆบูชา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันอังคาร)

          ส่วนใครไม่สะดวกลาวันศุกร์ ลองขยับไปลาวันอังคารแทน ก็ได้หยุด 4 วันเท่ากัน

  • วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
  • วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
  • วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ (ลาเพิ่ม)

ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนเมษายน 2570

วันหยุดยาว 2570
          เมษายนเป็นเดือนที่เลือกลาได้หลากหลายที่สุดของปี เพราะวันจักรีกับวันสงกรานต์อยู่ห่างกันเพียงหนึ่งสัปดาห์

วันจักรี

ทางเลือกที่ 1 : วันจักรี ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน

  • วันเสาร์ที่ 3 เมษายน วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน วันหยุด
  • วันจันทร์ที่ 5 เมษายน (ลาเพิ่ม)
  • วันอังคารที่ 6 เมษายน วันจักรี

ทางเลือกที่ 2 : วันจักรี-วันสงกรานต์ ลาเพิ่ม 4 วัน ได้หยุดยาว 10 วัน

          สายเที่ยวต่างประเทศน่าจะชอบช่วงนี้ เพราะลาเพิ่มเพียง 4 วัน ก็ได้หยุดต่อเนื่องถึง 10 วัน

  • วันอังคารที่ 6 เมษายน วันจักรี
  • วันพุธที่ 7 เมษายน (ลาเพิ่ม)
  • วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน (ลาเพิ่ม)
  • วันศุกร์ที่ 9 เมษายน (ลาเพิ่ม)
  • วันเสาร์ที่ 10 เมษายน วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน วันหยุด
  • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน (ลาเพิ่ม)
  • วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
  • วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
  • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์

          แต่ถ้าใครยังมีวันลาเหลือ สามารถลาวันจันทร์ที่ 5 เมษายน เพิ่มอีก 1 วัน รวมแล้วลา 5 วัน (วันที่ 5, 7-9 และ 12 เมษายน) ก็จะได้หยุดยาวถึง 13 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน

          สำหรับคนที่อยากกลับบ้านต่างจังหวัดแบบไม่ต้องรีบ ช่วงนี้ใช้วันลาน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนวันที่ได้หยุด

  • วันเสาร์ที่ 10 เมษายน วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน วันหยุด
  • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน (ลาเพิ่ม)
  • วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
  • วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
  • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
  • วันศุกร์ที่ 16 เมษายน (ลาเพิ่ม)
  • วันเสาร์ที่ 17 เมษายน วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน วันหยุด

ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2570

วันแรงงาน-วันฉัตรมงคล

วันแรงงาน-วันฉัตรมงคล ลาเพิ่ม 3 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน

          สำหรับคนที่ได้หยุดชดเชยวันแรงงานในวันที่ 3 พฤษภาคม จะมีวันหยุดต่อเนื่องถึง 4 วันอยู่แล้ว หากลาเพิ่มอีก 3 วัน คือวันที่ 5-7 พฤษภาคม ก็จะได้พักยาวถึง 9 วันเลยทีเดียว

  • วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
  • วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม วันหยุด
  • วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
  • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
  • วันพุธที่ 5 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม วันหยุด

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน

          วันวิสาขบูชาตรงกับวันพฤหัสบดี เหลือวันศุกร์ค้างอยู่วันเดียว ลาไปเลยก็ได้เที่ยวใกล้ ๆ 4 วันสบาย ๆ

  • วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
  • วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม วันหยุด

          หมายเหตุ : วันพืชมงคลซึ่งเป็นวันหยุดเฉพาะราชการยังไม่มีการประกาศวันที่ของปี 2570 หากประกาศออกมาแล้วตรงกับวันที่มีวันทำงานคั่นอยู่ไม่กี่วัน ก็อาจมีช่วงลาเพิ่มให้เลือกอีก

ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนมิถุนายน 2570

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน

  • วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  • วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน (ลาเพิ่ม)
  • วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน วันหยุด

ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2570

วันหยุดยาว 2570

วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

ทางเลือกที่ 1 : วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันศุกร์)

          สายบุญที่อยากไปทำบุญต่างจังหวัด ลาวันศุกร์ล่วงหน้าไว้ จะได้ไปถึงก่อนวันอาสาฬหบูชาแบบไม่ต้องเร่ง

  • วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
  • วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ทางเลือกที่ 2 : วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันอังคาร)

          หรือใครจะลาวันอังคาร เผื่อเวลาเดินทางกลับหลังวันเข้าพรรษาก็ได้

  • วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
  • วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
  • วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทางเลือกที่ 1 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน (ลาจันทร์-อังคาร)

          วันที่ 28 กรกฎาคมตรงกับวันพุธพอดี จะลาต่อจากเสาร์-อาทิตย์ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ เริ่มจากแบบลาต้นสัปดาห์กันก่อน

  • วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม วันหยุด
  • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทางเลือกที่ 2 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน (ลาพฤหัสบดี-ศุกร์)

          ส่วนใครอยากเริ่มพักตั้งแต่กลางสัปดาห์แล้วยาวไปจนจบสุดสัปดาห์ ก็สลับมาลาช่วงท้ายสัปดาห์แทน

  • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม วันหยุด

ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนสิงหาคม 2570

วันแม่แห่งชาติ ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน

          วันแม่ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ลาวันศุกร์อีกวันก็มีเวลาพาคุณแม่ไปเที่ยวหรือกลับไปกินข้าวที่บ้านได้เต็มที่

  • วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
  • วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม วันหยุด

ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2570

วันหยุดยาว 2570

วันนวมินทรมหาราช

ทางเลือกที่ 1 : วันนวมินทรมหาราช ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน (ลาจันทร์-อังคาร)

          วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันพุธ จึงเลือกลาได้ 2 แบบเช่นกัน

  • วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม วันหยุด
  • วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันอังคารที่ 12 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันพุธที่ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช

ทางเลือกที่ 2 : วันนวมินทรมหาราช ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน (ลาพฤหัสบดี-ศุกร์)

          ถ้าไม่สะดวกลาต้นสัปดาห์ ก็เปลี่ยนมาลาวันพฤหัสบดีและศุกร์แทน ได้หยุดยาว 5 วันเหมือนกัน

  • วันพุธที่ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
  • วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม วันหยุด

วันปิยมหาราช

ทางเลือกที่ 1 : วันปิยมหาราช ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันศุกร์)

          ปลายเดือนตุลาคมยังมีอีกช่วงให้ลา เพราะวันปิยมหาราชตรงกับวันเสาร์ วันหยุดชดเชยเลยเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ เราสามารถเลือกลาเพิ่มวันศุกร์หรือวันอังคารก็ได้

  • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
  • วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม วันหยุด
  • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

ทางเลือกที่ 2 : วันปิยมหาราช ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันอังคาร)

  • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
  • วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม วันหยุด
  • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
  • วันอังคารที่ 26 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)

ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2570

วันพ่อแห่งชาติ

ทางเลือกที่ 1 : วันพ่อแห่งชาติ ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันศุกร์)

          ถ้ายังไม่อยากใช้วันลาหลายวัน ลาแค่วันศุกร์ก่อนวันพ่อก็ได้หยุด 4 วันแล้ว

  • วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
  • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

ทางเลือกที่ 2 : วันพ่อแห่งชาติ ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันอังคาร)

          หรือจะลาวันอังคารที่ 7 ธันวาคม ต่อจากวันหยุดชดเชยวันพ่อ ก็ได้หยุดยาว 4 วันเหมือนกัน

  • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
  • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
  • วันอังคารที่ 7 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)

วันพ่อแห่งชาติ-วันรัฐธรรมนูญ

วันพ่อแห่งชาติ-วันรัฐธรรมนูญ ลาเพิ่ม 3 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน

          ต้นเดือนธันวาคมมีวันหยุดประกบหัวท้ายสัปดาห์พอดี ตรงกลางเหลือวันทำงานแค่ 3 วัน ลาอุดช่องนี้ได้ก็รับลมหนาวกันยาว ๆ

  • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
  • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
  • วันอังคารที่ 7 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันพุธที่ 8 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)
  • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
  • วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม วันหยุด
  • วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม วันหยุด
          โพยวันลาทั้งหมดอ้างอิงจากวันหยุดราชการ 2570 และวันหยุดธนาคาร ซึ่งพนักงานบริษัทเอกชนอาจได้หยุดไม่ตรงกันทุกวัน เพราะแต่ละบริษัทประกาศวันหยุดตามประเพณีเอง ใครวางแผนจะลาช่วงไหนก็อย่าลืมเช็กประกาศวันหยุดของบริษัทก่อนยื่นลาด้วยนะ

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