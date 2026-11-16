ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2569 - มกราคม 2570
วันสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่ ลาเพิ่ม 3 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน
ปลายปี 2569 มีวันทำงานคั่นอยู่ 3 วันระหว่างเสาร์-อาทิตย์กับวันสิ้นปี ถ้าลาอุดตรงนี้ได้ ก็ฉลองปีใหม่ยาวกันไปเลย
- วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2569 วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2569 วันหยุด
- วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2569 (ลาเพิ่ม)
- วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2569 (ลาเพิ่ม)
- วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2569 (ลาเพิ่ม)
- วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 วันสิ้นปี
- วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2570 วันขึ้นปีใหม่
- วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2570 วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2570 วันหยุด
ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2570
ทางเลือกที่ 1 : วันมาฆบูชา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันศุกร์)
วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ เลยได้วันหยุดชดเชยในวันจันทร์ ถ้าอยากออกเดินทางตั้งแต่ก่อนสุดสัปดาห์ ก็ลาวันศุกร์ไปเลย
- วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ (ลาเพิ่ม)
- วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
- วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
ทางเลือกที่ 2 : วันมาฆบูชา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันอังคาร)
ส่วนใครไม่สะดวกลาวันศุกร์ ลองขยับไปลาวันอังคารแทน ก็ได้หยุด 4 วันเท่ากัน
- วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
- วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
- วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ (ลาเพิ่ม)
ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนเมษายน 2570
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วันจักรี
ทางเลือกที่ 1 : วันจักรี ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน
- วันเสาร์ที่ 3 เมษายน วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน วันหยุด
- วันจันทร์ที่ 5 เมษายน (ลาเพิ่ม)
- วันอังคารที่ 6 เมษายน วันจักรี
ทางเลือกที่ 2 : วันจักรี-วันสงกรานต์ ลาเพิ่ม 4 วัน ได้หยุดยาว 10 วัน
สายเที่ยวต่างประเทศน่าจะชอบช่วงนี้ เพราะลาเพิ่มเพียง 4 วัน ก็ได้หยุดต่อเนื่องถึง 10 วัน
- วันอังคารที่ 6 เมษายน วันจักรี
- วันพุธที่ 7 เมษายน (ลาเพิ่ม)
- วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน (ลาเพิ่ม)
- วันศุกร์ที่ 9 เมษายน (ลาเพิ่ม)
- วันเสาร์ที่ 10 เมษายน วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน วันหยุด
- วันจันทร์ที่ 12 เมษายน (ลาเพิ่ม)
- วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
- วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
- วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
แต่ถ้าใครยังมีวันลาเหลือ สามารถลาวันจันทร์ที่ 5 เมษายน เพิ่มอีก 1 วัน รวมแล้วลา 5 วัน (วันที่ 5, 7-9 และ 12 เมษายน) ก็จะได้หยุดยาวถึง 13 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน
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วันสงกรานต์
วันสงกรานต์ ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน
สำหรับคนที่อยากกลับบ้านต่างจังหวัดแบบไม่ต้องรีบ ช่วงนี้ใช้วันลาน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนวันที่ได้หยุด
- วันเสาร์ที่ 10 เมษายน วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน วันหยุด
- วันจันทร์ที่ 12 เมษายน (ลาเพิ่ม)
- วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
- วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
- วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
- วันศุกร์ที่ 16 เมษายน (ลาเพิ่ม)
- วันเสาร์ที่ 17 เมษายน วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน วันหยุด
ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2570
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วันแรงงาน-วันฉัตรมงคล
วันแรงงาน-วันฉัตรมงคล ลาเพิ่ม 3 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน
สำหรับคนที่ได้หยุดชดเชยวันแรงงานในวันที่ 3 พฤษภาคม จะมีวันหยุดต่อเนื่องถึง 4 วันอยู่แล้ว หากลาเพิ่มอีก 3 วัน คือวันที่ 5-7 พฤษภาคม ก็จะได้พักยาวถึง 9 วันเลยทีเดียว
- วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
- วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม วันหยุด
- วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
- วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
- วันพุธที่ 5 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)
- วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)
- วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)
- วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม วันหยุด
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วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน
วันวิสาขบูชาตรงกับวันพฤหัสบดี เหลือวันศุกร์ค้างอยู่วันเดียว ลาไปเลยก็ได้เที่ยวใกล้ ๆ 4 วันสบาย ๆ
- วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
- วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม (ลาเพิ่ม)
- วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม วันหยุด
หมายเหตุ : วันพืชมงคลซึ่งเป็นวันหยุดเฉพาะราชการยังไม่มีการประกาศวันที่ของปี 2570 หากประกาศออกมาแล้วตรงกับวันที่มีวันทำงานคั่นอยู่ไม่กี่วัน ก็อาจมีช่วงลาเพิ่มให้เลือกอีก
ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนมิถุนายน 2570
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน
- วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน (ลาเพิ่ม)
- วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน วันหยุด
ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2570
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วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
ทางเลือกที่ 1 : วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันศุกร์)
สายบุญที่อยากไปทำบุญต่างจังหวัด ลาวันศุกร์ล่วงหน้าไว้ จะได้ไปถึงก่อนวันอาสาฬหบูชาแบบไม่ต้องเร่ง
- วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
- วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
- วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
ทางเลือกที่ 2 : วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันอังคาร)
หรือใครจะลาวันอังคาร เผื่อเวลาเดินทางกลับหลังวันเข้าพรรษาก็ได้
- วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
- วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
- วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทางเลือกที่ 1 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน (ลาจันทร์-อังคาร)
วันที่ 28 กรกฎาคมตรงกับวันพุธพอดี จะลาต่อจากเสาร์-อาทิตย์ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ เริ่มจากแบบลาต้นสัปดาห์กันก่อน
- วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม วันหยุด
- วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
- วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
- วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทางเลือกที่ 2 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน (ลาพฤหัสบดี-ศุกร์)
ส่วนใครอยากเริ่มพักตั้งแต่กลางสัปดาห์แล้วยาวไปจนจบสุดสัปดาห์ ก็สลับมาลาช่วงท้ายสัปดาห์แทน
- วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
- วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม (ลาเพิ่ม)
- วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม วันหยุด
ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนสิงหาคม 2570
วันแม่แห่งชาติ ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน
วันแม่ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ลาวันศุกร์อีกวันก็มีเวลาพาคุณแม่ไปเที่ยวหรือกลับไปกินข้าวที่บ้านได้เต็มที่
- วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
- วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม (ลาเพิ่ม)
- วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม วันหยุด
ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2570
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วันนวมินทรมหาราช
ทางเลือกที่ 1 : วันนวมินทรมหาราช ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน (ลาจันทร์-อังคาร)
วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันพุธ จึงเลือกลาได้ 2 แบบเช่นกัน
- วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม วันหยุด
- วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)
- วันอังคารที่ 12 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)
- วันพุธที่ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
ทางเลือกที่ 2 : วันนวมินทรมหาราช ลาเพิ่ม 2 วัน ได้หยุดยาว 5 วัน (ลาพฤหัสบดี-ศุกร์)
ถ้าไม่สะดวกลาต้นสัปดาห์ ก็เปลี่ยนมาลาวันพฤหัสบดีและศุกร์แทน ได้หยุดยาว 5 วันเหมือนกัน
- วันพุธที่ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
- วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)
- วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)
- วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม วันหยุด
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วันปิยมหาราช
ทางเลือกที่ 1 : วันปิยมหาราช ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันศุกร์)
ปลายเดือนตุลาคมยังมีอีกช่วงให้ลา เพราะวันปิยมหาราชตรงกับวันเสาร์ วันหยุดชดเชยเลยเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ เราสามารถเลือกลาเพิ่มวันศุกร์หรือวันอังคารก็ได้
- วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)
- วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
- วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม วันหยุด
- วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
ทางเลือกที่ 2 : วันปิยมหาราช ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันอังคาร)
- วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
- วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม วันหยุด
- วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
- วันอังคารที่ 26 ตุลาคม (ลาเพิ่ม)
ปฏิทินวันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2570
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วันพ่อแห่งชาติ
ทางเลือกที่ 1 : วันพ่อแห่งชาติ ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันศุกร์)
ถ้ายังไม่อยากใช้วันลาหลายวัน ลาแค่วันศุกร์ก่อนวันพ่อก็ได้หยุด 4 วันแล้ว
- วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)
- วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
- วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
ทางเลือกที่ 2 : วันพ่อแห่งชาติ ลาเพิ่ม 1 วัน ได้หยุดยาว 4 วัน (ลาวันอังคาร)
หรือจะลาวันอังคารที่ 7 ธันวาคม ต่อจากวันหยุดชดเชยวันพ่อ ก็ได้หยุดยาว 4 วันเหมือนกัน
- วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
- วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
- วันอังคารที่ 7 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)
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วันพ่อแห่งชาติ-วันรัฐธรรมนูญ
วันพ่อแห่งชาติ-วันรัฐธรรมนูญ ลาเพิ่ม 3 วัน ได้หยุดยาว 9 วัน
ต้นเดือนธันวาคมมีวันหยุดประกบหัวท้ายสัปดาห์พอดี ตรงกลางเหลือวันทำงานแค่ 3 วัน ลาอุดช่องนี้ได้ก็รับลมหนาวกันยาว ๆ
- วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
- วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
- วันอังคารที่ 7 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)
- วันพุธที่ 8 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)
- วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม (ลาเพิ่ม)
- วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
- วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม วันหยุด
- วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม วันหยุด
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