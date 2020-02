เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ได้กล่าวถึงกรณีของ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยถูกศาลออสเตรเลียสั่งจำคุก 6 ปี แต่ลดโทษเหลือ 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย ในข้อหานำเข้าและค้ายาเสพติด พร้อมมีการนำไฟล์เอกสารคำพิพากษาของศาลมาเปิดเผย รวมถึงแจกให้ประชาชนได้เข้าถึง

ทั้งนี้ เมื่ออ่านนิยามไปเรื่อย ๆ ก็ถึงบางอ้อว่า คำพิพากษาของศาลแขวงออสเตรเลีย หมายถึง ความผิดเกี่ยวข้องกับการนำเข้ายาเสพติดสู่ประเทศออสเตรเลีย ฉะนั้น การแปลจึงเป็นตามที่ฝ่ายค้านอ้าง





แต่เนื่องด้วยเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ จึงมีท่อนหนึ่งที่เป็นปัญหา เพราะทั้ง 2 ฝ่าย แปลความหมายไม่ตรงกัน โดยประโยคดังกล่าวคือ Two Thai nationals, pleaded guilty to being knowingly concerned in the importation of heroin.โดย ร.อ. ธรรมนัส พรมเผ่า ชี้แจงว่า ตนเองไม่ได้รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับการขนหรือค้ายาเสพติด แต่รับสารภาพว่า รู้เห็น แต่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ เท่านั้น โดยอ้างภาษาอังกฤษคำว่า "knowingly concerned" หมายถึง รู้เห็น แต่ไม่ได้แจ้ง และบอกว่าฝ่ายค้านแปลผิด เพราะไปแปลว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนเฮโรอีนล่าสุด (27 กุมภาพันธ์ 2563) เพจดังในโซเชียล ได้หาข้อมูลและสรุปความหมายของคำว่าหมายถึงอะไรกันแน่ โดย เพจ NJ Digital แยกเป็นคำ ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้- ท่อนแรก Two Thai nationals, pleaded guilty แปลว่า จำเลยที่เป็นคนสัญชาติไทย 2 คน รับสารภาพว่าได้กระทำผิด- ท่อนที่สาม In the importation (V. คือคำว่า import) of heroin แปลตรงตัวว่า การลักลอบขนเฮโรอีนเข้ามา- ส่วนประโยคที่มีปัญหาคือท่อน to being knowingly concerned โดย ร.อ. ธรรมนัส แปลออกมาว่า มีส่วนรับรู้ พร้อมอ้างถึงคำว่า Concern แปลว่า รับรู้ถึง แต่ความจริงแล้ว คำว่า Concern มีความหมายเดียวกันกับ คำว่า Involved ที่แปลว่า มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องดังนั้น ประโยคดังกล่าวจึงควรจะแปลว่าหรือแปลเต็ม ๆ ทั้งประโยคจะได้ว่าขณะที่ เพจ ล้านชื่อต้านล้างผิด ระบุว่า จากการศึกษานิยามความหมายของศัพท์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด แห่งศาลออสเตรเลีย knowingly concerned หมายถึง ผู้ต้องหา มีพฤติกรรม หรือมีหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกในการขนยาเสพติด หน้าที่นั้นเป็นได้แบบเดียวหรือหลายแบบ เช่น จัดการเรื่องเดินทาง จัดการเรื่องการเงิน ขนยาเสพติดด้วยตัวเอง หรือจัดให้มีจุดส่งยาเสพติดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เฟซบุ๊ก ล้านชื่อต้านล้างผิด