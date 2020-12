18 กันยายน วันรักแรก (National First Love Day)

มาทำความรู้จักกับวันรักแรกแห่งชาติ (National First Love Day) ของสหรัฐฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 18 กันยายน เพื่อเฉลิมฉลองให้กับความรักครั้งแรก พาให้เราหวนนึกถึงความทรงจำสุดโรแมนติกในอดีต

ทุกวันนี้ทั่วโลกมีวันสำคัญใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะที่สหรัฐฯ หนึ่งในนั้นก็คือ “วันรักแรกแห่งชาติ” หรือ “National First Love Day” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเกี่ยวกับความรัก ทว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องราวคนรักในปัจจุบัน แต่จะพาเราย้อนกลับไปหาความรักในอดีตแทน ฮั่นแน่ ! ฟังดูแล้วน่าสนใจมาก ๆ เลยใช่ไหมล่ะคะ วันนี้กระปุกดอทคอมก็เลยถือโอกาสรวบรวมข้อมูลน่าสนใจ ทั้งที่มาที่ไป จัดขึ้นที่ไหน เหตุผลที่ควรมี และกิจกรรมที่ควรทำมาฝาก ว่าแต่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลยค่ะ

วันรักแรกแห่งชาติ คืออะไร ?

คุณจำรักครั้งแรกได้มั้ย ? คำถามสำคัญของวันรักแรกแห่งชาติ เป็นวันที่ผู้คนในสหรัฐฯ เฉลิมฉลองให้กับความรักครั้งแรกของตัวเอง หรือเป็นวันที่ทำให้คนหวนคิดถึงประสบการณ์โรแมนติกที่เหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องเป็นครั้งแรก อาจจะเป็นความทรงจำที่นานมาแล้ว บางคนอาจจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน บางคนอาจจะรู้สึกเจ็บปวด และบางคนอาจจะมีความสุข... แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ความรักครั้งแรกก็ควรค่าแก่การถูกจดจำอยู่ดี เพราะถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญในชีวิต เป็นประสบการณ์ใหม่ให้ได้ลองผิดลองถูก และเป็นสิ่งที่สอนให้เราเป็นคนรักที่ดีขึ้นแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

ที่มาของวันรักแรกแห่งชาติ

แม้ว่าโลกนี้จะมีวันแห่งความรักอย่าง "วันวาเลนไทน์" อยู่แล้ว แต่มีไว้สำหรับคนพิเศษในปัจจุบันเท่านั้น ชาวอเมริกันจึงปิ๊งไอเดียใหม่ กำหนดให้มีวันสำคัญเกี่ยวกับความรักในความทรงจำหรือความรักในอดีตขึ้นกลายมาเป็น "วันรักแรกแห่งชาติสหรัฐฯ" นั่นเอง (National First Love Day) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน ของทุกปี เพื่อมอบให้แก่รักครั้งแรกของทุกคน

วันรักแรกแห่งชาติ จัดที่ไหนบ้าง ?

วันรักแรกแห่งชาติ เป็นวันสำคัญที่จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ไม่ได้เฉลิมฉลองกันทั่วโลกเหมือนวันวาเลนไทน์ และไม่ใช่วันหยุด อย่างไรก็ตาม หากใครมีความรู้สึกสนใจวันสำคัญวันนี้มากจริง ๆ อาจจะมีส่วนร่วมหรือชมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน #FirstLoveDay แทนก็ได้

เหตุผลที่ทำให้มีวันรักแรกแห่งชาติ

กิจกรรมน่าทำในวันรักแรกแห่งชาติ

1. เพียงแค่คิดถึงความทรงจำหรือช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกัน อาจจะเป็นนั่งดูรูปถ่ายหรือของขวัญเก่า ๆ ก็โอเคแล้ว

2. ถ้ายังติดต่อพูดคุยหรือมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ อาจจะส่งข้อความเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปหาก็ได้

3. หากคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สักหน่อย อาจจะเขียนกลอนสักบท หรือแต่งเพลงสักเพลง แล้วแชร์ลงโซเชียลให้คนอื่นได้รับฟังก็เข้าท่าไม่น้อย

4. มองหาความรักครั้งใหม่ หรือให้ความสำคัญกับความรักปัจจุบัน เช่น พาคนรักหรือคนที่แอบชอบไปเดต ไปดูหนัง หรือไปทำกิจกรรมที่สนุกสนาน รวมถึงสามารถให้ของขวัญติดไม้ติดมือได้

5. ใช้เวลากับตัวเองด้วยการดูหนังโรแมนติกสักเรื่อง เช่น When Harry Met Sally, The Princess Bride หรือ Before Sunset พร้อมจกป๊อปคอร์น จิบน้ำอัดลมไปด้วย เพื่อความผ่อนคลาย

6. สำหรับหนอนหนังสือ แน่นอนว่าคงไม่มีอะไรดีกว่าการใช้เวลาทั้งวันจมไปกับหนังสือดี ๆ นิยายรักหวาน ๆ สักเล่ม