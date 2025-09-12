HILIGHT
เปิดหมดเปลือก ! เอ จักรพรรดิ แจงดราม่าก้มกราบ-น้ำสีดำเกิดจากอะไร ?

          เอ จักรพรรดิ เปิดใจกลางโหนกระแส เคลียร์ทุกดราม่า พร้อมเฉลยน้ำไหลเป็นสีดำคืออะไร รวมถึงประกาศเลิกทำพิธีแล้ว

เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

          จากกระแสการขุดคุ้ยและเปิดโปงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชื่อของ เอ จักรพรรดิ ถูกจับตาว่าอาจเป็นผู้วิเศษรายที่ 4 ต่อจาก หมอบี, เจน ญาณทิพย์ และ อ.เชียง ปัณณวิชญ์ เนื่องจากมีการขุดการทำพิธีต่าง ๆ นานา ทั้งพิธีกรรมฝากดวง, ปรากฏการณ์น้ำไหลสีดำ, การขายยารักษาเบาหวาน รวมทั้งก่อนหน้านี้มีภาพที่ เอ จักรพรรดิ เดินบนพรมแดง แล้วมีคนก้มกราบ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก

เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

          ล่าสุด เอ จักรพรรดิ ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกในรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 โดยมี หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย รับหน้าที่ดำเนินรายการ พร้อมด้วย ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู และ ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา (มหาหมี) รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ร่วมซักถาม

เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส


เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

เอ จักรพรรดิ ยังจ่ายค่าทนายตั้ม แม้ติดคุกแล้ว


          สำหรับประเด็นข่าวที่ว่า เอ จักรพรรดิ ยังจ่ายเงินค่าจ้างเดือนละแสนกว่าให้ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด แม้อยู่ในเรือนจำแล้วนั้น เอ จักรพรรดิ ยอมรับว่าช่วงที่ตนถูกเพจปลอมแอบอ้าง ได้เคยว่าจ้าง ทนายตั้ม โดยเซ็นสัญญาระยะยาวและต้องจ่ายเดือนละกว่าแสนบาท แม้ทนายตั้มถูกจำคุกไปแล้ว ก็ยังโอนเงินตามสัญญาอยู่หลายเดือน 

          ขณะที่ทนายสายหยุด กล่าวเสริมว่า ทนายตั้มเข้าเรือนจำไปแล้ว ทางนี้ก็ยังจ่ายอยู่หลายเดือนเพราะสงสาร ทางด้านหนุ่ม กรรชัย ถึงกับบอกว่า ก่อนอาจารย์จะไปล้างดวงใคร ต้องล้างดวงตัวเองก่อน เพราะจ่ายเงินฟรี



เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแสเอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

เอ จักรพรรดิ เคลียร์ดราม่าพรมแดง–คนก้มกราบ


          กรณีที่มีภาพคนก้มกราบ เอ จักรพรรดิ จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เจ้าตัวยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อสองปีก่อน ขณะเตรียมเข้าพิธีที่เทวาลัย ลูกศิษย์บางส่วนก้มกราบให้เกียรติ แต่ตนไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจ กลับมองว่าเป็นความผิดพลาดที่ทำให้ถูกตีความผิดไป หลังจากนั้นจึงสั่งห้ามไม่ให้ใครนั่งหมอบกราบอีก ให้พูดคุยในฐานะคนปกติ

เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส


เอ จักรพรรดิ แจงน้ำสีดำเกิดจากข้าวสารย้อมสี
          อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกตั้งคำถามในสังคม คือสาเหตุที่ทำไมจึงมีน้ำสีดำไหลออกมาระหว่างพิธี ประวิตรา ยาตรา โดย เอ จักรพรรดิ ชี้แจงว่า เกิดจากขั้นตอนการประกอบพิธีของพราหมณ์ ซึ่งจะนำข้าวสารสีม่วงที่ผ่านการย้อมสีผสมน้ำส้มสายชูมาใช้ในการทำยันตรา ข้าวสารสีม่วงนี้ถูกกำหนดให้แทนพลังของพระแม่ศักติ และในวันทำพิธีดังกล่าว เป็นพิธีบูชาพระแม่ศักติ เมื่อข้าวสารที่ผ่านการย้อมสีถูกนำมารวมในพานและใช้ประกอบพิธี จึงมีโอกาสทำให้ปรากฏเป็นน้ำสีดำ โดยเฉพาะเมื่อพิธีใช้หม้อกะรัตจำนวนมากถึง 108 หม้อ

          เอ จักรพรรดิ อธิบายเพิ่มเติมว่า ในน้ำที่ใช้ประกอบพิธีนั้นเป็นน้ำที่ผ่านการทำพิธีโดยพราหมณ์ ซึ่งมีการใส่มวลสารและบริกรรมคาถา ก่อนที่ตนจะทำหน้าที่ประวิตรา หรือล้างดวง โดยการเทน้ำลงไปตามขั้นตอนของพิธี

          ระหว่างการสนทนา ทนายสายหยุด แย้งว่า น้ำดังกล่าวอาจไม่ใช่น้ำอัมฤทธิ์ แต่เป็นเพียงน้ำดื่มธรรมดา ขณะที่เอ จักรพรรดิยืนยันว่า พราหมณ์ถือว่าน้ำนี้ผ่านพิธีกรรมแล้ว และเรียกกันว่า น้ำอัมฤทธิ์

          สำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยเรื่องน้ำสีดำ เอ จักรพรรดิ ยอมรับว่าเกิดจากการนำข้าวสารย้อมสีมาใช้ในพิธีกรรม โดยไม่ได้แจ้งผู้เข้าร่วมพิธีก่อน เนื่องจากมีขั้นตอนและของประกอบพิธีจำนวนมาก พร้อมยอมรับว่าการไม่ชี้แจงถือเป็นความผิดพลาด แม้จะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาให้ผู้ร่วมพิธีเข้าใจผิดว่าดวงของตนเป็นสีดำก็ตาม



เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

เส้นทางสู่อาจารย์–จากล้มละลายสู่ความเชื่อ


          เอ จักรพรรดิ เล่าย้อนประวัติตัวเองว่า ก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจขายสบู่และอาหารเสริม จนมีรายได้หลักร้อยล้าน แต่ประสบปัญหาล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ กระทั่งลูกถามว่าของเล่นจะถูกยึดหรือไม่ ทำให้เขาตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ครอบครัวผ่านพ้นวิกฤติ ผลคือศาลเมตตาให้ไกล่เกลี่ยและได้ทรัพย์สินกลับคืน จนเจ้าตัวมองว่าเป็นปาฏิหาริย์และปฏิญาณจะเผยแพร่บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแต่นั้นมา

          จากนั้น เอ จักรพรรดิ เริ่มศึกษาโหราศาสตร์และพิธีกรรมพระลักษณ์หน้าทอง โดยเก็บค่าครูเพียง 9 บาท และจัดอาหารเลี้ยงผู้ร่วมพิธี ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งตนเป็นผู้วิเศษ แต่เพื่อนและลูกศิษย์ต่างเรียก อาจารย์ จึงรับการเรียกขานนั้นไว้

เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส


เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

เอ จักรพรรดิ เคลียร์ประเด็นฝากดวง-บูชามงคล


          สำหรับพิธีฝากดวง เอ จักรพรรดิ ย้ำว่าผู้ทำพิธีคือพราหมณ์จากอินเดีย ตนเพียงเป็นผู้ประสานและจัดการ โดยมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 299 บาทต่อเดือน จนถึงหลักพันบาท เพื่อครอบคลุมค่าพราหมณ์และวัตถุมงคลที่นำกลับมาแจกจ่าย ยืนยันว่าไม่ได้โฆษณาว่าผู้ร่วมพิธีจะได้โชคลาภหรือผลสำเร็จใด ๆ แต่เน้นว่าเป็นการเสริมสิริมงคล ตามความเชื่อเท่านั้น

          ด้าน ทนายสายหยุด ชี้ว่า กรณีนี้ไม่เข้าข่ายฉ้อโกง เพราะไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ เพียงแต่บางการนำเสนออาจหมิ่นเหม่ต่อการอวดอ้างเกินจริง ซึ่งต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป

เอ จักรพรรดิ ขอปิดฉากพิธีกรรม-มุ่งบทบาทอาจารย์


          ท่ามกลางกระแสดราม่า เอ จักรพรรดิ ประกาศชัดว่าได้ยุติการทำพิธีต่าง ๆ แล้ว และหันมาทำหน้าที่อาจารย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการขาย การตลาดออนไลน์ และประสบการณ์ชีวิตแทน พร้อมย้ำว่าใช้ชีวิตเรียบง่ายเช่นคนทั่วไป
          
          "เรื่องความเชื่อ มันก็มีคนเชื่อกับคนไม่เชื่อ แต่ส่วนตัวผมแล้ว ข้อที่หนึ่ง ผมไม่เคยตั้งตนเป็นผู้วิเศษ" เอ จักรพรรดิ ได้กล่าวไว้ในตอนหนึ่งของรายการ 

เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

เอ จักรพรรดิ เปิดใจ หลังถูกวิจารณ์หนักในรายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส

