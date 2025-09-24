ถนนทรุดเพิ่มหน้า รพ.วชิรพยาบาล จนเสาไฟฟ้าล้ม - สิ่งที่น่ากลัวที่สุดซ้ำสถานการณ์แย่

เปิดใจชาวบ้านในพื้นที่ พบสัญญาณเสี่ยงถนนทรุดบริเวณ รพ.วชิรพยาบาล ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ล่าสุดทรุดเพิ่มจนเสาไฟฟ้าล้ม พร้อมกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุด
วันที่ 24 กันยายน 2568 เที่ยงวันทันเหตุการณ์ รายงานว่า สาเหตุเกิดจากการขุดเจาะจนท่อประปาด้านล่างแตก น้ำชะด้านล่างจนเป็นโพรงแล้วดินก็ทรุดตัว เลยเป็นสาเหตุที่มีน้ำเอ่อขึ้นมาบนถนน มีคลิปเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงตี 5 ที่ผ่านมา จะเห็นว่า ไหล่ทางเริ่มทรุดแล้ว ก่อนที่จะขยายวงกว้างมาที่ถนน กระทั่งถึงเวลา 7 โมงเช้าก็ทรุดจนเป็นหลุมใหญ่
ฉะนั้นเท่ากับว่า เหตุการณ์น้ำเอ่อขึ้นมาจนถึงทรุดเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง น้ำเซาะอยู่ตลอด
ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในสถานการณ์นี้คือ ฝนอย่าตกเพิ่ม เพราะเสี่ยงทำให้ทรุดได้อีก
ข่าวช่องวัน รายงานว่า ถนนหน้า รพ.วชิรพยาบาล ทรุดตัวเพิ่มจนเสาไฟและตอม่อที่รถกระบะที่เป็นไวรัลเคยจอดอยู่พังถล่มลงไป ท่ามกลางความตื่นตระหนก
