HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ถนนทรุดเพิ่มหน้า รพ.วชิรพยาบาล จนเสาไฟฟ้าล้ม - สิ่งที่น่ากลัวที่สุดซ้ำสถานการณ์แย่

 
          เปิดใจชาวบ้านในพื้นที่ พบสัญญาณเสี่ยงถนนทรุดบริเวณ รพ.วชิรพยาบาล ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ล่าสุดทรุดเพิ่มจนเสาไฟฟ้าล้ม พร้อมกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุด

ถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          วันที่ 24 กันยายน 2568 เที่ยงวันทันเหตุการณ์ รายงานว่า สาเหตุเกิดจากการขุดเจาะจนท่อประปาด้านล่างแตก น้ำชะด้านล่างจนเป็นโพรงแล้วดินก็ทรุดตัว เลยเป็นสาเหตุที่มีน้ำเอ่อขึ้นมาบนถนน มีคลิปเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงตี 5 ที่ผ่านมา จะเห็นว่า ไหล่ทางเริ่มทรุดแล้ว ก่อนที่จะขยายวงกว้างมาที่ถนน กระทั่งถึงเวลา 7 โมงเช้าก็ทรุดจนเป็นหลุมใหญ่

          ฉะนั้นเท่ากับว่า เหตุการณ์น้ำเอ่อขึ้นมาจนถึงทรุดเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง น้ำเซาะอยู่ตลอด

ถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล
ภาพจาก ข่าวช่องวัน 

        ชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานผิดปกติ จังหวะที่เครื่องจักรมันตอกลงไป เสียงมันกลวง ๆ ไม่แน่น ทำให้นอนไม่หลับ กลัวมีอะไรเกิดขึ้น ห่างจากบ้านประมาณ 30-40 เมตรเท่านั้น

          ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในสถานการณ์นี้คือ ฝนอย่าตกเพิ่ม เพราะเสี่ยงทำให้ทรุดได้อีก

          ข่าวช่องวัน รายงานว่า ถนนหน้า รพ.วชิรพยาบาล ทรุดตัวเพิ่มจนเสาไฟและตอม่อที่รถกระบะที่เป็นไวรัลเคยจอดอยู่พังถล่มลงไป ท่ามกลางความตื่นตระหนก

ถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์



ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ถนนทรุดเพิ่มหน้า รพ.วชิรพยาบาล จนเสาไฟฟ้าล้ม - สิ่งที่น่ากลัวที่สุดซ้ำสถานการณ์แย่ อัปเดตล่าสุด 24 กันยายน 2568 เวลา 15:44:58 4,698 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย