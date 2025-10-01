ไขปริศนา โครงกระดูกปริศนา บนชั้น 3 ตึกร้าง รู้ตัวแล้วคือใคร ญาติเผยติดต่อไม่ได้นับปี

โครงกระดูกปริศนาบนตึกร้าง พบคือชายวัย 55 ปี ชาวลำปาง หายตัวออกจากบ้านนานกว่าปี ด้านชายเก็บมือถือได้เล่านาทีขึ้นไปเจอ
จากเคสสุดสะพรึง กรณีมีคนทำโทรศัพท์มือถือหาย แต่เมื่อได้คืนกลับมาต้องช็อกหนัก เพราะพบว่ามีภาพถ่ายโครงกระดูกในอาคารร้างอยู่ในเครื่อง โดยคาดว่าคนเร่ร่อนที่เก็บโทรศัพท์ไปเป็นผู้ถ่ายภาพดังกล่าว ซึ่งต่อมา กัน จอมพลัง และเจ้าหน้าที่ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ พบร่างจริงตรงตามภาพที่ปรากฏในมือถือแล้วนั้น
วันที่ 30 กันยายน 2568 โหนกระแส รายงานว่า จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ เป็นตึกร้าง 4 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณริมถนนแจ้งวัฒนะ (ขาเข้า) ใกล้เลียบคลองประปา ที่ชั้น 3 พบโครงกระดูกมนุษย์ปริศนา เสียชีวิตอยู่บนที่นอน ลักษณะโครงกระดูกแห้งผุทั้งหมด ไม่สวมใส่เสื้อผ้า
กัน จอมพลัง เผยว่า มีคนคนหนึ่งทักมาในเพจว่าตนทำมือถือหาย ก่อนจะพบว่ามีคนเร่ร่อนเก็บได้ จึงนัดขอโทรศัพท์คืน ซึ่งเจ้าของมือถือต้องการให้รางวัลขอบคุณคนเร่ร่อน แต่เขากลับหายตัวไปแล้ว เมื่อได้เปิดโทรศัพท์ก็เจอภาพโครงกระดูกมนุษย์หลายภาพ ตอนแรกคิดว่าคงเป็นภาพจากอินเทอร์เน็ต แต่พอตรวจสอบพบว่าพิกัดในภาพคือที่ตึกร้างแห่งนี้
เมื่อทีมงานของตนเดินทางเข้ามา ก็พบเจอคนเร่ร่อนคนหนึ่งในตึกร้างแห่งนี้ แต่ถามอะไรก็ไม่ตอบ ทีมงานจึงเดินต่อขึ้นมาที่ชั้น 3 เมื่อขึ้นมาถึงพบโครงกระดูกมนุษย์ในภาพ เชื่อว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้ว เนื่องจากไม่มีกลิ่นและกระดูกผุทั้งหมด แห้งกรังติดอยู่บนที่นอน โดยลักษณะมือขวาวางอยู่บนหมอน ซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นใคร และไม่รู้ว่าจากไปด้วยอาการของตัวเองหรือมีสาเหตุทำให้เสียชีวิต
จากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ พบเจอกระป๋องกาว วิกผม และเสื้อผ้าผู้ชาย ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของคนเร่ร่อนหรือเปล่า ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียด คาดว่าน่าจะได้คำตอบเรื่องโครงกระดูกมนุษย์ปริศนาเร็ว ๆ นี้
ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด สอบถาม ชายอายุ 30 ปี ผู้เจอโทรศัพท์และเป็นคนถ่ายรูปโครงกระดูก เล่าว่า ตนเดินออกจากบ้านมา และไปเดินเล่นแถวห้าง เจอโทรศัพท์มือถือตกอยู่ 1 เครื่องจึงเก็บมา หลังจากนั้นตนก็เดินออกมาเรื่อย ๆ และลองกดโทรศัพท์ดู แต่โทรศัพท์ล็อก ไม่สามารถเล่นได้ ถ่ายรูปได้อย่างเดียว ตนจึงเดินไปที่ตึกร้าง เพราะเคยเข้าไปนอนเล่นอยู่ภายในนั้นเมื่อปีที่แล้ว
ช่วงที่เข้าไปตึกนี้ทุกครั้ง ไม่เคยเจอใครข้างใน และไม่เคยเห็นคนเข้ามาอาศัยในนี้ด้วย ซึ่งตึกนี้จะต้องปีนขึ้นไปเล็กน้อยถึงจะเข้าได้ ตนเคยไปนอนชั้นล่างประมาณ 2-3 ครั้ง ไม่เคยขึ้นไปข้างบน วันนี้ลองเดินขึ้นไปชั้น 3 ปรากฏว่า เจอโครงกระดูก ตนตกใจจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพไว้ พอผ่านไปสักพัก เจ้าของโทรศัพท์ติดต่อมา ตนจึงให้เขาเข้ามาเอา นัดกันที่ร้านสะดวกซื้อหน้าตึกร้าง ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งตำรวจว่าเจอโครงกระดูก เพราะตนไม่มีโทรศัพท์
ขณะที่ ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ภายหลังจากแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบพบว่า โครงกระดูกดังกล่าวเป็นเพศชาย ลักษณะแห้งกรัง กระดูกผุทั้งตัว สวมใส่เสื้อผ้า เสียชีวิตมาเป็นเวลานาน ทำให้เสื้อผ้าเปื่อยยุ่ยทั้งตัว คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือน ใต้เบาะที่รองนอน พบกระเป๋าสะพายสีดำ 1 ใบ และกระเป๋าสตางค์สีแดง 1 ใบ ข้อมูลจากบัตรประชาชนทราบชื่อ นายหล้า อายุ 55 ปี ชาว ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่จึงเก็บหลักฐาน ก่อนจะนำร่างส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตร
ต่อมาตำรวจสอบถามไปยัง พี่ชายของนายหล้า เผยว่า ผู้เสียชีวิตออกจากบ้านที่ จ.เชียงใหม่ มาหลายปีแล้ว และบอกว่าจะมาทำงานในกรุงเทพฯ หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยประมาณ 1 ปีกว่า ๆ เพราตนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการถูกทำร้ายหรือปัญหาสุขภาพ ขณะที่ญาติยืนยันจะนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยไขปริศนาให้ครอบครัวได้ทราบความจริงหลังจากเฝ้าตามหาคนหายมานานกว่า 1 ปีเต็ม
