HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไขปริศนา โครงกระดูกปริศนา บนชั้น 3 ตึกร้าง รู้ตัวแล้วคือใคร ญาติเผยติดต่อไม่ได้นับปี

           โครงกระดูกปริศนาบนตึกร้าง พบคือชายวัย 55 ปี ชาวลำปาง หายตัวออกจากบ้านนานกว่าปี ด้านชายเก็บมือถือได้เล่านาทีขึ้นไปเจอ

โครงกระดูกปริศนาบนตึกร้าง
ภาพจาก โหนกระแส

           จากเคสสุดสะพรึง กรณีมีคนทำโทรศัพท์มือถือหาย แต่เมื่อได้คืนกลับมาต้องช็อกหนัก เพราะพบว่ามีภาพถ่ายโครงกระดูกในอาคารร้างอยู่ในเครื่อง โดยคาดว่าคนเร่ร่อนที่เก็บโทรศัพท์ไปเป็นผู้ถ่ายภาพดังกล่าว ซึ่งต่อมา กัน จอมพลัง และเจ้าหน้าที่ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ พบร่างจริงตรงตามภาพที่ปรากฏในมือถือแล้วนั้น


           วันที่ 30 กันยายน 2568 โหนกระแส รายงานว่า จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ เป็นตึกร้าง 4 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณริมถนนแจ้งวัฒนะ (ขาเข้า) ใกล้เลียบคลองประปา ที่ชั้น 3 พบโครงกระดูกมนุษย์ปริศนา เสียชีวิตอยู่บนที่นอน ลักษณะโครงกระดูกแห้งผุทั้งหมด ไม่สวมใส่เสื้อผ้า 

           กัน จอมพลัง เผยว่า มีคนคนหนึ่งทักมาในเพจว่าตนทำมือถือหาย ก่อนจะพบว่ามีคนเร่ร่อนเก็บได้ จึงนัดขอโทรศัพท์คืน ซึ่งเจ้าของมือถือต้องการให้รางวัลขอบคุณคนเร่ร่อน แต่เขากลับหายตัวไปแล้ว เมื่อได้เปิดโทรศัพท์ก็เจอภาพโครงกระดูกมนุษย์หลายภาพ ตอนแรกคิดว่าคงเป็นภาพจากอินเทอร์เน็ต แต่พอตรวจสอบพบว่าพิกัดในภาพคือที่ตึกร้างแห่งนี้

           เมื่อทีมงานของตนเดินทางเข้ามา ก็พบเจอคนเร่ร่อนคนหนึ่งในตึกร้างแห่งนี้ แต่ถามอะไรก็ไม่ตอบ ทีมงานจึงเดินต่อขึ้นมาที่ชั้น 3 เมื่อขึ้นมาถึงพบโครงกระดูกมนุษย์ในภาพ เชื่อว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้ว เนื่องจากไม่มีกลิ่นและกระดูกผุทั้งหมด แห้งกรังติดอยู่บนที่นอน โดยลักษณะมือขวาวางอยู่บนหมอน ซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นใคร และไม่รู้ว่าจากไปด้วยอาการของตัวเองหรือมีสาเหตุทำให้เสียชีวิต

โครงกระดูกปริศนาบนตึกร้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวจอมพลัง

           จากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ พบเจอกระป๋องกาว วิกผม และเสื้อผ้าผู้ชาย ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของคนเร่ร่อนหรือเปล่า ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียด คาดว่าน่าจะได้คำตอบเรื่องโครงกระดูกมนุษย์ปริศนาเร็ว ๆ นี้  

           ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด สอบถาม ชายอายุ 30 ปี ผู้เจอโทรศัพท์และเป็นคนถ่ายรูปโครงกระดูก เล่าว่า ตนเดินออกจากบ้านมา และไปเดินเล่นแถวห้าง เจอโทรศัพท์มือถือตกอยู่ 1 เครื่องจึงเก็บมา หลังจากนั้นตนก็เดินออกมาเรื่อย ๆ และลองกดโทรศัพท์ดู แต่โทรศัพท์ล็อก ไม่สามารถเล่นได้ ถ่ายรูปได้อย่างเดียว ตนจึงเดินไปที่ตึกร้าง เพราะเคยเข้าไปนอนเล่นอยู่ภายในนั้นเมื่อปีที่แล้ว


           ช่วงที่เข้าไปตึกนี้ทุกครั้ง ไม่เคยเจอใครข้างใน และไม่เคยเห็นคนเข้ามาอาศัยในนี้ด้วย ซึ่งตึกนี้จะต้องปีนขึ้นไปเล็กน้อยถึงจะเข้าได้ ตนเคยไปนอนชั้นล่างประมาณ 2-3 ครั้ง ไม่เคยขึ้นไปข้างบน วันนี้ลองเดินขึ้นไปชั้น 3 ปรากฏว่า เจอโครงกระดูก ตนตกใจจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพไว้ พอผ่านไปสักพัก เจ้าของโทรศัพท์ติดต่อมา ตนจึงให้เขาเข้ามาเอา นัดกันที่ร้านสะดวกซื้อหน้าตึกร้าง ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งตำรวจว่าเจอโครงกระดูก เพราะตนไม่มีโทรศัพท์

โครงกระดูกปริศนาบนตึกร้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวจอมพลัง

           ขณะที่ ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ภายหลังจากแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบพบว่า โครงกระดูกดังกล่าวเป็นเพศชาย ลักษณะแห้งกรัง กระดูกผุทั้งตัว สวมใส่เสื้อผ้า เสียชีวิตมาเป็นเวลานาน ทำให้เสื้อผ้าเปื่อยยุ่ยทั้งตัว คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือน ใต้เบาะที่รองนอน พบกระเป๋าสะพายสีดำ 1 ใบ และกระเป๋าสตางค์สีแดง 1 ใบ ข้อมูลจากบัตรประชาชนทราบชื่อ นายหล้า อายุ 55 ปี ชาว ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่จึงเก็บหลักฐาน ก่อนจะนำร่างส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตร

           ต่อมาตำรวจสอบถามไปยัง พี่ชายของนายหล้า เผยว่า ผู้เสียชีวิตออกจากบ้านที่ จ.เชียงใหม่ มาหลายปีแล้ว และบอกว่าจะมาทำงานในกรุงเทพฯ หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยประมาณ 1 ปีกว่า ๆ เพราตนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

           ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการถูกทำร้ายหรือปัญหาสุขภาพ ขณะที่ญาติยืนยันจะนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยไขปริศนาให้ครอบครัวได้ทราบความจริงหลังจากเฝ้าตามหาคนหายมานานกว่า 1 ปีเต็ม



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไขปริศนา โครงกระดูกปริศนา บนชั้น 3 ตึกร้าง รู้ตัวแล้วคือใคร ญาติเผยติดต่อไม่ได้นับปี โพสต์เมื่อ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 10:12:26 3,212 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย