เปิดหนึ่งในสาเหตุสุกี้เจ้าดังปิดสาขา คนซูมดูแผนที่แล้ววิเคราะห์ ตรงนี้อาจมีผลมากจริง

          ส่องทำเลร้านสุกี้ดังปิดสาขา คนชี้ปมอาจเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้สู้ไม่ไหว ไปตั้งติดกับสุกี้เจ้าดัง สาขาเยอะ แย่งลูกค้าเพียบ

สุกี้จินดา ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา

          จากกรณีที่ร้านสุกี้จินดา สาขากิ่งแก้ว-บางนา กำลังจะปิดกิจการวันที่ 30 ตุลาคม 2568 นี้ แต่พนักงานทุกคน ก็มีร้านอาหารร้านอื่นมารับตัวไปทำงานต่อ ทำให้ไม่มีใครตกงานเลยนั้น

สุกี้จินดา ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา

สุกี้จินดา ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา


          วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ชาวเน็ตหลายคน ต่างวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่า ทำไมสุกี้จินดาสาขานี้ถึงได้ปิดตัวลง มีปัญหาตรงไหน ทั้งที่รสชาติดี เรื่องนี้ มีคนค้นหาคำตอบ พร้อมกับไปส่องทำเลที่ตั้งของร้าน พบว่า อยู่ติดกับสุกี้เจ้าดังที่มีแฟรนไชส์เยอะ ขายในราคาถูก จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ร้านไม่สามารถประกอบกิจการต่อได้ เพราะสู้ราคาไม่ไหว

สุกี้จินดา ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา

          นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเรื่องอาหารจำพวกบุฟเฟต์ ไม่ได้เป็นอาหารที่คนกินกันเป็นประจำ ยิ่งมีคู่แข่งมากแล้วเปิดสาขาติดกัน ยิ่งมีโอกาสที่จะแย่งชิงลูกค้ากันสูง

