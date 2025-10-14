เปิดหนึ่งในสาเหตุสุกี้เจ้าดังปิดสาขา คนซูมดูแผนที่แล้ววิเคราะห์ ตรงนี้อาจมีผลมากจริง

ส่องทำเลร้านสุกี้ดังปิดสาขา คนชี้ปมอาจเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้สู้ไม่ไหว ไปตั้งติดกับสุกี้เจ้าดัง สาขาเยอะ แย่งลูกค้าเพียบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุกี้จินดา กิ่งแก้ว-บางนา
จากกรณีที่ร้านสุกี้จินดา สาขากิ่งแก้ว-บางนา กำลังจะปิดกิจการวันที่ 30 ตุลาคม 2568 นี้ แต่พนักงานทุกคน ก็มีร้านอาหารร้านอื่นมารับตัวไปทำงานต่อ ทำให้ไม่มีใครตกงานเลยนั้น
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ชาวเน็ตหลายคน ต่างวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่า ทำไมสุกี้จินดาสาขานี้ถึงได้ปิดตัวลง มีปัญหาตรงไหน ทั้งที่รสชาติดี เรื่องนี้ มีคนค้นหาคำตอบ พร้อมกับไปส่องทำเลที่ตั้งของร้าน พบว่า อยู่ติดกับสุกี้เจ้าดังที่มีแฟรนไชส์เยอะ ขายในราคาถูก จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ร้านไม่สามารถประกอบกิจการต่อได้ เพราะสู้ราคาไม่ไหว
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเรื่องอาหารจำพวกบุฟเฟต์ ไม่ได้เป็นอาหารที่คนกินกันเป็นประจำ ยิ่งมีคู่แข่งมากแล้วเปิดสาขาติดกัน ยิ่งมีโอกาสที่จะแย่งชิงลูกค้ากันสูง