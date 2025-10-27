HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เผยกำหนดการ - สถานที่ ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

           การถวายสักการะพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เผยกำหนดการ - สถานที่ เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ 


เข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก พระลาน

           จากประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ซึ่งทางสำนักพระราชวัง อนุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ 

           ทางกรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่กำหนดการ ช่วงเวลาที่ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ ดังนี้ 

เข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก กรุงเทพมหานคร

           - ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.

           ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

           - ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น.

           ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

           ภายหลังจากพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน ราชสกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เผยกำหนดการ - สถานที่ ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง อัปเดตล่าสุด 27 ตุลาคม 2568 เวลา 09:53:04 2,312 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง แต่งกายไว้ทุกข์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย