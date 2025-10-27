เผยกำหนดการ - สถานที่ ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

การถวายสักการะพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เผยกำหนดการ - สถานที่ เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ
ภาพจาก พระลาน
จากประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ซึ่งทางสำนักพระราชวัง อนุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
ทางกรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่กำหนดการ ช่วงเวลาที่ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ ดังนี้
ภาพจาก กรุงเทพมหานคร
- ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.
ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
- ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น.
ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ภายหลังจากพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน ราชสกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ