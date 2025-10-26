HILIGHT
ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ พระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เนืองแน่นตลอดเส้นทาง


           ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนืองแน่นตลอดเส้นทาง เผยช่องทางติดตามถ่ายทอดสด


ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ พระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เนืองแน่นตลอดเส้นทาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เขตบางกอกน้อย

             วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ประชาชนจำนวนมาก ทยอยเข้าจับจองพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จฯ ขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งตามหมายกำหนดการ ในเวลา 16.00 น. จะเริ่มพิธีเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง 

ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ พระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เนืองแน่นตลอดเส้นทาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เขตบางกอกน้อย

ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ พระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เนืองแน่นตลอดเส้นทาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เขตบางกอกน้อย

ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ พระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เนืองแน่นตลอดเส้นทาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน 

เส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ


             ขบวนพระบรมศพจะเคลื่อนออกจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่ 4 ผ่านแยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไท ถึงแยกพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนิน

             ขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.ได้เผยแพร่ข้อมูล แนะนำจุดจอดรถสำหรับประชาชน รอบพื้นที่จัดงาน 

             ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามการถ่ายทอดสด พิธีเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ผ่านทาง เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ [คลิกที่นี่] 

ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ พระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เนืองแน่นตลอดเส้นทาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น. Metropolitan Police Bureau



  
ขอบคุณข้อมูลจาก เขตบางกอกน้อยพระลาน

บทความที่เกี่ยวข้องกับ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


- ชมพระฉายาลักษณ์สุดท้าย สมเด็จพระพันปีหลวง ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

- สำนักพระราชวัง เผยแพร่ประกาศ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ สถิตในดวงใจนิรันดร์

- พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

- ย้อนฟังพระราชดำรัส พระพันปีหลวง ถึงงานศิลปาชีพ ทรงภาคภูมิพระทัย คนไทยเราเก่ง

- พระเศวตฉัตร 9 ชั้น ถวายพระเกียรติยศสูงสุด แด่ พระพันปีหลวง ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก โบราณนานมาหอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 


 



ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ พระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เนืองแน่นตลอดเส้นทาง โพสต์เมื่อ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 16:29:13
