BITKUB SUMMIT 2025 มหกรรมความรู้ 2 วัน รวมสุดยอดการลงทุน สุขภาพ และเทคโนโลยี

BITKUB SUMMIT 2025 จัดเต็ม 2 วัน คนเข้าร่วมกว่า 52,000 คน ยกระดับประเทศไทย เปิดมิติใหม่งานมหกรรมความรู้ การลงทุน-Longevity-เทคโนโลยี
บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย จัดงาน BITKUB SUMMIT 2025 by Tencent Cloud มหกรรมความรู้ด้านการลงทุน สุขภาพ และเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้แนวคิด “Gateway to The Future เปิดประตูสู่โลกอนาคต” ผ่าน 3 หัวข้อวิกฤตสำคัญที่คนไทยกำลังเผชิญ ได้แก่ Financial literacy (ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการลงทุน) Health literacy (ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ) และ Digital literacy (ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล) จากวิสัยทัศน์และประสบการณ์ของวิทยากรแนวหน้าระดับประเทศ ทั้งนักการเมือง นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ เซียนหุ้น แพทย์ พิธีกร นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กว่า 90 คน พร้อมพันธมิตรทางธุรกิจอีกมากมาย อาทิ Tencent Cloud ผู้นำด้านระบบคลาวด์ระดับโลก และอื่นๆ เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00-22.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 3-4 กรุงเทพฯ
คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า “BITKUB SUMMIT 2025 เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ เพื่อ Upskill และ Reskill ทักษะความรู้ให้กับคนไทยทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ 3 หัวข้อหลักในด้านการเงิน สุขภาพ และเทคโนโลยี ซึ่งตลอดทั้ง 2 วันที่ผ่านมา งานนี้ได้รับการตอบรับดีมาก มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 52,000 คน จากหลากหลายช่วงวัย สะท้อนให้เห็นว่า องค์ความรู้เหล่านี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสำคัญ แต่ยังขาดพื้นที่ในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง รวมถึงรูปแบบการนำเสนอมุมมองความรู้ในลักษณะที่เข้าใจง่ายและสร้างสรรค์จึงทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ เราเชื่อว่างานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการยกระดับความรู้และทักษะของคนไทย เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตไปพร้อมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับตนเองและสังคม”
งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเน้นย้ำประเด็นสำคัญขององค์ความรู้ด้าน Financial literacy, Digital literacy และ Health literacy ว่าเป็นพื้นฐานให้ประเทศเข้าสู่ยุคของการปรับเปลี่ยน นวัตกรรม เทคโนโลยี สำหรับการขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ ต่อด้วยการนำเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับก้าวต่อไปของบิทคับ กรุ๊ปและบริษัทในเครือ จากคณะผู้บริหาร นำโดย คุณอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด, คุณภาสกร ปานนอก ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด, คุณเนาวรัตน์ ธรรมสวยดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด, คุณปองธรรม ถาวรามร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ พอร์ทอล จำกัด, คุณธนัท เบญจภัทรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บริษัท บิทคับ มูนช็อต จำกัด และคุณพัฒน์สิญา เอี่ยวอุดมสิน ผู้จัดการอาวุโสธุรกิจ Longevity บริษัท บิทคับ ลองจิวิตี้ จำกัด
ในวันแรกเปิดด้วยเวที Thailand Game Changer 2026 เศรษฐกิจ สังคม ประชาชน ประเทศไทย จากนักขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ นำโดย คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, คุณวราวุธ ศิลปอาชา, คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร และคุณสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พร้อมเวทีไฮไลท์อย่างคับคั่ง อาทิ เวที The Debate of The Year: The Inflation Battle เงินเฟ้อ-หุ้น-อสังหาฯ-บิตคอยน์ จากกูรูนักลงทุนหลากหลายความเชื่อที่นำไปสู่เป้าหมายในการเอาชนะเงินเฟ้อเหมือนกัน นำโดย คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา, คุณซีเค เจิง, คุณวีรวัฒน์ วลัยเสถียร, คุณพิชัย จาวลา ดร.โสภณ พรโชคชัย และคุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
รวมถึงเวที The Power of Longevity ความลับของศาสตร์แห่งการมีชีวิตยืนยาว จากกูรูสายสุขภาพที่มาแบ่งปันแนวทางดูแลตนเองให้มีชีวิตที่ยืนยาว (Longevity), เวที The Investment War สมรภูมิการลงทุน (Crypto VS Stocks) ที่เป็นการประชันกันระหว่างสายหุ้นและสายคริปโทเคอร์เรนซี และเวทีอาบน้ำแข็งมาก่อน LIVE ON STAGE by Fastwork ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม
บรรยากาศของงานในวันที่สองได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเวที Shark Restage 2026 ล่าธุรกิจไทย โตไกลสู่เวทีโลก, เวที Thai SMEs Reshape 2026: ทางรอด SMEs ไทย, เวที Recode Your Life. Naturally. ถอดรหัสชีวิต พิชิตสุขภาพดี ก่อนปิดท้ายด้วย 2 เวทีไฮไลท์ คือ เวที TOPP TABLE ON STAGE ที่ยกรายการ Podcast พูดคุยเรื่องการลงทุนมานำเสนอกันแบบใกล้ชิดติดขอบเวที พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ อาทิ คุณคมสันต์ แซ่ลี, คุณซีเค เจิง, คุณวีรวัฒน์ วลัยเสถียร, คุณพอล ภัทรพล ศิลปาจารย์ และคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา รวมถึงเวที CK Podcast LIVE ON STAGE หัวแถว VS หัวกรวย จากคุณซีเค เจิง, คุณคมสันต์ แซ่ลี, คุณวีรวัฒน์ วลัยเสถียร, คุณพีรดนย์ เหมยากร, คุณปรีชา วัฒนะ (ลุงเอ) และคุณอนันต์ เอกเชวง (อนันเป็ด) ที่มียอดผู้รับชมทางออนไลน์แบบเรียลไทม์กว่า 107,000 คน เรียกเสียงฮือฮาบนโลกออนไลน์อย่างมาก
งาน BITKUB SUMMIT 2025 นำเสนอ 3 หัวข้อหลักในปีนี้ ได้แก่
- ด้านการเงิน (Financial Literacy) จัดเต็มความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ในเรื่องการเงิน การลงทุน การทำธุรกิจ ที่คนไทยทุกคนจำเป็นต้องรู้ จากวิทยากรหัวแถวในแต่ละวงการ
- ด้านการดูแลสุขภาพเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว (Longevity) นำเสนอแนวคิดดูแลสุขภาพที่เริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรมง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการไขความลับของความแก่ชราในระดับเซลล์ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน Longevity ได้ง่ายมากขึ้นและเลือกมุมมองแนวคิดที่เหมาะสมกับตนเองไปปรับใช้ได้ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยอีกด้วย
- ด้านเทคโนโลยี (Digital Literacy) BITKUB SUMMIT 2025 ได้ร่วมกับ AI Thailand Conference 2025 ในฐานะ Co-host จัดงานอัพเดตความรู้ด้าน AI เพื่อธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดในประเทศไทย
ภายในงานยังมีบูทกิจกรรมจากพันธมิตรชื่อดังระดับประเทศและระดับโลกมาให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสทำความรู้จักกันอย่างใกล้ชิด อาทิ Tencent Cloud, AI Thailand Conference, AWS | NTT Data, Tether, World, Elysia, Zircuit, Kaia, XDC Network, Hedera Foundation, R3 Wellness Center, SOMA Health, TRON, WealthMagik, Solana Foundation, SIX Network, FTI, Fastwork, TED Fund และอื่น ๆ ซึ่งมอบความรู้และร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมแลกรับของรางวัลมากมาย สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบิทคับ กรุ๊ป ที่ต้องการเชื่อมทุกโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับคนไทย เพื่อให้มีความพร้อมก้าวเท่าทันสู่โลกอนาคตได้อย่างยั่งยืน