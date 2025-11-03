เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ ผ้าไหมไทยสีดำ เปิดพิพิธภัณฑ์ที่อียิปต์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยสีดำ ปักยกดิ้นเงินร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อีจิปเชียนที่อียิปต์ ท่ามกลางประมุข 60 ประเทศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Classic
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Thai Classic รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อีจิปเชียน (Grand Egyptian Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2568
