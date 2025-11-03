HILIGHT
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ ผ้าไหมไทยสีดำ เปิดพิพิธภัณฑ์ที่อียิปต์
          เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยสีดำ ปักยกดิ้นเงินร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อีจิปเชียนที่อียิปต์ ท่ามกลางประมุข 60 ประเทศ


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Classic

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Thai Classic รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อีจิปเชียน (Grand Egyptian Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2568


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Classic

          ทั้งนี้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเลือกที่จะสวมฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยสีดำ ปักยกดิ้นเงิน ท่ามกลางประมุข 60 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Classic


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Classic


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Classic


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Classic




โพสต์เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:46:12
