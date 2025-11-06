ศิธา ทิวารี หรือ แด๊ดดี้ปุ่น ทำโซเชียลฮือฮาอีกครั้ง หลังโชว์ภาพร่างทองสุดฟิต วัย 61 แต่ซิกแพกแน่นระดับนายแบบ
ย้อนดูเส้นทางชีวิต “ศิธา ทิวารี” จากนักบินสู่แด๊ดดี้ในตำนาน
สำหรับ แด๊ดดี้ปุ่น หรือ น.ต.ศิธา ทิวารี เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2507 เป็นบุตรของ มานพ ทิวารี และ ม.ร.ว.จารุวรรณ ทิวารี (ราชสกุลเดิม วรวรรณ)
เขาเรียนจบจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24 (ประธานรุ่น) ก่อนจบปริญญาตรีจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
หลังเรียนจบ “ศิธา ทิวารี” เข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เป็นนักบินขับไล่ F-5 และ F-16 กว่า 8 ปี โดยตำแหน่งสุดท้ายคือ รองหัวหน้าแผนกแผนร่วม กรมยุทธการทหารอากาศ ก่อนผันตัวสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัว
ศิธา ทิวารี บนเส้นทางการเมือง
จาก ผู้พันปุ่น สู่นักการเมืองเต็มตัว ศิธา ทิวารี เริ่มต้นในพรรคไทยรักไทยของนายทักษิณ ชินวัตร และเพียงการเลือกตั้งครั้งแรกก็แจ้งเกิดทันที ด้วยตำแหน่ง ส.ส. เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ก่อนจะได้รับบทบาทสำคัญ เช่น โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
แม้ปี 2550 จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปีจากกรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย แต่หลังจากนั้น ศิธา ทิวารี ก็กลับมาโลดแล่นอีกครั้งในพรรคไทยสร้างไทย เคียงข้าง “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค และยังเคยเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วย
ปี 2565 ศิธา ทิวารี กลายเป็นขวัญใจโซเชียลในฉายา แด๊ดดี้ศิธา ด้วยภาพลักษณ์อบอุ่น สุภาพ และสุขภาพดี จนถูกยกให้เป็น แด๊ดดี้แห่งชาติ ล่าสุดภาพร่างทองชุดนี้ ยิ่งตอกย้ำว่าความหล่อและวินัยไม่มีวันหมดอายุจริง ๆ แม้วันนี้ท่านอาจจะห่าง ๆ จากข่าวการเมืองแต่กลับเป็นประเด็นให้กล่าวถึงอีกครั้ง หลังมีการโชว์ภาพซิกแพกล่าสุดดังกล่าว