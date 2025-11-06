HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวการเมือง

อื้อหือ … ศิธา ทิวารี ฟิตเกินวัย ! เปิดร่างทองวัย 61 หุ่นเป๊ะจนหนุ่ม ๆ ต้องยอม

            ศิธา ทิวารี หรือ แด๊ดดี้ปุ่น ทำโซเชียลฮือฮาอีกครั้ง หลังโชว์ภาพร่างทองสุดฟิต วัย 61 แต่ซิกแพกแน่นระดับนายแบบ 

แด๊ดดี้ปุ่น ศิธา ทิวารี เปิดร่างทองวัย 61 หุ่นเป๊ะจนหนุ่ม ๆ ต้องยอม

ภาพจาก Instagram bestfitts

            ทำโซเชียลฮือฮา เมื่ออินสตาแกรม @bestfitts โพสต์ภาพของ ศิธา ทิวารี  ในโครงการ Project Lean ร่างทอง 3 เดือน พร้อมเผยผลลัพธ์สุดทึ่งว่า แด๊ดดี้ศิธา เริ่มต้นฟิตร่างในวัย 60 ปี จากเดิมมีไขมัน 25% ลดเหลือ 15% และตั้งเป้าจะลีนต่อให้ถึง 12% ในเดือนหน้า เรียกได้ว่าร่างทอง สมชื่อจริง ๆ ในโพสต์ยังมีข้อความที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนว่า “การดูแลตัวเอง…ไม่มีวันหมดอายุ”
แด๊ดดี้ปุ่น ศิธา ทิวารี เปิดร่างทองวัย 61 หุ่นเป๊ะจนหนุ่ม ๆ ต้องยอม

ภาพจาก Instagram bestfitts

             ส่วนอีกข้อความ @bestfitts โพสต์ระบุว่า “สุขสันต์วันเกิดครับ พี่ปุ่น ศิธา ร่างทอง ขอให้ปีนี้อายุ 61 ปีแต่หุ่น 16 ปีนะครับ ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะครับ ขอมอบร่างทองให้เป็นของขวัญวันเกิดครับผม ❤️ “ อย่าหลงรักความสำเร็จ จงหลงรักใน…นิสัย…ที่นำไปสู่ความสำเร็จ””
แด๊ดดี้ปุ่น ศิธา ทิวารี เปิดร่างทองวัย 61 หุ่นเป๊ะจนหนุ่ม ๆ ต้องยอม

ภาพจาก Instagram bestfitts

แด๊ดดี้ปุ่น ศิธา ทิวารี เปิดร่างทองวัย 61 หุ่นเป๊ะจนหนุ่ม ๆ ต้องยอมแด๊ดดี้ปุ่น ศิธา ทิวารี เปิดร่างทองวัย 61 หุ่นเป๊ะจนหนุ่ม ๆ ต้องยอม

ภาพจาก Instagram bestfitts

             หลังโพสต์ดังกล่าวออกไป มีแฟนคลับมาชื่นชมจำนวนมาก บอกเลยว่าหุ่นท่านในวัย 61 เหมือนวัยรุ่นอยู่เลย ซิกแพกแน่นมาก กล้ามเป็นมัด ๆ 

ย้อนดูเส้นทางชีวิต “ศิธา ทิวารี” จากนักบินสู่แด๊ดดี้ในตำนาน

           สำหรับ แด๊ดดี้ปุ่น หรือ น.ต.ศิธา ทิวารี เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2507 เป็นบุตรของ มานพ ทิวารี และ ม.ร.ว.จารุวรรณ ทิวารี (ราชสกุลเดิม วรวรรณ)

           เขาเรียนจบจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24 (ประธานรุ่น) ก่อนจบปริญญาตรีจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

           หลังเรียนจบ “ศิธา ทิวารี” เข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เป็นนักบินขับไล่ F-5 และ F-16 กว่า 8 ปี โดยตำแหน่งสุดท้ายคือ รองหัวหน้าแผนกแผนร่วม กรมยุทธการทหารอากาศ ก่อนผันตัวสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัว

แด๊ดดี้ปุ่น ศิธา ทิวารี เปิดร่างทองวัย 61 หุ่นเป๊ะจนหนุ่ม ๆ ต้องยอม

ภาพจาก Instagram sita_divari

ศิธา ทิวารี บนเส้นทางการเมือง

           จาก ผู้พันปุ่น สู่นักการเมืองเต็มตัว ศิธา ทิวารี เริ่มต้นในพรรคไทยรักไทยของนายทักษิณ ชินวัตร และเพียงการเลือกตั้งครั้งแรกก็แจ้งเกิดทันที ด้วยตำแหน่ง ส.ส. เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ก่อนจะได้รับบทบาทสำคัญ เช่น โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

           แม้ปี 2550 จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปีจากกรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย แต่หลังจากนั้น ศิธา ทิวารี ก็กลับมาโลดแล่นอีกครั้งในพรรคไทยสร้างไทย เคียงข้าง “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ในฐานะเลขาธิการพรรค และยังเคยเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วย

           ปี 2565 ศิธา ทิวารี กลายเป็นขวัญใจโซเชียลในฉายา แด๊ดดี้ศิธา ด้วยภาพลักษณ์อบอุ่น สุภาพ และสุขภาพดี จนถูกยกให้เป็น แด๊ดดี้แห่งชาติ ล่าสุดภาพร่างทองชุดนี้ ยิ่งตอกย้ำว่าความหล่อและวินัยไม่มีวันหมดอายุจริง ๆ แม้วันนี้ท่านอาจจะห่าง ๆ จากข่าวการเมืองแต่กลับเป็นประเด็นให้กล่าวถึงอีกครั้ง หลังมีการโชว์ภาพซิกแพกล่าสุดดังกล่าว 
 

แด๊ดดี้ปุ่น ศิธา ทิวารี เปิดร่างทองวัย 61 หุ่นเป๊ะจนหนุ่ม ๆ ต้องยอม

ภาพจาก Instagram sita_divari

           อย่างไรก็ตาม ภาพล่าสุดของ แด๊ดดี้ปุ่น ศิธา ทิวารี  ไม่ได้แค่ฟิตหุ่นเพื่อโชว์ แต่เขากำลังพิสูจน์ว่า การดูแลตัวเองคือการให้เกียรติชีวิตในทุกวัย วัย 61 สำหรับเขาไม่ใช่เลขแห่งความชรา แต่คือจุดเริ่มต้นของ พลังใหม่ ที่ทั้งแข็งแรง หล่อ และมีวินัยกว่าเดิม
แด๊ดดี้ปุ่น ศิธา ทิวารี เปิดร่างทองวัย 61 หุ่นเป๊ะจนหนุ่ม ๆ ต้องยอม

ภาพจาก Instagram bestfitts

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อื้อหือ … ศิธา ทิวารี ฟิตเกินวัย ! เปิดร่างทองวัย 61 หุ่นเป๊ะจนหนุ่ม ๆ ต้องยอม โพสต์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:10:01
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย