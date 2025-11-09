HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สรยุทธ์ เล่าชอตชุลมุนสนามศุภฯ มีผู้ใหญ่ขู่ ถ้าไม่ให้แฟนบอลเข้า จะไม่ให้ทีมชัยนาทเตะ


           เผยเหตุชุลมุน ก่อนแฟนบอลทะลักลงสนาม หมอนทอง VS ชัยนาท พบใกล้จะแข่ง แต่แฟนบอลชัยนาทจำนวนมากยังเข้าไม่ได้ จนมีผู้ใหญ่ประกาศ ลั่นถ้าไม่ปล่อยคนเข้าไปดู จะไม่ให้ทีมลงเตะ

แฟนบอลลงสนาม
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

           เป็นประเด็นที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อย กรณีผู้จัดมีการปล่อยให้แฟนบอลเข้าไปในพื้นที่สนาม หลังเกิดกระแส หมอนทองวิทยา ฟีเวอร์ จนคนแห่มาชมการเตะนัดชิงแชมป์ ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สีHD ชนิดที่ว่าล้นสนามศุภชลาศัย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นสถานการณ์ที่อันตราย ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง แถมยังไม่ส่งผลดีต่อนักกีฬาด้วย 

           
           ล่าสุด (9 พฤศจิกายน 2568) สรยุทธ สุทัศนะจินดา มีรายงานเรื่องดังกล่าว ผ่านรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง 3 โดยระบุว่า ในขณะที่สนามศุภชลาศัย มีความจุประมาณ 20,000 คน แต่ผู้คนต่างแห่กันมาตั้งแต่ช่วงเที่ยง และเข้าไปอยู่กันในพื้นที่จนเต็มอัฒจันทร์ ตั้งแต่การแข่งคู่แรก ชิงที่ 3 จนไม่สามารถรองรับได้แล้ว แต่ผู้ชมยังทยอยเดินทางเข้ามาไม่หยุด 
           
           แม้สนามศุภชลาศัยจะปิดแล้ว แฟนบอลยังคงไม่ละความพยายาม มีการปีนหน้าต่างเพื่อที่จะพยายามเข้าไปในสนามให้ได้ เมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันเห็นปัญหา ก็แก้ปัญหาด้วยการเปิดจอยักษ์ LED หน้าอาคารนิมิตรบุตร ให้แฟนบอลที่เข้าสนามไม่ได้มารับชมการแข่งขัน 

แฟนบอลลงสนาม
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

           อย่างไรก็ตาม เกิดความวุ่ยวายขึ้นอีกในช่วงก่อนเริ่มการแข่งขัน เมื่อแฟนบอลฝั่งของชัยนาท เหมือนจะประท้วงเหตุเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าสนามแล้ว โดยระบุว่าปล่อยให้ฝั่งของหมอนทองวิทยาเข้าไปในสนาม แต่ฝั่งชัยนาทกลับไม่ให้เข้า 
           
           โดยพบว่าทางกลุ่มแฟนบอลทั้งชัยนาทและฉะเชิงเทรา ต่างมีการเหมารถนำแฟนคลับเข้ามาเชียร์ แต่เนื่องจากฝ่ายหมอนทองวิทยามีแฟนคลับมาก จึงทำให้มีแฟนบอลบางส่วนไม่สามารถเข้าพื้นที่สนามได้ 
           
           ท่ามกลางเหตุชุลมุน ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง คือ นายประมวล สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) เขต 1 จังหวัดชัยนาท ระบุว่า ตนได้พานี่น้องชาวชัยนาทมาเชียร์ลูกหลาน 2,000 - 3,000 คน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้า หากไม่ให้เข้าตนจะไม่ให้ทีม อบจ.ชัยนาท ลงแข่ง จะกลับไปเอารางวัลที่ชัยนาทแทน 

แฟนบอลลงสนาม
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์
           
           จากนั้นก็มีการดันประตูจนประตูเปิดออก แล้วก็ปีนหน้าต่างเข้าไปเชียร์กันในสนาม จนเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้น และเกิดภาพกองเชียร์ที่กรูกันเข้ามาในสนาม ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้น หลายฝ่ายแสดงความกังวล เตือนฝั่งผู้จัดให้รีบติดต่อเข้ามาควบคุมดูแลในสนาม เพราะหากเกิดอะไรขึ้นมาจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ 
           
           ทั้งนี้ ต่อมาทางเพจ Ch7HD ได้เผยแพร่แถลงการณ์จากคณะผู้จัดงาน โดยระบุว่า ในนามของคณะผู้จัดงานฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 ขอขอบพระคุณจากใจจริงสำหรับทุกพลังใจและการสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มอบให้แก่นักกีฬาทุกทีม จนนำมาสู่บรรยากาศแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมา เราซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อเข้าชมการแข่งขัน และส่งเสียงเชียร์อันกึกก้องเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาอย่างเนืองแน่น ท่านคือส่วนสำคัญที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้สมบูรณ์และน่าจดจำอย่างแท้จริง
           
           อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดงานต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับเหตุการณ์ความแออัดและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ณ บริเวณสนามแข่งขันในวันนี้ เราขอน้อมรับว่า การวางแผนรองรับไม่สามารถครอบคลุมจำนวนผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมาย ซึ่งเกินกว่าความคาดหมายของผู้จัดงานเป็นอย่างมาก ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ทีมงานของเราได้พยายามอย่างเต็มที่และทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลและควบคุมสถานการณ์ คณะผู้จัดงานขอน้อมรับ ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเคารพอย่างสูงสุด และจะนำทุกข้อติชมไปพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อใช้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าในการวางแผนและปรับปรุงการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านมากยิ่งขึ้น
           
           ขอขอบพระคุณในความเข้าใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนที่จะสร้างความฝันให้กับเยาวชนที่มีใจรักในกีฬา เพื่อก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพหรือทีมชาติต่อไป  

แฟนบอลลงสนาม
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

แฟนบอลลงสนาม
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรยุทธ์ เล่าชอตชุลมุนสนามศุภฯ มีผู้ใหญ่ขู่ ถ้าไม่ให้แฟนบอลเข้า จะไม่ให้ทีมชัยนาทเตะ โพสต์เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:49:17
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย