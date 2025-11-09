สรยุทธ์ เล่าชอตชุลมุนสนามศุภฯ มีผู้ใหญ่ขู่ ถ้าไม่ให้แฟนบอลเข้า จะไม่ให้ทีมชัยนาทเตะ

เผยเหตุชุลมุน ก่อนแฟนบอลทะลักลงสนาม หมอนทอง VS ชัยนาท พบใกล้จะแข่ง แต่แฟนบอลชัยนาทจำนวนมากยังเข้าไม่ได้ จนมีผู้ใหญ่ประกาศ ลั่นถ้าไม่ปล่อยคนเข้าไปดู จะไม่ให้ทีมลงเตะ
เป็นประเด็นที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อย กรณีผู้จัดมีการปล่อยให้แฟนบอลเข้าไปในพื้นที่สนาม หลังเกิดกระแส หมอนทองวิทยา ฟีเวอร์ จนคนแห่มาชมการเตะนัดชิงแชมป์ ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สีHD ชนิดที่ว่าล้นสนามศุภชลาศัย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นสถานการณ์ที่อันตราย ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง แถมยังไม่ส่งผลดีต่อนักกีฬาด้วย
ล่าสุด (9 พฤศจิกายน 2568) สรยุทธ สุทัศนะจินดา มีรายงานเรื่องดังกล่าว ผ่านรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง 3 โดยระบุว่า ในขณะที่สนามศุภชลาศัย มีความจุประมาณ 20,000 คน แต่ผู้คนต่างแห่กันมาตั้งแต่ช่วงเที่ยง และเข้าไปอยู่กันในพื้นที่จนเต็มอัฒจันทร์ ตั้งแต่การแข่งคู่แรก ชิงที่ 3 จนไม่สามารถรองรับได้แล้ว แต่ผู้ชมยังทยอยเดินทางเข้ามาไม่หยุด
แม้สนามศุภชลาศัยจะปิดแล้ว แฟนบอลยังคงไม่ละความพยายาม มีการปีนหน้าต่างเพื่อที่จะพยายามเข้าไปในสนามให้ได้ เมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันเห็นปัญหา ก็แก้ปัญหาด้วยการเปิดจอยักษ์ LED หน้าอาคารนิมิตรบุตร ให้แฟนบอลที่เข้าสนามไม่ได้มารับชมการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม เกิดความวุ่ยวายขึ้นอีกในช่วงก่อนเริ่มการแข่งขัน เมื่อแฟนบอลฝั่งของชัยนาท เหมือนจะประท้วงเหตุเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าสนามแล้ว โดยระบุว่าปล่อยให้ฝั่งของหมอนทองวิทยาเข้าไปในสนาม แต่ฝั่งชัยนาทกลับไม่ให้เข้า
โดยพบว่าทางกลุ่มแฟนบอลทั้งชัยนาทและฉะเชิงเทรา ต่างมีการเหมารถนำแฟนคลับเข้ามาเชียร์ แต่เนื่องจากฝ่ายหมอนทองวิทยามีแฟนคลับมาก จึงทำให้มีแฟนบอลบางส่วนไม่สามารถเข้าพื้นที่สนามได้
ท่ามกลางเหตุชุลมุน ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง คือ นายประมวล สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) เขต 1 จังหวัดชัยนาท ระบุว่า ตนได้พานี่น้องชาวชัยนาทมาเชียร์ลูกหลาน 2,000 - 3,000 คน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้า หากไม่ให้เข้าตนจะไม่ให้ทีม อบจ.ชัยนาท ลงแข่ง จะกลับไปเอารางวัลที่ชัยนาทแทน
จากนั้นก็มีการดันประตูจนประตูเปิดออก แล้วก็ปีนหน้าต่างเข้าไปเชียร์กันในสนาม จนเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้น และเกิดภาพกองเชียร์ที่กรูกันเข้ามาในสนาม ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้น หลายฝ่ายแสดงความกังวล เตือนฝั่งผู้จัดให้รีบติดต่อเข้ามาควบคุมดูแลในสนาม เพราะหากเกิดอะไรขึ้นมาจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้
ทั้งนี้ ต่อมาทางเพจ Ch7HD ได้เผยแพร่แถลงการณ์จากคณะผู้จัดงาน โดยระบุว่า ในนามของคณะผู้จัดงานฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 ขอขอบพระคุณจากใจจริงสำหรับทุกพลังใจและการสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มอบให้แก่นักกีฬาทุกทีม จนนำมาสู่บรรยากาศแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมา เราซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อเข้าชมการแข่งขัน และส่งเสียงเชียร์อันกึกก้องเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาอย่างเนืองแน่น ท่านคือส่วนสำคัญที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้สมบูรณ์และน่าจดจำอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดงานต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับเหตุการณ์ความแออัดและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ณ บริเวณสนามแข่งขันในวันนี้ เราขอน้อมรับว่า การวางแผนรองรับไม่สามารถครอบคลุมจำนวนผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมาย ซึ่งเกินกว่าความคาดหมายของผู้จัดงานเป็นอย่างมาก ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ทีมงานของเราได้พยายามอย่างเต็มที่และทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลและควบคุมสถานการณ์ คณะผู้จัดงานขอน้อมรับ ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเคารพอย่างสูงสุด และจะนำทุกข้อติชมไปพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อใช้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าในการวางแผนและปรับปรุงการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณในความเข้าใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนที่จะสร้างความฝันให้กับเยาวชนที่มีใจรักในกีฬา เพื่อก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพหรือทีมชาติต่อไป
