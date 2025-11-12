สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที โพสต์แจง ไม่ได้ตั้งใจ เอาที่แปะปิดกีกี้แล้ว แต่พลาดตรงไหน

สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที โพสต์แจงเรื่องที่เกิดขึ้น ความจริงเอาที่แปะปิดกีกี้แล้ว แต่มันอาจจะหลุด อีกทั้งดื่มเยอะ ทำให้พลาด ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
กำลังเป็นดราม่าร้อน ในงานประกวดรอยสัก ซึ่งมีหญิงสาวรายหนึ่งเต้นบนเวที แต่งตัววาบหวิวจนเห็นอวัยวะเพศ ต่อหน้ากรรมการและคนร่วมงาน แถมยังได้เงินรางวัลอีก 2,000 บาท
หนูขอโทษเจ้าของงาน ทีมงาน พี่ ๆ ในวงการสัก ไม่ได้มีเจตนาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงการ ต้องขออภัยจริง ๆ ส่วนทางทีมงานก็มาคอมเมนต์ว่าหนูเหมือนกัน ไม่ได้ออกมาปกป้อง หนูเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก ขออภัยอีกครั้งด้วยนะคะ"