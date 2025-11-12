HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที โพสต์แจง ไม่ได้ตั้งใจ เอาที่แปะปิดกีกี้แล้ว แต่พลาดตรงไหน

 
          สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที โพสต์แจงเรื่องที่เกิดขึ้น ความจริงเอาที่แปะปิดกีกี้แล้ว แต่มันอาจจะหลุด อีกทั้งดื่มเยอะ ทำให้พลาด ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น

สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที

          กำลังเป็นดราม่าร้อน ในงานประกวดรอยสัก ซึ่งมีหญิงสาวรายหนึ่งเต้นบนเวที แต่งตัววาบหวิวจนเห็นอวัยวะเพศ ต่อหน้ากรรมการและคนร่วมงาน แถมยังได้เงินรางวัลอีก 2,000 บาท

          อ่านข่าว : ดราม่าประกวดรอยสัก สาวเต้นโชว์วาบหวิวบนเวที โชว์กีกี้แบบไม่มีอาย

สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที

สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที

สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที

          ล่าสุด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊กอวตารร่างหนึ่ง ระบุว่าเป็นคนในคลิป โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า "สวัสดีค่ะ หนูคือคนที่ลงประกวด ขอใช้เฟซอวตารในการอธิบาย เรื่องนี้หนูไม่ได้ไม่เซฟเลย หนูใช้ที่แปะปิดแล้ว แต่มันอาจจะหลุด อีกทั้งหนูดื่มเยอะก่อนขึ้นโชว์

          หนูขอโทษเจ้าของงาน ทีมงาน พี่ ๆ ในวงการสัก ไม่ได้มีเจตนาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงการ ต้องขออภัยจริง ๆ ส่วนทางทีมงานก็มาคอมเมนต์ว่าหนูเหมือนกัน ไม่ได้ออกมาปกป้อง หนูเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก ขออภัยอีกครั้งด้วยนะคะ"

สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที โพสต์แจง ไม่ได้ตั้งใจ เอาที่แปะปิดกีกี้แล้ว แต่พลาดตรงไหน โพสต์เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08:50:09 14,553 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย