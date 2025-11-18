เปิดอีกคลิป แจ็กแปปโฮ พาลูกน้อยยื่นหัวจากซันรูฟ บนทางด่วนญี่ปุ่น ผิดกฎหมายเต็ม ๆ

แจ็กแปปโฮ เจอดราม่าอีกรอบ คลิปพาลูกยื่นหัวออกซันรูฟบนทางด่วนญี่ปุ่น ฝ่าฝืนกฎหมายหลายข้อ เสี่ยงเจอปรับหนักเพจดังยังงงอยู่มา 10 ปีไม่เคยเห็นใครทำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ
จากดราม่าแจ็กแปปโฮที่เต้นหน้าลอว์สัน สาขาคาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น จนคนวิจารณ์เป็นวงกว้างถึงความไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเสี่ยงผิดกฎหมายของญี่ปุ่นด้วยนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก I Love Japan TH เผยอีกคลิปของ แจ็กแปปโฮ ที่เจ้าตัวเปิดซันรูฟและยื่นศีรษะออกมาระหว่างขับบนทางด่วนญี่ปุ่น แถมยังมีการให้ลูกยื่นศีรษะตามออกมาด้วย ซึ่งนอกจากจะอันตรายและไม่เหมาะสม ยังเข้าข่ายผิดกฎหมายของญี่ปุ่นด้วยอีกด้วยเช่นกัน
เพจระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าว เข้าข่ายผิดกฎหมายหลายข้อของญี่ปุ่น ทั้งการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การที่เด็กไม่ได้อยู่ในคาร์ซีต และการยื่นร่างกายออกนอกตัวรถ ซึ่งถือเป็นการขับขี่ที่อันตรายและมีโทษหนักบนทางด่วน รวมถึงความเสี่ยงหากคนขับใช้มือถือถ่ายคลิป โดยโทษปรับอาจสูงถึง 10,000–25,000 เยน (ราว 2,100 - 5,200 บาท) หรือมากกว่า
ทั้งนี้เพจดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเผยว่า ตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมา 10 กว่าปี ไม่เคยเห็นใครกล้าทำเลย ถ้าตำรวจเห็นโดนเต็ม ๆ ย้ำว่ากฎหมายจราจรเข้มงวดกว่าประเทศไทยมาก พร้อมเตือนว่าพฤติกรรมเช่นนี้อาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชน และสร้างภาพลบต่อคนไทยในสายตาชาวญี่ปุ่นอีกด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ