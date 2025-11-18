HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ลูกสาวเจ๊ไฝ แจงดราม่าไล่ลูกค้า แค่มาไม่ครบทำไมเป็นเรื่อง ขอโทษด้วยถ้าไม่สบายใจ


          ลูกสาวเจ๊ไฝ แจงดราม่าไล่ลูกค้า ไม่ให้เข้าร้านถ้ายังมาไม่ครบ ยันเป็นกฎที่มีมานาน ไม่ได้เจตนาพูดให้ไม่สบายใจ 

ดราม่าร้านเจ๊ไฝ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

          จากดราม่าร้านไข่เจียวปูชื่อดังไล่ลูกค้า ไม่ให้นั่งที่ร้านเพราะคนยังมากันไม่ครบ ไล่ไปเข้าแถวใหม่พร้อมพูดว่า "ถ้าเพื่อนมาแล้วไม่นั่งทานด้วย เป็นเรื่องแน่" แถมเมื่อเพื่อนมาแล้วสั่งโค้ก 1 ขวด ขอแก้ว 2 ใบ พนักงานกลับบอกว่าถ้าไม่สั่งน้ำแข็ง 1 ถัง จะไม่ให้แก้วนั้น 
          
          
          ล่าสุด (18 พฤศจิกายน 2568) รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ทางช่อง 3 ได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคนถ่ายคลิป เจ้าตัวเล่าว่าคนที่จัดคิวดูมีพาวเวอร์ เธอจึงคาดว่าน่าจะเป็นลูกสาวเจ๊ไฝ พร้อมเล่าว่า ตนเองมีอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ แต่วันนั้นม่ได้ทำงาน จึงชวนเพื่อน ๆ ชาวไต้หวันไปกินไข่เจียวปูเจ๊ไฝ มาถึงร้านตั้งแต่ 07.00 น. ก็เข้าแถวรอ พอ 08.20 น. เขาให้ลงชื่อกับจำนวนคน แต่เมื่อถึง 08.45 น. ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาถามว่ามากันครบไหม เพราะถ้าคนมาไม่ครบ อาจจะเข้าร้านไม่ได้ 

ดราม่าร้านเจ๊ไฝ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

          เธอจึงโทร. ตามเพื่อนให้รีบมา เมื่อถึงคิวเธอก็กลัวว่าจะมีปัญหา เพราะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับร้านนี้มาหลายอย่าง จึงยกกล้องขึ้นมาอัด แล้วก็กลายเป็นอย่างในคลิป คือจะขอเข้าไปนั่ง เขาไม่ให้นั่ง 
          
          โดยตอนนั้นเธอมากัน 8 คน แต่ยังเหลือเพื่อนที่มาไม่ถึงอีก 3 คน ก็บอกคนจัดคิวไปว่ายังมาไม่ครบ รออีก 10 นาที จะขอเข้าไปสั่งอาหารรอ แต่คนจัดคิวก็บอกว่าถ้ามาครบแล้วให้มาแจ้ง ยังไม่ให้นั่งข้างในร้าน เธอต้องออกมานั่งข้างนอก
          
          หลังกดหยุดอัดคลิป คนที่จัดคิวยังพูดอีกว่า ถ้ามาครบแล้ว อย่าให้เห็นนะว่าไม่ได้เข้ามานั่งทานด้วย 
          
          สุดท้ายกลายเป็นว่าเธอต้องต่อคิวใหม่ ส่วนตัวไม่อยากกินแล้ว โกรธจนหน้าแดง รู้สึกเหมือนตัวประหลาดตั้งแต่เขาไม่ให้ตนเข้า แต่เพื่อนยังอยากกิน แถมพอได้โต๊ะแล้วก็ยังมีปัญหาอีกตอนสั่งน้ำ

ดราม่าร้านเจ๊ไฝ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
          
          ทั้งนี้ เบื้องต้นลูกสาวเจ๊ไฝ เผยว่า เพิ่งรู้ว่ามีการนำคลิปไปเผยแพร่ อย่างไรก็ตามเป็นกฎของร้านอยู่แล้วว่าหากลูกค้ายังมากันไม่ครบ จะไม่สามารถเข้าไปนั่งในร้านได้ เป็นกฎที่ตั้งไว้นานแล้ว เพราะก่อนหน้านี้เคยเจอมาหลายครั้ง ว่าลูกค้ายังมากันไม่ครบแล้วมานั่งรอกัน บางคนรอ 1 ชั่วโมง บางคนรอ 2 ชั่วโมง กว่าจะสั่ง กว่าจะกินกัน จึงทำให้ร้านเสียคิวคนอื่น ต่อให้สั่งอาหารมาลงแล้ว แต่ยังนั่งรอกันอีก 2 ชั่วโมง ก็ทำให้ทางร้านเสียคิวคนอื่นไป 
          
          ส่วนประโยคที่ว่า อย่าให้เห็นนะว่าถ้ามาครบแล้วไม่เข้ามากิน ก็เป็นเพราะมีคนรับจ้างเอาคิว มาที่ร้านเยอะมากและเคยมาป่วน เธอจึงพูดเหมือนจะแจ้งเตือนไว้ ซึ่งหากทำให้ไม่สบายใจก็ต้องขอโทษลูกค้าด้วย ไม่ได้มีเจตนา 

ดราม่าร้านเจ๊ไฝ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเด่นเย็นนี้ 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูกสาวเจ๊ไฝ แจงดราม่าไล่ลูกค้า แค่มาไม่ครบทำไมเป็นเรื่อง ขอโทษด้วยถ้าไม่สบายใจ โพสต์เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:33:16 1,735 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย