ลูกสาวเจ๊ไฝ แจงดราม่าไล่ลูกค้า แค่มาไม่ครบทำไมเป็นเรื่อง ขอโทษด้วยถ้าไม่สบายใจ

ลูกสาวเจ๊ไฝ แจงดราม่าไล่ลูกค้า ไม่ให้เข้าร้านถ้ายังมาไม่ครบ ยันเป็นกฎที่มีมานาน ไม่ได้เจตนาพูดให้ไม่สบายใจ
จากดราม่าร้านไข่เจียวปูชื่อดังไล่ลูกค้า ไม่ให้นั่งที่ร้านเพราะคนยังมากันไม่ครบ ไล่ไปเข้าแถวใหม่พร้อมพูดว่า "ถ้าเพื่อนมาแล้วไม่นั่งทานด้วย เป็นเรื่องแน่" แถมเมื่อเพื่อนมาแล้วสั่งโค้ก 1 ขวด ขอแก้ว 2 ใบ พนักงานกลับบอกว่าถ้าไม่สั่งน้ำแข็ง 1 ถัง จะไม่ให้แก้วนั้น
ล่าสุด (18 พฤศจิกายน 2568) รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ทางช่อง 3 ได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคนถ่ายคลิป เจ้าตัวเล่าว่าคนที่จัดคิวดูมีพาวเวอร์ เธอจึงคาดว่าน่าจะเป็นลูกสาวเจ๊ไฝ พร้อมเล่าว่า ตนเองมีอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ แต่วันนั้นม่ได้ทำงาน จึงชวนเพื่อน ๆ ชาวไต้หวันไปกินไข่เจียวปูเจ๊ไฝ มาถึงร้านตั้งแต่ 07.00 น. ก็เข้าแถวรอ พอ 08.20 น. เขาให้ลงชื่อกับจำนวนคน แต่เมื่อถึง 08.45 น. ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาถามว่ามากันครบไหม เพราะถ้าคนมาไม่ครบ อาจจะเข้าร้านไม่ได้
เธอจึงโทร. ตามเพื่อนให้รีบมา เมื่อถึงคิวเธอก็กลัวว่าจะมีปัญหา เพราะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับร้านนี้มาหลายอย่าง จึงยกกล้องขึ้นมาอัด แล้วก็กลายเป็นอย่างในคลิป คือจะขอเข้าไปนั่ง เขาไม่ให้นั่ง
โดยตอนนั้นเธอมากัน 8 คน แต่ยังเหลือเพื่อนที่มาไม่ถึงอีก 3 คน ก็บอกคนจัดคิวไปว่ายังมาไม่ครบ รออีก 10 นาที จะขอเข้าไปสั่งอาหารรอ แต่คนจัดคิวก็บอกว่าถ้ามาครบแล้วให้มาแจ้ง ยังไม่ให้นั่งข้างในร้าน เธอต้องออกมานั่งข้างนอก
หลังกดหยุดอัดคลิป คนที่จัดคิวยังพูดอีกว่า ถ้ามาครบแล้ว อย่าให้เห็นนะว่าไม่ได้เข้ามานั่งทานด้วย
สุดท้ายกลายเป็นว่าเธอต้องต่อคิวใหม่ ส่วนตัวไม่อยากกินแล้ว โกรธจนหน้าแดง รู้สึกเหมือนตัวประหลาดตั้งแต่เขาไม่ให้ตนเข้า แต่เพื่อนยังอยากกิน แถมพอได้โต๊ะแล้วก็ยังมีปัญหาอีกตอนสั่งน้ำ
ทั้งนี้ เบื้องต้นลูกสาวเจ๊ไฝ เผยว่า เพิ่งรู้ว่ามีการนำคลิปไปเผยแพร่ อย่างไรก็ตามเป็นกฎของร้านอยู่แล้วว่าหากลูกค้ายังมากันไม่ครบ จะไม่สามารถเข้าไปนั่งในร้านได้ เป็นกฎที่ตั้งไว้นานแล้ว เพราะก่อนหน้านี้เคยเจอมาหลายครั้ง ว่าลูกค้ายังมากันไม่ครบแล้วมานั่งรอกัน บางคนรอ 1 ชั่วโมง บางคนรอ 2 ชั่วโมง กว่าจะสั่ง กว่าจะกินกัน จึงทำให้ร้านเสียคิวคนอื่น ต่อให้สั่งอาหารมาลงแล้ว แต่ยังนั่งรอกันอีก 2 ชั่วโมง ก็ทำให้ทางร้านเสียคิวคนอื่นไป
ส่วนประโยคที่ว่า อย่าให้เห็นนะว่าถ้ามาครบแล้วไม่เข้ามากิน ก็เป็นเพราะมีคนรับจ้างเอาคิว มาที่ร้านเยอะมากและเคยมาป่วน เธอจึงพูดเหมือนจะแจ้งเตือนไว้ ซึ่งหากทำให้ไม่สบายใจก็ต้องขอโทษลูกค้าด้วย ไม่ได้มีเจตนา
