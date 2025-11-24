ผลตรวจร่างกาย คุณยายตายแล้วฟื้น พบต้นเหตุหมดสติ - ถูกใส่โลง จนจะถูกเผาได้ยังไง

เผยผลตรวจร่างกาย คุณยายตายแล้วฟื้น ที่แท้แค่น้ำตาลตก หมอยันไม่พบสัญญาณว่าเคยหยุดหายใจ ญาติรับเข้าใจไปเองว่าตาย ไม่มีคนตรวจศพตอนออกใบรับรองการตาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดราษฎร์ประคองธรรม
จากกรณีเฟซบุ๊ก วัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรี เผยแพร่คลิปคุณยายตายแล้วฟื้น โดยเปิดโลงขณะเตรียมนำเข้าเมรุเพื่อทำพิธีฌาปนกิจ แต่กลับพบว่าคุณยายยังมีชีวิตอยู่ โดยครอบครัวชี้ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณยายทานอาหารไม่ได้ หมดสติและหยุดหายใจไป จากนั้นญาตินำร่างมาเองเพื่อจัดทำพิธี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำมาสู่การตั้งคำถาม ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร คุณยายตายแล้วฟื้นจริงหรือไม่ ล่าสุด (24 พฤศจิกายน 2568) ข่าวช่อง 3 รายงานความคืบหน้าในเรื่องนี้ ระบุว่าขณะนี้คุณยายอาการปลอดภัยแล้ว อยู่ในการดูแลของแพทย์ โดยโรงพยาบาลยืนยันไม่พบภาวะหยุดหายใจมาก่อน มีเพียงภาวะน้ำตาลตกเท่านั้น
เจ้าหน้าที่วัดราษฎร์ประคองธรรม เป็นผู้นำตัวคุณยายมาส่งโรงพยาบาลในช่วงค่ำที่ผ่านมา แพทย์ตรวจร่างกายพบว่าคุณยายมีสัญญาณชีพปกติ มีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงให้น้ำเกลือประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นน้องชายของคุณยาย ได้เซ็นเอกสารขอนำพี่สาวกลับไปรักษาที่ จ.พิษณุโลก ไม่ประสงค์ให้พักดูอาการในโรงพยาบาลเพิ่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดราษฎร์ประคองธรรม
โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 17.00 น. พี่สาวหมดสติในสวนมะพร้าว ท่านั่ง ครอบครัวตรวจดูพบว่าตัวเย็นและไม่หายใจ จึงเชื่อว่าเสียชีวิตแล้ว จากนั้นได้ให้ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยลงนามรับรองการเสียชีวิต ในเวลาประมาณ 18.00 น. แต่ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มาตรวจร่างกายด้วยตนเอง
จากนั้นได้ทำตามคำสั่งเสียที่พี่สาวเคยบริจาคร่างกายไว้กับโรงพยาบาล ซึ่งญาติได้นำร่างใส่โลงศพ เดินทางเข้า กทม. แต่เมื่อถึงโรงพยาบาลกลับไม่สามารถส่งมอบร่างได้ เนื่องจากไม่มีใบบันทึกประจำวัน หรือหลักฐานรับรอง และสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์
จากนั้นญาติได้ค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และตัดสินใจนำมายังวัดที่มีการฌาปนกิจฟรี ยอมรับว่าตกใจที่สาวฟื้นขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม หลังจากพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัด หลวงพ่อแนะนำให้พี่สาวพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลประมาณ 3 วัน และพร้อมช่วยค่ารักษา เจ้าหน้าที่จึงนำกลับไปรักษาต่อ ส่วนตนจะให้ญาติที่อยู่ จ.นนทบุรี มาเฝ้าพี่สาวต่อ และตัวเองกลับไปดูแลแม่ที่ จ.พิษณุโลก
ขณะที่แพทย์ผู้ตรวจอาการ ยืนยันว่า จากการตรวจร่างกาย ไม่พบสัญญาณว่าคุณยายมีภาวะหยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นมาก่อน อาการหลักคือภาวะน้ำตาลตก ซึ่งได้รับการรักษาเบื้องต้นแล้ว และจะดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดราษฎร์ประคองธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดราษฎร์ประคองธรรม
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3