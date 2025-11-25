รวมรายชื่อ ศูนย์อพยพในหาดใหญ่ (อัปเดตล่าสุด) เช็กจุดปลอดภัย น้ำท่วมหนัก 2568

รวมรายชื่อศูนย์อพยพ
และจุดช่วยเหลือฉุกเฉินในหาดใหญ่
1. เทศบาลนครหาดใหญ่
ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย (รวม 5 แห่ง)
-
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
โทร. 0 7423 1264, 08 9869 6724
-
โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
โทร. 0 7421 1599, 08 0540 7919
-
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
โทร. 0 7424 5992, 08 9464 4413
-
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
โทร. 0 7425 2324, 09 6915 1956
-
โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์นหาดใหญ่
โทร. 0 7425 2111
จุดบริการกระสอบทราย (รวม 2 จุด)
- หลังสนามกีฬากลางจิระนคร
- เรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
สถานที่จอดรถฉุกเฉิน : จัดเตรียมไว้ 21 จุด
2. เทศบาลเมืองบ้านพรุ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว (รวม 4 แห่ง)
-
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
โทร. 09 0219 0555, 06 1209 5651, 08 2254 6614
-
อาคารลานกีฬาภาษีเจริญ
โทร. 09 9193 9893, 09 6207 9140, 09 5415 3966
-
วัดเทพชุมนุม
โทร. 09 9193 9893, 09 6207 9140, 09 5415 3966
-
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ
โทร. 09 4879 2414, 08 9467 8805, 09 3749 8791
จุดบริการกระสอบทราย (รวม 5 จุด)
-
ดับเพลิง ทม.บ้านพรุ
-
ลานกีฬาอาคารภาษีเจริญ
-
ชุมชนเขต 9 ถนนเมืองบ้านพรุ 53
-
ศาลากลางบ้านโปะหมอ
-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 4
โรงครัว : เปิดให้บริการ ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568ศูนย์ประสานงานกลาง (สำหรับเบิกยา/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ประสานกู้ชีพ) : เพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือทางการแพทย์ ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อประสานงานที่ศูนย์บริการกลาง ได้ที่ โทร. 08 2296 5366, 08 1099 5561, 08 9663 6692
3. เทศบาลเมืองควนลัง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว (รวม 2 แห่ง)
-
สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (อาคารป้องกันฯ ชั้น 2)
โทร. 0 7455 2412
-
สนามกีฬาเนินขุมทอง
โทร. 0 7425 0656
จุดบริการกระสอบทราย (รวม 1 จุด)
-
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.ควนลัง
สถานที่จอดรถฉุกเฉิน : จัดเตรียมไว้ 3 จุดความช่วยเหลือ : มีการแจกจ่ายข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
4. เทศบาลเมืองคอหงส์
ศูนย์อพยพ (รวม 7 แห่ง)
-
มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42)
-
อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย
-
สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
-
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
-
สำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านไร่
-
อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์บ้านทุ่งโดน
-
อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ
จุดบริการกระสอบทราย : ให้บริการใน 8 ชุมชน รวม 37 จุด รวมถึงที่ทำการเทศบาลเมืองคอหงส์และอาคารศูนย์ย่อยงานป้องกันฯ
สถานที่จอดรถฉุกเฉิน : จัดเตรียมไว้ 5 จุดความช่วยเหลือ : มีการแจกชุดยาสามัญประจำบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และแจกจ่ายข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
5. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (รวม 3 จุด)
-
รพ.สต.ทุ่งตำเสา (รับผิดชอบหมู่ 1, 2 และ 10)
-
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (รับผิดชอบหมู่ 3, 4 และ 6)
-
ศูนย์เทศบาลเมืองบ้านพรุ (รับผิดชอบหมู่ 5, 6 บางส่วน และหมู่ 7)
จุดบริการกระสอบทราย : ณ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
โรงครัว : เปิดให้บริการ ณ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เพื่อประกอบอาหารช่วยผู้ประสบภัยการสนับสนุน : จัดเรือท้องแบน 2 ลำ สนับสนุนการเคลื่อนย้ายและการปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วม
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ. หาดใหญ่)
นอกจากศูนย์อพยพในเขตเทศบาลต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ. หาดใหญ่) ก็ได้เปิดอาคารเพื่อเป็นศูนย์พักพิงขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้ประสบภัยเช่นกัน
สถานที่ : ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ (ข้างโรงยิมเนเซียม)
ศักยภาพในการรองรับ : สามารถรองรับผู้คนได้สูงสุดถึง 3,000 คน
สถานการณ์ ณ 18.00 น. วันที่ 22 พ.ย. 68 : รองรับผู้ประสบภัยแล้วกว่า 1,000 คน
โทร. 09 9405 6239, 06 2235 2644
ปัจจุบันศูนย์พักพิง ม.อ. ยังคง ขาดแคลนเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับการดำรงชีพอีกจำนวนมาก และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของดังต่อไปนี้
-
เครื่องใช้ส่วนตัว : แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, สบู่, ผ้าขนหนู, ผ้าห่ม และเสื้อผ้า
-
วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร : ข้าวสาร, ไข่ไก่, อาหารแห้งสำหรับจัดทำถุงยังชีพ
โดยสามารถบริจาคได้ตามช่องทางดังนี้
-
บริจาคสิ่งของ : ที่ อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (ข้างโรงยิมเนเซียม ม.อ. หาดใหญ่)
- บริจาคเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 565-471106-1
น้ำท่วม ต้องการความช่วยเหลือด่วน จะอพยพ ออกบ้านไม่ได้ ติดต่อที่ไหน ?
หมายเลขโทรศัพท์เร่งด่วน
- โทร. 0 7423 2145-8
- โทร. 0 7458 6685
- โทร. 09 8223 3364
- โทร. 06 1586 5574
กรุณาแจ้งข้อมูลให้ชัดเจน เช่น จำนวนคนในบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง จุดที่พักอาศัย และระดับน้ำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้เร็วที่สุด
สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอ หากบ้านเรือนของท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือน้ำเริ่มมีปริมาณสูงขึ้นจนเป็นอันตราย โปรดตัดสินใจอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่ใกล้ที่สุด ตามรายชื่อที่อัปเดตข้างต้นอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทุกหน่วยงานกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และความมีน้ำใจของคนไทยจะช่วยให้ชาวหาดใหญ่ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน