รวมรายชื่อ ศูนย์อพยพในหาดใหญ่ (อัปเดตล่าสุด) เช็กจุดปลอดภัย น้ำท่วมหนัก 2568

          อัปเดตรายชื่อ ศูนย์อพยพ น้ำท่วมหาดใหญ่ ล่าสุด ครบทุกเทศบาล พร้อมที่อยู่-เบอร์ติดต่อ จุดรับกระสอบทราย และจุดจอดรถฉุกเฉิน ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ
          สถานการณ์อุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง เนื่องจากแนวร่องมรสุมปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ส่งผลให้หลายจุดในเมืองถูกน้ำท่วม เราจึงรวบรวม รายชื่อศูนย์พักพิงในอำเภอหาดใหญ่ พร้อมข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ จุดบริการกระสอบทราย และสถานที่จอดรถฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

รวมรายชื่อศูนย์อพยพ
และจุดช่วยเหลือฉุกเฉินในหาดใหญ่

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลเมืองบ้านพรุ, เทศบาลเมืองควนลัง, เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ได้เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ดังนี้

1. เทศบาลนครหาดใหญ่

ศูนยอพยพน้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่

          ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย (รวม 5 แห่ง) 

  • โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
    โทร. 0 7423 1264, 08 9869 6724

  • โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)
    โทร. 0 7421 1599, 08 0540 7919

  • โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
    โทร. 0 7424 5992, 08 9464 4413

  • โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
    โทร. 0 7425 2324, 09 6915 1956

  • โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์นหาดใหญ่
    โทร. 0 7425 2111

          จุดบริการกระสอบทราย (รวม 2 จุด)

  • หลังสนามกีฬากลางจิระนคร
  • เรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

          สถานที่จอดรถฉุกเฉิน : จัดเตรียมไว้ 21 จุด

2. เทศบาลเมืองบ้านพรุ

          ศูนย์พักพิงชั่วคราว (รวม 4 แห่ง) 

  • สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
    โทร. 09 0219 0555, 06 1209 5651, 08 2254 6614

  • อาคารลานกีฬาภาษีเจริญ 
    โทร. 09 9193 9893, 09 6207 9140, 09 5415 3966

  • วัดเทพชุมนุม
    โทร. 09 9193 9893, 09 6207 9140, 09 5415 3966

  • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ
    โทร. 09 4879 2414, 08 9467 8805, 09 3749 8791

          จุดบริการกระสอบทราย (รวม 5 จุด)

  • ดับเพลิง ทม.บ้านพรุ

  • ลานกีฬาอาคารภาษีเจริญ

  • ชุมชนเขต 9 ถนนเมืองบ้านพรุ 53

  • ศาลากลางบ้านโปะหมอ

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 4

          โรงครัว : เปิดให้บริการ ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568

          ศูนย์ประสานงานกลาง (สำหรับเบิกยา/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ประสานกู้ชีพ) : เพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือทางการแพทย์ ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อประสานงานที่ศูนย์บริการกลาง ได้ที่ โทร. 08 2296 5366, 08 1099 5561, 08 9663 6692

3. เทศบาลเมืองควนลัง

ศูนยอพยพน้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลัง

ศูนยอพยพน้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลัง

          ศูนย์พักพิงชั่วคราว (รวม 2 แห่ง)

  • สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (อาคารป้องกันฯ ชั้น 2)
    โทร. 0 7455 2412

  • สนามกีฬาเนินขุมทอง
    โทร. 0 7425 0656 

          จุดบริการกระสอบทราย (รวม 1 จุด)

  • อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.ควนลัง

          สถานที่จอดรถฉุกเฉิน : จัดเตรียมไว้ 3 จุด 

          ความช่วยเหลือ : มีการแจกจ่ายข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

4. เทศบาลเมืองคอหงส์

          ศูนย์อพยพ (รวม 7 แห่ง)

  • มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42)

  • อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย

  • สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

  • ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

  • สำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านไร่

  • อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์บ้านทุ่งโดน

  • อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ

          จุดบริการกระสอบทราย : ให้บริการใน 8 ชุมชน รวม 37 จุด รวมถึงที่ทำการเทศบาลเมืองคอหงส์และอาคารศูนย์ย่อยงานป้องกันฯ

          สถานที่จอดรถฉุกเฉิน : จัดเตรียมไว้ 5 จุด

          ความช่วยเหลือ : มีการแจกชุดยาสามัญประจำบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และแจกจ่ายข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

5. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

          ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (รวม 3 จุด)

  • รพ.สต.ทุ่งตำเสา (รับผิดชอบหมู่ 1, 2 และ 10)

  • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (รับผิดชอบหมู่ 3, 4 และ 6)

  • ศูนย์เทศบาลเมืองบ้านพรุ (รับผิดชอบหมู่ 5, 6 บางส่วน และหมู่ 7)

          จุดบริการกระสอบทราย : ณ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

          โรงครัว : เปิดให้บริการ ณ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เพื่อประกอบอาหารช่วยผู้ประสบภัย

          การสนับสนุน : จัดเรือท้องแบน 2 ลำ สนับสนุนการเคลื่อนย้ายและการปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วม

6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ. หาดใหญ่)

ศูนยอพยพน้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

          นอกจากศูนย์อพยพในเขตเทศบาลต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ. หาดใหญ่) ก็ได้เปิดอาคารเพื่อเป็นศูนย์พักพิงขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้ประสบภัยเช่นกัน

          สถานที่ : ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ (ข้างโรงยิมเนเซียม)

          ศักยภาพในการรองรับ : สามารถรองรับผู้คนได้สูงสุดถึง 3,000 คน

          สถานการณ์ ณ 18.00 น. วันที่ 22 พ.ย. 68 : รองรับผู้ประสบภัยแล้วกว่า 1,000 คน

          โทร. 09 9405 6239, 06 2235 2644 

ศูนยอพยพน้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

          ปัจจุบันศูนย์พักพิง ม.อ. ยังคง ขาดแคลนเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับการดำรงชีพอีกจำนวนมาก และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของดังต่อไปนี้

  • เครื่องใช้ส่วนตัว : แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, สบู่, ผ้าขนหนู, ผ้าห่ม และเสื้อผ้า

  • วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร : ข้าวสาร, ไข่ไก่, อาหารแห้งสำหรับจัดทำถุงยังชีพ

          โดยสามารถบริจาคได้ตามช่องทางดังนี้ 

  • บริจาคสิ่งของ : ที่ อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (ข้างโรงยิมเนเซียม ม.อ. หาดใหญ่)

  • บริจาคเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 565-471106-1

น้ำท่วม ต้องการความช่วยเหลือด่วน จะอพยพ ออกบ้านไม่ได้ ติดต่อที่ไหน ?

ศูนยอพยพน้ำท่วมหาดใหญ่

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

          เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งช่องทางขอความช่วยเหลือเร่งด่วนน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ว่าจะอพยพ ออกนอกบ้านไม่ได้ หรือมีผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็กเล็กในบ้าน สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย มทบ.42 (ศภบ.มทบ.42) และ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้าค่ายเสนาณรงค์ โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ทหารคอยรับสายตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเลขโทรศัพท์เร่งด่วน

  • โทร. 0 7423 2145-8
  • โทร. 0 7458 6685
  • โทร. 09 8223 3364
  • โทร. 06 1586 5574

          กรุณาแจ้งข้อมูลให้ชัดเจน เช่น จำนวนคนในบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง จุดที่พักอาศัย และระดับน้ำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้เร็วที่สุด

          สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอ หากบ้านเรือนของท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือน้ำเริ่มมีปริมาณสูงขึ้นจนเป็นอันตราย โปรดตัดสินใจอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่ใกล้ที่สุด ตามรายชื่อที่อัปเดตข้างต้นอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทุกหน่วยงานกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และความมีน้ำใจของคนไทยจะช่วยให้ชาวหาดใหญ่ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน
 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่, เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองคอหงส์, เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลัง 
