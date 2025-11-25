ที่สุดของความเศร้า... ชาวบ้านนอนรอความหวังแต่ไม่ทันเวลา สิ้นลมหายใจท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่... ทีมงานส่งกำลังใจให้ทุกครอบครัวที่เดือดร้อน
ภาพจาก กู้ภัยใต้เต็กตึ๊ง
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ยังน่าห่วง โดยเฉพาะน้ำท่วมหาดใหญ่ที่คงวิกฤตหนัก ล่าสุดเกิดเหตุสุดสะเทือนใจ เมื่อชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ นอนรอความช่วยเหลือจนหมดแรง และจากไปในที่สุด นับเป็นภาพสุดสะเทือนใจอย่างมาก
เหตุการณ์สุดเศร้าในพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังหน่วยกู้ภัยใต้เต็กตึ๊งรายงานพบผู้เสียชีวิต 1 ราย พร้อมข้อความสะเทือนใจว่า "นอนรอความหวัง จนหมดความหวังมีอยู่จริง"
ภาพจาก กู้ภัยใต้เต็กตึ๊ง
ภาพจาก กู้ภัยใต้เต็กตึ๊ง
ภาพที่ถูกเผยแพร่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการเข้าช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก หลายจุดยังถูกตัดขาด ไม่สามารถเข้าถึงได้ทันเวลา ทำให้มีผู้ติดค้างจำนวนมาก และต้องรอความช่วยเหลือด้วยความหวังอันริบหรี่
ภาพจาก กู้ภัยใต้เต็กตึ๊ง
ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ล่าสุดของ น้ำท่วมภาคใต้ (25 พฤศจิกายน 2568) พบว่ามีพื้นที่ประสบภัยรวม 9 จังหวัด และมีประชาชนกว่า 2.19 ล้านคนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ขณะเดียวกันในพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ ยังมีฝนตกเพิ่ม ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.สำราญราษฎร์
ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ ทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีผู้ได้รับผลกระทบรวม 798,695 ครัวเรือน หรือกว่า 2,196,758 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 13 ราย (นครศรีธรรมราช 6 คน ปัตตานี 3 คน ยะลา 2 คน พัทลุง 2 คน ยังไม่รวมเคสจากหาดใหญ่)
ทั้งนี้ ปภ. ยืนยันว่าจะยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ น้ำท่วมภาคใต้ อย่างใกล้ชิด พร้อมระดมทีมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล และเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ลงพื้นที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอย่าง น้ำท่วมหาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดจนกว่าน้ำจะลดลง
ทีมงานกระปุกดอทคอม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ และขอส่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยทุกคน ขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและเข้มแข็งที่สุดค่ะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.สำราญราษฎร์
