น้ำท่วมสตูล หนักไม่แพ้กัน ล่าสุดเตือนละงู อพยพ 100% น้ำป่ากำลังไหลทะลัก


          น้ำท่วมสตูล อ่วมหนัก เตือนประชาชนในพื้นที่ละงู อพยพ 100% น้ำป่ากำลังทะลักเข้าพื้นที่ - บุ๋ม ปนัดดา จัดกำลังชุดกู้ภัยเข้าช่วย พร้อมตั้งโรงครัว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

          ท่ามกลางช่วงเวลาที่ผู้คนมากมายยังเฝ้ารอความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 9 จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หนึ่งในพื้นที่ซึ่งสถานการณ์เลวร้ายหนักมาก ก็คือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
          
          อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งน้ำท่วมหนักมากเช่นกัน แต่แสงส่องไปไม่ค่อยถึง คือเหตุการณ์น้ำท่วมสตูล ที่หลายพื้นที่น้ำสูงท่วมชั้น 1 จนต้องเร่งอพยพคนออก อีกทั้งล่าสุด (25 พฤศจิกายน 2568) ทาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล โพสต์ประกาศแจ้งเตือน ให้ประชาชนในพื้นที่ อ.ละงู เตรียมอพยพ 100% เนื่องจากน้ำป่ากำลังไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ อ.ละงู 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
          
          โดย มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จ.สตูล เผยว่าภายใน อ.ละงู มีการจัดพื้นที่พักพิง ดังนี้ 

          - หอประชุมที่ว่าการอำเภอละงู
          - อบต.กำแพง
          - วัดอาทรรังสฤษดิ์
          - ที่ทำการชุมชนเทศบาล 1 ม.4
          - อบต.น้ำผุด / บ้านวังแว่น /ศาลาเอนกประสงค์วังสายทอง
          - โรงเรียนบ้านบ่อหิน
          - โรงเรียนบ้านนาข่า

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จ.สตูล
          
          ทางด้าน บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โพสต์กระจายข่าวเกี่ยวกับความช่วยเหลือ ระบุว่า "ไม่ใช่แค่หาดใหญ่นะคะ อีกจังหวัดที่น้ำท่วมหนักมาก แต่แสงส่องไม่ค่อยถึงคือสตูล ถ้ามีทีมกู้ภัยทีมไหนจะไปจังหวัดนี้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือในจังหวัดจะมีการตั้งโรงครัวอะไร ประสานมาที่บุ๋มได้ค่ะ" 
          
          ซึ่งขณะนี้ บุ๋ม ปนัดดา ได้สนับสนุนทีมกู้ภัยทั้งหมด 4 ทีม กระจายกำลังไปที่สตูลและยะลาแล้ว และมีการทำโรงครัวเล็ก ๆ ด้วย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จ.สตูล

