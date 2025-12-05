คุณแม่น้องแพดเม่ เผยความจริงสุดสะเทือนใจ เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ เรือกู้ภัยคว่ำ น้ำพัดลูกหาย ขอร้องหยุดถามทำไมปล่อยลูกหลุดมือ ยืนยันไม่เคยปล่อยลูกเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก Weerapong Narongkul
เหตุการณ์โศกนาฏกรรมท่ามกลางน้ำท่วมหาดใหญ่ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 หลังครอบครัวหนึ่งถูกกระแสน้ำซัดจนเรือกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือพลิกคว่ำ บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ขณะที่ทุกคนกำลังอพยพหนีน้ำท่วมหาดใหญ่ … ในวินาทีที่สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ วุ่นวาย เด็กหญิง "น้องแพดเม่" วัยเพียง 4 ขวบ หลุดจากอ้อมแขนแม่และถูกสายน้ำพัดหายไปต่อหน้าต่อตา ต่อมาได้พบร่างของน้องแพดเม่แล้ว
ล่าสุดคุณแม่ของน้องแพดเม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Articha Yeean Ticha เพื่อชี้แจงเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ในวันนั้น หลังจากมีหลายคนส่งข้อความมาถามและมีการเล่าต่อกันผิด ๆ ขอร้องอย่างจริงใจให้หยุดถามคำถามที่ว่า "ทำไมปล่อยลูกหลุดมือ" และยืนยันว่าไม่เคยปล่อยลูกเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก Weerapong Narongkul
โดยข้อความที่คุณแม่น้องแพดเม่ โพสต์มีดังนี้
วงนี้เริ่มมีหลายท่าน inbox มาถามถึงเหตุการณ์วันนั้น และมีคนเล่าต่อกันผิดๆ แม่ขออนุญาตเล่าเพียงสั้น ๆ เท่านี้นะคะ และขอความกรุณาอย่าถามกันอีกเลยว่า "ทำไมปล่อยลูกหลุดมือ" แม่ไม่เคยปล่อยลูกเลยค่ะ
1. วันนั้นเรือกู้ภัยคว่ำจากน้ำเชี่ยว ทุกคนถูกพัดตกน้ำพร้อมกัน ไม่ใช่ลูกหลุดจากมือแม่ แต่เพราะแรงน้ำที่โถมใส่จนแม่จมลงไป เรือทับศีรษะ แม่ต้องตะเกียกตะกายดันเรือออกแล้วขึ้นมาหายใจอีกครั้ง เมื่อโผล่ขึ้นมาก็ไม่เห็นหน้าลูกทั้งสองแล้ว แม่ตะโกนเรียกลูก ร้องขอให้ทุกคนช่วยหาลูกก่อนตัวเองด้วยซ้ำ
2. เชโชคดีมีพี่กู้ภัยคว้าตัวไว้ได้ทัน และเชเองก็จับพี่กู้ภัยไว้แน่นมากจึงรอดชีวิต วันนั้นคนที่รอดได้คือคนที่มีที่เกาะ เพราะกระแสน้ำแรงจนไม่มีใครควบคุมอะไรได้เลย
3. ส่วนแพดเม่ ไม่มีใครเห็นว่าน้องหายไปตอนไหน แม้น้องจะใส่ชูชีพเด็ก แต่ตัวน้องเล็กมาก และคาดว่าหลังจากถูกกระแสน้ำพัด ชูชีพหลุดออกจากตัวน้อง
4.คุณพ่อไม่ได้อยู่บนเรือค่ะ เรือเต็มเค้าให้พ่อว่ายน้ำกลับบ้านไปก่อนค่ะ มีแค่เรา 3 คนแม่ลูก เพื่อนที่ช่วยนำทางเรือมา และทีมกู้ภัยอาสาค่ะ
แม่ขอร้องอย่างจริงใจค่ะ ได้โปรดหยุดวิพากษ์วิจารณ์ ไม่มีแม่คนไหนยอมปล่อยมือลูก ไม่ต้องโทษใครในเหตุการณ์นี้ ทุกคนทำดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้ในสถานการณ์นั้นแล้ว
สำหรับหลายคนที่ถามว่าแม่เป็นอย่างไร ใจสลายค่ะ แต่ยังต้องลุกขึ้นมาอยู่ต่อเพื่อเช พิธีส่งน้องจะจัดขึ้นกลางเดือนนี้นะคะ และขอความกรุณาให้เป็นผู้ที่รู้จักกับแพดเม่หรือครอบครัวเราจริง ๆ เท่านั้นที่จะมาร่วมงาน
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสวดภาวนาและทำบุญให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดี
จากนี้คงไม่โพสเรื่องนี้อีก และก็ไม่อยากเล่าเหตุการณ์อีกแล้วด้วย คงมีแค่รูปและคลิปของน้องแทนความคิดถึงและความทรงจำของแม่
ขอบคุณทุกความห่วงใย กำลังใจ และความเมตตาที่ส่งมาให้อย่างท่วมท้น ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
ภาพจาก เฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก Weerapong Narongkul
ภาพจาก เฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก Weerapong Narongkul
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Articha Yeean Ticha
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Articha Yeean Ticha
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใจสลาย ... เด็ก 4 ขวบ พลัดตกเรือกู้ภัยคว่ำ กลางน้ำท่วมหาดใหญ่ ล่าสุดแม่เผยข่าวเศร้า
- จุกอก… น้ำท่วมหาดใหญ่พัดเรือคว่ำเด็กน้อยหลุดจากมือแม่และเสื้อชูชีพ จมหายไปต่อหน้า