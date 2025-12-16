HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชัดเจน ! สาเหตุนักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นแข่งซีเกมส์ ครั้งที่ 33

          ดราม่า Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ 2025 หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ล่าสุดสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ออกแถลงชี้แจงชัดถึงสาเหตุเป็นเพราะอะไร 

Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ภาพจากอินสตาแกรม tky.grl_

          เช้าวันนี้ (16 ธันวาคม 2568) สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) เผยแพร่ประกาศยอมรับคำตัดสินโทษนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยเป็นบทลงโทษส่วนบุคคลที่ออกโดยหัวหน้าเทคนิคการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ที่มีต่อนักกีฬาไทย นางสาวณภัทร วราสินธ์ ทีม Arena of Valor ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025

Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ภาพจากเฟซบุ๊ก TESF

          เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ซีเกมส์ 2025 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม โดยในการแข่งขัน RoV ทีมหญิง พบว่านักแข่งรายหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งการแสดงกิริยาที่ไม่สมควร และประเด็นร้ายแรงคือการถูกตรวจพบว่าให้บุคคลอื่นลงเล่นแทนตนเอง หรือพูดง่าย ๆ คือ ร่างทรง ขณะทำการแข่งขันในแมตช์ที่พบกับทีมเวียดนาม 

Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ภาพจากเฟซบุ๊ก TESF

          จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้มีคำสั่งลงโทษด้วยการขับนักกีฬารายนี้ออกจากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยืนยันยอมรับผลการตัดสินที่ถือเป็นที่สิ้นสุด พร้อมเน้นย้ำหลักการ "Fair Play" หรือการแข่งขันอย่างยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

          สมาคมฯ ยังระบุว่าจะดำเนินการสอบสวนภายในเพิ่มเติม รวมถึงยกระดับมาตรฐานด้านจริยธรรมและเทคนิคของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต 

          สำหรับข้อความสมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ ประกาศมีดังนี้ 

Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ภาพจากเฟซบุ๊ก TESF

          "ประกาศ 

          เรื่อง การยอมรับการตัดสินโทษนักกีฬา ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

          สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ขอประกาศยอมรับและปฏิบัติตามการตัดสินโทษส่วนบุคคลที่ออกโดย หัวหน้าเทคนิคการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ที่มีต่อนักกีฬาไทย นางสาวณภัทร วราสินธ์

          Miss Naphat  Warasin  ทีม Arena of Valor ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

          ตามสาเหตุ : กระทำความผิดตามรายการที่ 9.4.3 ของคู่มือเทคนิคอีสปอร์ต โดยใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ในระหว่างการแข่งขัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568

          โดยมีบทลงโทษ ให้ขับนักกีฬาคนดังกล่าวออกจากการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

          สมาคมฯ ยอมรับผลการตัดสินที่เป็นที่สิ้นสุดนี้ และเน้นย้ำถึงความสำคัญสูงสุดของ "Fair Play" (การแข่งขันอย่างยุติธรรม) อย่างเคร่งครัด สมาคมฯ จะดำเนินการสอบสวนภายในและยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและเทคนิคของนักกีฬาต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568
          สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย"

Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ภาพจากเฟซบุ๊ก Givemeakiss

          ขณะเดียวกัน ในช่วงค่ำของวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา นางสาวจอมคน พุ่มสีนิล หรือ Givemeakiss หนึ่งในผู้เล่นทีม RoV ทีมหญิง ได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจส่วนตัว ระบุว่า "พอรู้แล้วก็ใจสลาย แต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ"  

Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ภาพจากเฟซบุ๊ก TESF

          หลังโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งในคอมเมนต์ที่เฟซบุ๊ก TESF และเฟซบุ๊ก Givemeakiss ส่วนใหญ่แสดงความผิดหวังต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตั้งคำถามถึงเรื่องน้ำใจนักกีฬา รวมถึงการให้เกียรติศักดิ์ศรีของการเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต แต่ขณะเดียวกันก็มีการส่งกำลังใจให้นักกีฬา เช่น

          - เราเป็นเจ้าภาพ และเป็นมหกรรมระดับภูมิภาค แต่นักกีฬาหญิงของเรา ตั้งใจโกงการแข่งขัน แบบมีการตระเตรียมการแยบยล ชื่อเสียนี้จะคงอยู่ตลอดกาล ผู้เล่นคนไทย ก็จะโดนแซะ แซว ไปตลอด ซึ่งถ้าล้วงลึกขึ้น มีการตระเตรียมการ ที่มีคนรู้เห็นมสกกว่า สามคน งานนี้ยังไม่จบ มีคนรู้เห็นมากกว่าในทีมแน่นอน น่าอับอาย น่าขายหน้า การคว้าชัยชนะ จะได้รับเงิน รางวัล เกียรติ ผู้เข้ามาสนับสนุน สปอนซ์อีกนานนนน และได้ดันตัวเองขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการ ซึ่งมันต้องฝึก ซ้อม ซ้อม ซ้อม ไม่ใช่ตั้งใจวางแผนมาโกง

          - โดนน้อยไปอะปรับแพ้เถอะ ให้สมกับเป็นเจ้าภาพและคำที่ใช้หน่อย Fair Play อะ

          - แบนแค่คนเดียว แล้วมัน fair play กับติมอร์กับลาวยังไง สงสารคนอื่นๆในทีมนะแต่กรณีนี้สมควรโดนปรับแพ้จริง ๆ

Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ภาพจากเฟซบุ๊ก TESF

          - สู้ ๆ ครับน้องโคด้า แต่ขอฝากถึงคนนั้นคืนเลยละกันเห็นเคยสอนคนอื่น เรื่องน้ำใจนักกีฬาเข้าใจว่าไม่ใช่นักกีฬาเลยสอนกันไม่ได้แต่ก็ควรมี คิดว่าตัวเองเป็นใคร งง

          - ไม่ให้เกียรติตัวเองก็พอเข้าใจ ไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมก็พอจะทนได้ แต่ถึงกับไม่ให้เกียติศักดิ์ศรีของการเป็นตัวแทนประเทศที่มีธงชาติอยู่บนอกนี่คือสิ่งที่หลาย ๆ คนยอมรับไม่ได้

          - เพื่อนร่วมทีมเป็นยังไง นิสัยก็คงจะเหมือน ๆ กันนั้นล่ะ

          - สู้ ๆ น้า เป็นกำลังใจให้โคด้าและเพื่อนในทีมที่เหลือค่ะ เล่นให้เต็มที่

          - ทำตัวเองล้วน ๆ เหอะ ๆ ไม่รู้เรื่องอะไรพิมพ์ไว้ก่อนเดียวตามเทรนไม่ทัน

          - ผิดหวังมากจริง ๆ ทั้งที่ไว้ใจมาตลอด

          - เกินไปจริง ๆ แหละ เห้อ

          - สู้ ๆ น้อง ทุกคนเห็นถึงความพยายามตั้งใจของหนูแน่นอนน คนดูออกว่าใครเล่นยังไงเยอะ

          - กอด ๆ นะคะคนสวย พี่ส่งกำลังใจให้หนูเสมอน้า

          - ส่งกำลังให้นะคะ
Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ภาพจากอินสตาแกรม tky.grl_

ประวัติ Tokyogurl คือใคร ?


          Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) มีชื่อจริงว่า นางสาวณภัทร วราสินธ์ (Naphat Warasin) เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงที่มีความเชี่ยวชาญในเกม Arena of Valor (RoV) เกมแนว MOBA ยอดนิยมบนแพลตฟอร์มมือถือ

Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ภาพจากอินสตาแกรม tky.grl_

          ด้วยทักษะการเล่นที่โดดเด่น ทำให้ ณภัทร วราสินธ์ ผ่านการคัดเลือกจนมีรายชื่อติดทีมชาติไทย ประเภททีมหญิง เพื่อเตรียมลงแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นับเป็นเกียรติสูงสุดของนักกีฬาอีสปอร์ตในการรับใช้ชาติ และทำให้เธอถูกจับตามองในฐานะกำลังสำคัญของทีมในการลุ้นเหรียญทอง 

          ขณะเดียวกันเส้นทางในนามทีมชาติของ Tokyogurl ต้องปิดฉากลงอย่างกะทันหัน หลังมีคำสั่งให้พ้นจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 จากกรณีฝ่าฝืนกฎการใช้อุปกรณ์ต้องห้ามนั่นเอง

          อย่างไรก็ตาม ภายหลังก็มีการถอนทีม RoV ออกยกทีม ทำให้ สปป.ลาว เข้าไปชิงเหรียญทองแทน

Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ภาพจากอินสตาแกรม tky.grl_


ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชัดเจน ! สาเหตุนักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นแข่งซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อัปเดตล่าสุด 16 ธันวาคม 2568 เวลา 15:32:38 13,226 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย