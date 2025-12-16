ดราม่า Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขันซีเกมส์ 2025 หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ล่าสุดสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ออกแถลงชี้แจงชัดถึงสาเหตุเป็นเพราะอะไร
ภาพจากอินสตาแกรม tky.grl_
เช้าวันนี้ (16 ธันวาคม 2568) สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) เผยแพร่ประกาศยอมรับคำตัดสินโทษนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยเป็นบทลงโทษส่วนบุคคลที่ออกโดยหัวหน้าเทคนิคการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ที่มีต่อนักกีฬาไทย นางสาวณภัทร วราสินธ์ ทีม Arena of Valor ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025
ภาพจากเฟซบุ๊ก TESF
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ซีเกมส์ 2025 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม โดยในการแข่งขัน RoV ทีมหญิง พบว่านักแข่งรายหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งการแสดงกิริยาที่ไม่สมควร และประเด็นร้ายแรงคือการถูกตรวจพบว่าให้บุคคลอื่นลงเล่นแทนตนเอง หรือพูดง่าย ๆ คือ ร่างทรง ขณะทำการแข่งขันในแมตช์ที่พบกับทีมเวียดนาม
ภาพจากเฟซบุ๊ก TESF
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้มีคำสั่งลงโทษด้วยการขับนักกีฬารายนี้ออกจากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยืนยันยอมรับผลการตัดสินที่ถือเป็นที่สิ้นสุด พร้อมเน้นย้ำหลักการ "Fair Play" หรือการแข่งขันอย่างยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
สมาคมฯ ยังระบุว่าจะดำเนินการสอบสวนภายในเพิ่มเติม รวมถึงยกระดับมาตรฐานด้านจริยธรรมและเทคนิคของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต
สำหรับข้อความสมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ ประกาศมีดังนี้
ภาพจากเฟซบุ๊ก TESF
"ประกาศ
เรื่อง การยอมรับการตัดสินโทษนักกีฬา ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ขอประกาศยอมรับและปฏิบัติตามการตัดสินโทษส่วนบุคคลที่ออกโดย หัวหน้าเทคนิคการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ที่มีต่อนักกีฬาไทย นางสาวณภัทร วราสินธ์
Miss Naphat Warasin ทีม Arena of Valor ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ตามสาเหตุ : กระทำความผิดตามรายการที่ 9.4.3 ของคู่มือเทคนิคอีสปอร์ต โดยใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ในระหว่างการแข่งขัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568
โดยมีบทลงโทษ ให้ขับนักกีฬาคนดังกล่าวออกจากการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
สมาคมฯ ยอมรับผลการตัดสินที่เป็นที่สิ้นสุดนี้ และเน้นย้ำถึงความสำคัญสูงสุดของ "Fair Play" (การแข่งขันอย่างยุติธรรม) อย่างเคร่งครัด สมาคมฯ จะดำเนินการสอบสวนภายในและยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและเทคนิคของนักกีฬาต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย"
ภาพจากเฟซบุ๊ก Givemeakiss
ขณะเดียวกัน ในช่วงค่ำของวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา นางสาวจอมคน พุ่มสีนิล หรือ Givemeakiss หนึ่งในผู้เล่นทีม RoV ทีมหญิง ได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจส่วนตัว ระบุว่า "พอรู้แล้วก็ใจสลาย แต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ"
ภาพจากเฟซบุ๊ก TESF
หลังโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งในคอมเมนต์ที่เฟซบุ๊ก TESF และเฟซบุ๊ก Givemeakiss ส่วนใหญ่แสดงความผิดหวังต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตั้งคำถามถึงเรื่องน้ำใจนักกีฬา รวมถึงการให้เกียรติศักดิ์ศรีของการเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต แต่ขณะเดียวกันก็มีการส่งกำลังใจให้นักกีฬา เช่น
- เราเป็นเจ้าภาพ และเป็นมหกรรมระดับภูมิภาค แต่นักกีฬาหญิงของเรา ตั้งใจโกงการแข่งขัน แบบมีการตระเตรียมการแยบยล ชื่อเสียนี้จะคงอยู่ตลอดกาล ผู้เล่นคนไทย ก็จะโดนแซะ แซว ไปตลอด ซึ่งถ้าล้วงลึกขึ้น มีการตระเตรียมการ ที่มีคนรู้เห็นมสกกว่า สามคน งานนี้ยังไม่จบ มีคนรู้เห็นมากกว่าในทีมแน่นอน น่าอับอาย น่าขายหน้า การคว้าชัยชนะ จะได้รับเงิน รางวัล เกียรติ ผู้เข้ามาสนับสนุน สปอนซ์อีกนานนนน และได้ดันตัวเองขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการ ซึ่งมันต้องฝึก ซ้อม ซ้อม ซ้อม ไม่ใช่ตั้งใจวางแผนมาโกง
- โดนน้อยไปอะปรับแพ้เถอะ ให้สมกับเป็นเจ้าภาพและคำที่ใช้หน่อย Fair Play อะ
- แบนแค่คนเดียว แล้วมัน fair play กับติมอร์กับลาวยังไง สงสารคนอื่นๆในทีมนะแต่กรณีนี้สมควรโดนปรับแพ้จริง ๆ
ภาพจากเฟซบุ๊ก TESF
- สู้ ๆ ครับน้องโคด้า แต่ขอฝากถึงคนนั้นคืนเลยละกันเห็นเคยสอนคนอื่น เรื่องน้ำใจนักกีฬาเข้าใจว่าไม่ใช่นักกีฬาเลยสอนกันไม่ได้แต่ก็ควรมี คิดว่าตัวเองเป็นใคร งง
- ไม่ให้เกียรติตัวเองก็พอเข้าใจ ไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมก็พอจะทนได้ แต่ถึงกับไม่ให้เกียติศักดิ์ศรีของการเป็นตัวแทนประเทศที่มีธงชาติอยู่บนอกนี่คือสิ่งที่หลาย ๆ คนยอมรับไม่ได้
- เพื่อนร่วมทีมเป็นยังไง นิสัยก็คงจะเหมือน ๆ กันนั้นล่ะ
- สู้ ๆ น้า เป็นกำลังใจให้โคด้าและเพื่อนในทีมที่เหลือค่ะ เล่นให้เต็มที่
- ทำตัวเองล้วน ๆ เหอะ ๆ ไม่รู้เรื่องอะไรพิมพ์ไว้ก่อนเดียวตามเทรนไม่ทัน
- ผิดหวังมากจริง ๆ ทั้งที่ไว้ใจมาตลอด
- เกินไปจริง ๆ แหละ เห้อ
- สู้ ๆ น้อง ทุกคนเห็นถึงความพยายามตั้งใจของหนูแน่นอนน คนดูออกว่าใครเล่นยังไงเยอะ
- กอด ๆ นะคะคนสวย พี่ส่งกำลังใจให้หนูเสมอน้า
- ส่งกำลังให้นะคะ
ภาพจากอินสตาแกรม tky.grl_
ประวัติ Tokyogurl คือใคร ?
Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) มีชื่อจริงว่า นางสาวณภัทร วราสินธ์ (Naphat Warasin) เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงที่มีความเชี่ยวชาญในเกม Arena of Valor (RoV) เกมแนว MOBA ยอดนิยมบนแพลตฟอร์มมือถือ
ภาพจากอินสตาแกรม tky.grl_
ด้วยทักษะการเล่นที่โดดเด่น ทำให้ ณภัทร วราสินธ์ ผ่านการคัดเลือกจนมีรายชื่อติดทีมชาติไทย ประเภททีมหญิง เพื่อเตรียมลงแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นับเป็นเกียรติสูงสุดของนักกีฬาอีสปอร์ตในการรับใช้ชาติ และทำให้เธอถูกจับตามองในฐานะกำลังสำคัญของทีมในการลุ้นเหรียญทอง
ขณะเดียวกันเส้นทางในนามทีมชาติของ Tokyogurl ต้องปิดฉากลงอย่างกะทันหัน หลังมีคำสั่งให้พ้นจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 จากกรณีฝ่าฝืนกฎการใช้อุปกรณ์ต้องห้ามนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ภายหลังก็มีการถอนทีม RoV ออกยกทีม ทำให้ สปป.ลาว เข้าไปชิงเหรียญทองแทน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังก็มีการถอนทีม RoV ออกยกทีม ทำให้ สปป.ลาว เข้าไปชิงเหรียญทองแทน
ภาพจากอินสตาแกรม tky.grl_
ข่าวที่เกี่ยวข้อง