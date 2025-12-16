HILIGHT
เปิดโพสต์เพื่อนร่วมทีม RoV หลังถูกถอนตัวจากซีเกมส์ 2025 ทั้งที่ซ้อมอย่างหนัก

          เปิดโพสต์เพื่อนร่วมทีมใจสลาย หลังถูกถอนตัวจากซีเกมส์ 2025 คดีทุจริตจนทำให้ไทยเสียชื่อ และอดได้เหรียญรางวัล

เปิดใจทีม RoV ไทยที่ถูกถอนตัวจากซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Instagram tky.grl_

          กรณีที่ทีม RoV ของไทยต้องถอนตัวในซีเกมส์ 2025 เนื่องจากการทุจริต ใช้ตัวแทนสวมรอยแข่งแทนจนเป็นเรื่องอื้อฉาวที่หลายคนวิจารณ์เป็นวงกว้าง

          วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Givemeakiss หนึ่งในเพื่อนร่วมทีมก็ออกมาโพสต์อย่างใจสลายว่า 

          "เสียใจจนพูดไม่ออกเลยค่ะ พวกหนูพยายามกันมาหนักมาก ๆ ที่ผ่านมา เพื่อความฝันและเป้าหมายเดียวกัน เมื่อคืนพวกหนูยังคงฟิตซ้อมกันต่อด้วยไลน์อัพที่ยังเหลืออยู่จนถึงดึกมาก ๆ ตอนนี้ใจหนูแหลกสลายสุด ๆ เลยค่ะ ท้ายที่สุดนี้หนูอยากขอโทษทุกคนนะคะ"

เปิดใจทีม RoV ไทยที่ถูกถอนตัวจากซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Givemeakiss

เปิดใจทีม RoV ไทยที่ถูกถอนตัวจากซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Givemeakiss






Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย