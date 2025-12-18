HILIGHT
เปิดสาเหตุสะพานลอยถล่ม ทางหลวงฯ เผยต้องใช้งบเท่าไหร่ คาดซ่อมใหม่กี่เดือนเสร็จ

 
            กรมทางหลวงเผยสาเหตุ สะพานลอยถล่ม เพราะดั๊มพ์รถบรรทุกยกค้างชน คาดใช้งบซ่อม 10 ล้าน ใช้เวลา 3 เดือน เข้าแจ้งความเรียกค่าเสียหายแล้ว


ชี้แจงสาเหตุ ทำไมสะพานถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

            จากอุบัติเหตุ ดั๊มรถบรรทุกชนสะพานลอยบนถนนเทพรัตน บางนา-ตราด ขาเข้า ช่องทางหลัก บริเวณหน้าตลาดนัดนำชัย ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พังถล่มลงมาทับหัวรถบรรทุกและรถกระบะ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 และบาดเจ็บ 1 ราย

    อ่านข่าว : ระทึก ! รถบรรทุกชนสะพานลอย บางนา-ตราด กม.34 ถล่มทับรถ จราจรติดหนั

ชี้แจงสาเหตุ ทำไมสะพานถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

ชี้แจงสาเหตุ ทำไมสะพานถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

            ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 18 ธันวาคม 2568 กล้องวงจรปิดบันทึกภาพก่อนเกิดเหตุ พบว่ารถบรรทุกพ่วงขับมาโดยดัมพ์กระบะยกขึ้นระหว่างที่รถวิ่ง กระทั่งชนกับโครงสร้างสะพานลอยคนข้าม ทำให้สะพานพังถล่มลงมาทับบริเวณหน้ารถบรรทุกและรถกระบะ เบื้องต้นคนขับรถกระบะเสียชีวิต ส่วนคนขับรถบรรทุกได้รับบาดเจ็บ 

            ขณะที่กรมทางหลวงรายงานชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าว พบว่าส่วนของดัมพ์รถบรรทุกอยู่ในลักษณะยกสูงค้าง ก่อนจะชนกับคานสะพานลอย ส่งผลให้คานเลื่อนตัวลงมาทับรถบรรทุกและรถกระบะข้างเคียง ทำให้คานกีดขวางทุกช่องทางจราจรบนทางหลักฝั่งขาเข้า ส่งผลให้คานสะพานลอยได้รับความเสียหายเป็นระยะทางประมาณ 15-16 เมตร ทั้งนี้สะพานลอยถูกออกแบบให้รองรับแรงในแนวดิ่ง ขณะที่การชนเกิดจากแรงกระแทกในแนวด้านข้าง จึงทำให้ชิ้นส่วนของโครงสร้างหลุดร่วงลงสู่ผิวจราจร คาดว่าจะสามารถเปิดช่องทางการจราจรได้ภายในช่วงเย็นวันนี้ (18 ธันวาคม)

ชี้แจงสาเหตุ ทำไมสะพานถล่ม
ภาพจาก Thai PBS 

ชี้แจงสาเหตุ ทำไมสะพานถล่ม
ภาพจาก Thai PBS 

            ขณะนี้ทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง จากสำนักสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพานลอยในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ รวมถึงจัดเตรียมแบบคาน และองค์ประกอบโครงสร้างสำหรับการติดตั้งทดแทน โดยการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการจราจร เพื่อให้สะพานลอยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม มั่นคง และปลอดภัย 

            เบื้องต้นได้รวบรวมหลักฐาน และเข้าแจ้งความที่ สภ.บางพลีน้อย แล้ว พร้อมทั้งจะเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อไป โดยสะพานลอยจุดนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 10 ล้านบาท 

            ในระหว่างซ่อมแซมติดตั้งคานสะพานลอยทดแทนของเดิม แขวงทางหลวงสมุทรปราการจะปิดการใช้งานสะพานลอยชั่วคราว และติดตั้งป้ายแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการข้ามถนนในบริเวณนี้ ให้เดินไปข้ามบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานที่ห่างออกไปประมาณ 400 เมตรชั่วคราว จนกว่าการซ่อมแซมสะพานลอยจะแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน

ชี้แจงสาเหตุ ทำไมสะพานถล่ม
ภาพจาก Thai PBS 

ชี้แจงสาเหตุ ทำไมสะพานถล่ม
ภาพจาก Thai PBS 

ชี้แจงสาเหตุ ทำไมสะพานถล่ม
ภาพจาก Thai PBS


ขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS, Thai PBS, เดลินิวส์
 

