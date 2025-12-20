เปิดภาพใจหาย ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู ล่าสุดหลังปิดฉาก 63 ปี เผยจุดขายใหม่ใกล้ที่เดิม

เปิดภาพล่าสุด ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู หลังปิดตำนาน 63 ปี ทำเอาหลายคนใจหาย แม้อาคารจะถูกคลุมแต่ยังไม่จากลูกค้าไปไหน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tang Hua Seng Group
จากข่าวชวนใจหาย กรณีห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู ปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ถือเป็นการปิดตำนานกว่า 63 ปี เบื้องต้นพบว่าตึกนั้นถูกเปลี่ยนมือเป็นของเจ้าของรายใหม่แล้วนั้น
อ่านข่าว : ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู แจ้งข่าวใจหาย ปิดตำนาน 63 ปี ตอบลูกค้าประจำ จากนี้ไปขายที่ไหน
อย่างไรก็ดี ทางเพจได้อัปเดตช่องทางสำหรับการซื้อของแม้ห้างจะปิดไปแล้ว แต่ยังสามารถหาซื้อได้ที่ซอยข้างตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู ทำให้ลูกค้านั้นยังสามารถมาเลือกซื้อได้ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tang Hua Seng Group