เปิดภาพใจหาย ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู ล่าสุดหลังปิดฉาก 63 ปี เผยจุดขายใหม่ใกล้ที่เดิม

 
          เปิดภาพล่าสุด ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู หลังปิดตำนาน 63 ปี ทำเอาหลายคนใจหาย แม้อาคารจะถูกคลุมแต่ยังไม่จากลูกค้าไปไหน

ภาพล่าสุด ตั้งฮั่วเส็ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tang Hua Seng Group

          จากข่าวชวนใจหาย กรณีห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู ปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ถือเป็นการปิดตำนานกว่า 63 ปี เบื้องต้นพบว่าตึกนั้นถูกเปลี่ยนมือเป็นของเจ้าของรายใหม่แล้วนั้น

          อ่านข่าว : ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู แจ้งข่าวใจหาย ปิดตำนาน 63 ปี ตอบลูกค้าประจำ จากนี้ไปขายที่ไหน 

          วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Tang Hua Seng Group เปิดภาพภาพล่าสุดของ ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู ซึ่งพบว่าหลังปิดบริการไป แม้จะยังมีป้ายชื่อห้าง แต่ตัวอาหารนั้นถูกปิดคลุมไว้ด้วยผ้า ซึ่งด้านหลังเป็นนั่งร้าน คาดว่ากำลังอยู่ในระหว่างการรื้อถอนหรือรีโนเวตจากเจ้าของใหม่

ภาพล่าสุด ตั้งฮั่วเส็ง

          อย่างไรก็ดี ทางเพจได้อัปเดตช่องทางสำหรับการซื้อของแม้ห้างจะปิดไปแล้ว แต่ยังสามารถหาซื้อได้ที่ซอยข้างตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู ทำให้ลูกค้านั้นยังสามารถมาเลือกซื้อได้ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์

ภาพล่าสุด ตั้งฮั่วเส็ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tang Hua Seng Group


