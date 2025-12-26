รีวิวแชมพูปลอมแบรนด์ดัง ต่างจากแท้ยังไง หลังจับไป 10 ล้าน มีรูปพิธีกรดังก็ไม่รอด

ชาวเน็ตรีวิว แชมพู - เครื่องสำอางปลอมแบรนด์ดัง ต่างจากของแท้ยังไง พร้อมแนะวิธีแยก แถมมีรูปพิธีกรดังติดหรายังไม่รอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
จากกรณีที่มีการทลายโกดังของปลอมสวมแบรนด์ดัง มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 แสนชิ้น ตามที่เสนอข่าวไปนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
วันที่ 26 ธันวาคม 2568 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ในโลกโซเชียลมีการพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าว พร้อมรีวิวการใช้ของปลอมว่า ทำให้ผมร่วงเยอะกว่าปกติ แถมไม่มีกลิ่นหอม ส่วนช่องทางการซื้อของปลอมที่พบคือ ซื้อผ่าน TikTok จึงขอให้คนซื้อระวังให้ดี วิธีที่จะได้ของแท้ ต้องซื้อในช่องทางที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เช่น ร้านออนไลน์จำพวก Mall
ขณะเดียวกันมีสินค้าตัวหนึ่งที่มีรูปของพิธีกรข่าวชื่อดังติดอยู่ชัดเจน แม้กระทั่งคนดังก็ไม่รอด จึงอยากให้คนดังคนดังกล่าวช่วยเอาเรื่องร้านปลอมพวกนี้ด้วย