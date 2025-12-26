ไขปริศนา ทำไมปีใหม่ 2570 ถึงไม่มีวันหยุดพิเศษเพิ่ม เหมือนปีใหม่ 2569

ไขปริศนา ทำไมปีใหม่ 2570 ถึงไม่มีวันหยุดพิเศษเพิ่ม แต่ปี 2569 กลับมีได้ ส่องปฏิทินแล้วรู้เหตุผลทันที
เข้าสู่ช่วงปีใหม่ของทุกปี หลายคนจะได้หยุดพัก หยุดยาวอยู่กับครอบครัว พักผ่อนจากการทำงาน เพื่อชาร์จแบตเตรียมกลับมาสู้หลังปีใหม่ และในปีใหม่ 2569 ก็มีวันหยุดพิเศษเพิ่มมาให้อีก 1 วัน ตรงกับวันที่ 2 มกราคม 2569
วันที่ 26 ธันวาคม 2568 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาลมีการนำเสนอวันหยุดพิเศษ จำนวน 2 วัน คือ 2 มิถุนายน 2569 และ 31 กรกฎาคม 2569 แต่สุดท้ายนโยบายนี้ก็ถอนออกไป เพราะหวั่นส่งผลกระทบผู้ประกอบการและการจ้างงานได้
อย่างไรก็ตาม หลายคนสงสัยว่า แล้วทำไมถึงไม่มีการนำเสนอเพิ่มวันหยุดราชการในช่วงปีใหม่ 2570 อยู่ในลิสต์ด้วย เพื่อให้ประชาชนได้หยุดยาว
ทั้งนี้ กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบแล้วพบว่า ปีใหม่ 2570 มีวันหยุดราชการ 2 วัน คือ
- วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 ตรงกับวันสิ้นปี
- วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2570 ตรงกับวันขึ้นปีใหม่
การที่มีวันหยุดราชการตรงกับวันศุกร์อยู่แล้ว รัฐบาลจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอวันหยุดเพิ่มเพื่อมาอุดเพิ่มให้ประชาชนหยุดต่อเนื่องกันแต่อย่างใด
