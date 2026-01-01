HILIGHT
อุกอาจ คนร้ายเจาะห้องนิรภัย โกยเงิน-ทรัพย์สินกว่า 370 ล้าน ช่วงธนาคารปิดยาว

          อุกอาจ เปิดภาพห้องนิรภัยธนาคาร ถูกคนร้ายเจาะทะลุ โกยเงิน-ทรัพย์สินกว่า 370 ล้าน ชี้ฉวยโอกาสช่วงธนาคารปิดคริสต์มาส กว่าตำรวจจะรู้ก็สายไป 

ห้องนิรภัยธนาคาร ถูกคนร้ายเจาะทะลุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Polizei NRW Gelsenkirchen

          วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เกิดคดีโจรกรรมอุกอาจขึ้นในประเทศเยอรมนี เมื่อคนร้ายฉวยโอกาสช่วงที่ธนาคารปิดทำการในเทศกาลคริสต์มาส ทำการเจาะผนังเข้าไปยังห้องนิรภัยของธนาคาร โกยเงินสดและทรัพย์สินมีค่าของลูกค้าธนาคารไป โดยมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านยูโร (ราว 370 ล้านบาท)

          เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สาขาหนึ่งของธนาคาร Sparkasse ในเมืองเกลเซนเคอเชน ซึ่งทางตำรวจได้เผยภาพที่เกิดเหตุ พร้อมเปิดเผยว่า คนร้ายได้เจาะผนังคอนกรีตหนา ๆ จนทะลุ ก่อนจะงัดตู้นิรภัยหลายพันตู้ ขโมยทรัพย์สินไปเป็นหลักสิบล้านยูโร 

          ทั้งนี้ ร้านค้าและธนาคารส่วนมากในเยอรมนีจะปิดทำการในช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยเริ่มตั้งแต่เย็นวันที่ 24 ธันวาคม เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ทางตำรวจเพิ่งรู้ว่าผนังห้องนิรภัยถูกเจาะ หลังสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ดังขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 

          เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บรรดาลูกค้าธนาคารหลายสิบคนที่โกรธจัด พากันมารวมตัวอยู่หน้าธนาคารในวันรุ่งขึ้น (30 ธันวาคม) พร้อมตะโกนเรียกร้องขอเข้าไปในธนาคาร 

          ชายคนหนึ่งเผยกับนักข่าวท้องถิ่นว่า เขาใช้บริการตู้นิรภัยของธนาคารมา 25 ปีแล้ว ในนั้นมีเงินออมสำหรับยามชราของเขาเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม "เมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลย เราไม่ได้รับข้อมูลอะไรเลย"

          ขณะที่ชายอีกคนชี้ว่า เขาใช้ตู้นิรภัยของธนาคารเพื่อเก็บเงินและเครื่องประดับของครอบครัว 

          ทางตำรวจเผยว่า มีพยานพบเห็นผู้ชายหลายคนในคืนวันเสาร์ (27 ธันวาคม) ถือกระเป๋าขนาดใหญ่อยู่บริเวณบันไดของอาคารที่จอดรถซึ่งอยู่ติดกัน รวมถึงมีรายงานเกี่ยวกับรถ Audi RS 6 สีดำ ที่ขับออกจากอาคารจอดรถในเช้ามืดวันจันทร์ โดยมีชายสวมหน้ากากอยู่ภายใน ก่อนจะสืบพบว่าป้ายทะเบียนเป็นของรถที่ถูกขโมยมาจากเมืองอื่นที่อยู่ห่างออกไปกว่า 200 กิโลเมตร 


ขอบคุณข้อมูลจาก CNN
