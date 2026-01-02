HILIGHT
ไวรัล 7 แสน เมื่อเจอเซเว่น อีเลฟเว่น 2 รูปนี้ คุณแยกอะไรออกไหม ห้ามเบลอเด็ดขาด

          ไวรัล 7 แสน เมื่อเจอเซเว่น อีเลฟเว่น 2 รูปนี้ คุณแยกอะไรออกไหม ถ้าหากใครเบลอ ๆ มีเข้าผิดสาขาแน่นอน


เซเว่น อีเลฟเว่น
ภาพจาก TikTok @bow_plaza

เซเว่น อีเลฟเว่น
ภาพจาก TikTok @bow_plaza

          หนึ่งในกิจการที่มีสาขามากที่สุดในไทย ยังไงก็คือเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เปิดกระจายไปทั่วพื้นที่ ทั้งในชุมชนและเขตเมือง รวมถึงยุทธศาสตร์สำคัญของสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้แบรนด์นี้ติดตลาด

          วันที่ 2 มกราคม 2569 TikTok @bow_plaza มีการลงคลิปเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาหนึ่ง เป็นสาขาโดดอยู่ริมถนน ซึ่งกลายเป็นไวรัล 7 แสนวิว พร้อมแคปชั่นว่า "ก็เปิดตรงข้ามกันไปเลยสิคะ"

          เมื่อดูในคลิปจะเห็นว่า ยังมีเซเว่น อีเลฟเว่น อีกสาขาหนึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม ลักษณะอาคารคล้ายกันมาก จนคนแซวว่า ถ้าพนักงานจำไม่ได้มีสิทธิ์เข้างานผิดสาขาได้เลย ส่วนสาเหตุที่เปิดคู่ตรงข้ามกันแบบนี้ อาจเป็นเพราะจุดดังกล่าวเป็นจุดที่ลูกค้าเยอะมาก จึงต้องตั้งสาขาไว้ 2 ฝั่ง
