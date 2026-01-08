HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ ด้าน เป๊ก เศรณี - ตั๊ก ร่วมถวายพระพร

          เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          วันที่ 7 มกราคม 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2569  
          ในการนี้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพระราชกุศลตามพระราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          จากนั้น เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปยังศาลหลักเมือง เพื่อถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

          ต่อมา เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณี

          ขณะที่ดาราและคนดังร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2568 ดังนี้ 

          เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชายของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ได้โพสต์ข้อความถวายพระพรเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ลงอินสตาแกรมส่วนตัว @pek_c

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

ภาพจาก Instagram pek_c

          “๘ มกราคม ๒๕๖๙ วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
          ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม. Long Live Our Princess.
          ข้าพระพุทธเจ้า นายเศรณี ชาญวีรกูล” 
          ด้าน ตั๊ก บงกช เบญจรงคกุล ได้โพสต์ข้อความถวายพระพรเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ลงอินสตาแกรมส่วนตัว @bong_kod_tak 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

ภาพจาก Instagram bong_kod_tak

          "มกราคม ๒๕๖๙ วันคล้ายวันประสูติ
          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารี รัตนราชกัญญา
          ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เกษมสำราญทั้งกายและใจพะยะค่ะ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ"  
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล วันคล้ายวันประสูติ ด้าน เป๊ก เศรณี - ตั๊ก ร่วมถวายพระพร อัปเดตล่าสุด 8 มกราคม 2569 เวลา 14:01:46
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย