เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันที่ 7 มกราคม 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2569
ในการนี้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในพระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพระราชกุศลตามพระราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติ
จากนั้น เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปยังศาลหลักเมือง เพื่อถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง
ต่อมา เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณี
ขณะที่ดาราและคนดังร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2568 ดังนี้
เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชายของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ได้โพสต์ข้อความถวายพระพรเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ลงอินสตาแกรมส่วนตัว @pek_c
“๘ มกราคม ๒๕๖๙ วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม. Long Live Our Princess.
ข้าพระพุทธเจ้า นายเศรณี ชาญวีรกูล”
ด้าน ตั๊ก บงกช เบญจรงคกุล ได้โพสต์ข้อความถวายพระพรเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ลงอินสตาแกรมส่วนตัว @bong_kod_tak
"มกราคม ๒๕๖๙ วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารี รัตนราชกัญญา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เกษมสำราญทั้งกายและใจพะยะค่ะ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ"
