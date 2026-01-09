งานเลี้ยงวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อบอุ่นสมพระเกียรติ ชื่นชมความงามเค้กสุดประณีต

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ งดงามอบอุ่น พร้อมเค้กอลังการสมพระเกียรติ ชาวเน็ตไทยพร้อมใจถวายพระพร
วันที่ 9 มกราคม 2569 ในโลกออนไลน์แชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้งาน TikTok บัญชี @babybunny.91 ที่ได้เผยแพร่ภาพความประทับใจในงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษาครบ 39 ปี เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา
ภายในคลิปดังกล่าวปรากฏภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเรียบหรู แต่ที่สะดุดสายตาผู้ชมมากที่สุดเห็นจะเป็นเค้กวันประสูติขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาอย่างประณีตและสวยงามอลังการ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ได้รับชมเป็นอย่างมาก
ภาพจาก TikTok @babybunny.91
ภายหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปเพียงไม่นาน มีพสกนิกรและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและมีพระพลานามัยที่แข็งแรง พร้อมทั้งชื่นชมในพระสิริโฉมที่งดงามโดดเด่นในฐานะเจ้าหญิงดีไซเนอร์ของเมืองไทย