HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

งานเลี้ยงวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อบอุ่นสมพระเกียรติ ชื่นชมความงามเค้กสุดประณีต

          ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ งดงามอบอุ่น พร้อมเค้กอลังการสมพระเกียรติ ชาวเน็ตไทยพร้อมใจถวายพระพร

งานเลี้ยงวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก TikTok @babybunny.91

          วันที่ 9 มกราคม 2569 ในโลกออนไลน์แชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้งาน TikTok บัญชี @babybunny.91 ที่ได้เผยแพร่ภาพความประทับใจในงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษาครบ 39 ปี เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา

งานเลี้ยงวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก TikTok @babybunny.91

          ภายในคลิปดังกล่าวปรากฏภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเรียบหรู แต่ที่สะดุดสายตาผู้ชมมากที่สุดเห็นจะเป็นเค้กวันประสูติขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาอย่างประณีตและสวยงามอลังการ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ได้รับชมเป็นอย่างมาก

งานเลี้ยงวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ภาพจาก TikTok @babybunny.91

          ภายหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปเพียงไม่นาน มีพสกนิกรและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและมีพระพลานามัยที่แข็งแรง พร้อมทั้งชื่นชมในพระสิริโฉมที่งดงามโดดเด่นในฐานะเจ้าหญิงดีไซเนอร์ของเมืองไทย


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานเลี้ยงวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อบอุ่นสมพระเกียรติ ชื่นชมความงามเค้กสุดประณีต อัปเดตล่าสุด 9 มกราคม 2569 เวลา 15:31:03 1,636 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย